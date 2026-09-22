El nuevo Amazfit T-Rex Dual Solar lo quiere poner difícil para quedarse sin batería. Tiene dos paneles solares para ello

Un reloj deportivo es un gadget muy útil cuando nos vamos de ruta lejos, a esas zonas donde apenas hay cobertura. El problema es que, si vamos a hacer una ruta muy larga, cargar el dispositivo puede ser un quebradero de cabeza. Eso es justo lo que busca solucionar el nuevo Amazfit T-Rex Dual Solar, el primer smartwatch con pantalla AMOLED en traer un sistema de carga solar dual. Ya se puede reservar y cuesta 649,90 euros.

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Un reloj para no quedarte sin batería en medio de la nada

Pero, ¿cómo funciona este sistema de carga solar? Como su nombre indica, el reloj trae dos paneles de vidrio cerámico que captan la luz solar: uno situado sobre la propia pantalla y otro en la parte trasera del dispositivo, que es más grande. El primero está pensado para cargar el dispositivo mientras lo estamos usando, mientras que el segundo tiene como objetivo cargar el dispositivo en los descansos de la ruta. Esto se debe a que nos exige quitarnos el reloj y colocar la parte trasera orientada al sol.

Este sistema no está pensado para sustituir a una carga tradicional, pero es muy útil para usuarios que están mucho tiempo lejos de un enchufe en sus rutas. Amazfit promete que, con una exposición diaria de tres horas a 50.000 lux (lo que equivaldría a condiciones moderadamente soleadas con ligera nubosidad), el panel frontal puede ampliar la autonomía hasta 34 días, mientras que el trasero, al ser más grande, alcanzaría hasta 51 días. Lógicamente, la autonomía siempre dependerá del uso que le demos al dispositivo.

Además de todo lo anterior, cabe destacar que es un reloj resistente. Su panel solar trasero está fabricado en vidrio cerámico y tanto el bisel como los botones están hechos de titanio de grado cinco. La pantalla, que es de 1,32 pulgadas y alcanza los 3.000 nits de brillo máximo (lo que es ideal para exteriores), está protegida por cristal de zafiro. A modo de utilidad, el reloj tiene una linterna LED física integrada que nos permitirá alumbrar por la noche o emitir una señal lumínica en caso de emergencia.

¿Y a nivel de funciones? Este Amazfit monitoriza la saturación de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca, los niveles de fatiga y permite utilizar mapas a color, así como mapas topográficos descargables o mapas de esquí para poder consultarlos sin necesidad de tener conexión. La versión europea del reloj permite, además, realizar pagos NFC.

⚡ EN RESUMEN: Amazfit T-Rex Dual Solar ✅ LO MEJOR Sistema de doble carga solar: Es un sistema muy interesante para aquellos usuarios que necesitan prolongar lo máximo posible la autonomía del reloj para ruta o jornadas completas lejos de un enchufe.

Es un sistema muy interesante para aquellos usuarios que necesitan prolongar lo máximo posible la autonomía del reloj para ruta o jornadas completas lejos de un enchufe. Resistente: Tanto el chasis como el panel trasero y la pantalla son resistentes, que es lo que se busca en un reloj de este tipo.

Tanto el chasis como el panel trasero y la pantalla son resistentes, que es lo que se busca en un reloj de este tipo. Tener mapas offline: Es muy útil tener los mapas descargados en el reloj, puesto que se pueden consultar incluso si estamos en una zona alejada sin conexión. ❌ LO PEOR Su precio: Tiene un precio de lanzamiento de 649,90 euros, algo elevado para usuarios que no necesitan tanta autonomía. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un reloj resistente para expediciones largas que te permita descargar mapas para verlos sin conexión. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu actividad deportiva se limita a entornos urbanos o prefieres un reloj deportivo más sencillo.

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Imágenes | Amazfit

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