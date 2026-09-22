LG estrecha aún más su televisor de pared: el OLED evo W6 baja de los 9 mm y se despide de casi todos los cables

Cuando un fabricante como LG lanza un nuevo televisor, lo lógico es pensar que quiere que todo el mundo lo vea. Sin embargo, el objetivo del último televisor de la firma surcoreana es precisamente, pasar desapercibido en tu salón. Aunque, al conseguirlo, no pueda evitar ser el centro de todas las miradas.

Es lo que consigue el nuevo LG OLED evo W6 de la ya histórica familia Wallpaper, que lleva años presumiendo de pantallas finísimas pensadas para fundirse con la pared. Sin embargo, la versión que acaba de presentarse va un poco más allá en esa búsqueda de los perfiles extremos y se une a la propuesta de la serie M, que ya demostró con el OLED Signature M que era posible prescindir de casi todo el cableado.

El nuevo LG OLED evo W6 aprieta un poco más esa idea con un panel de apenas 9 milímetros de grosor que, además, hereda ese sistema de conexión inalámbrica que hasta ahora era exclusivo de la serie más cara de la marca.

El OLED evo W6 se integra en la gama OLED evo 2026 de LG, situándose por encima de su espectacular OLED evo G6 con el que comparte buena parte de los cimientos tecnológicos del panel. La principal diferencia está en el enfoque: mientras el OLED evo G6 apuesta por el brillo y el rendimiento como bandera, el OLED evo W6 construye su discurso alrededor del diseño y de la desaparición visual del televisor cuando está apagado, pero sin renunciar a la máxima calidad de imagen cuando está en uso

LG OLED evo AI W6 Wallpaper de 83 pulgadas LG OLED evo AI W6 Wallpaper de 77 pulgadas DIMENSIONES Y PESO Televisor: 1844 x 1061 x 9,95 mm 22,5 kg Embalaje: 2030 x 1110 x 195 mm 35 kg Televisor: 1713 x 988 x 9,95. mm 20,2 kg Embalaje: 1888 x 1180 x 195 mm 33,1 kg pantalla 4K OLED 3840 x 2160 120 Hz nativos VRR hasta 165 Hz Perfect Color Pixel Dimming 4K OLED 3840 x 2160 120 Hz nativos VRR hasta 165 Hz Perfect Color Pixel Dimming Procesado de imagen Alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine Alpha 11 AI Super Upscaling 4K Dynamic Tone Mapping Ultra AI HDR Remastering AI Picture Pro Brightness Booster Ultra Dolby Vision HDR10 HLG Filmmaker Mode Alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine Alpha 11 AI Super Upscaling 4K Dynamic Tone Mapping Ultra AI HDR Remastering AI Picture Pro Brightness Booster Ultra Dolby Vision HDR10 HLG Filmmaker Mode conectividad 4 x HDMI 4K 120 Hz VRR ALLM QMS QFT eARC (HDMI 3) 2 x USB 2.0 2 x RF 1 x Ethernet 1 x salida óptica SPDIF 1 x ranura CI Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Zero Connect 4 x HDMI 4K 120 Hz VRR ALLM QMS QFT eARC (HDMI 3) 2 x USB 2.0 2 x RF 1 x Ethernet 1 x salida óptica SPDIF 1 x ranura CI Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Zero Connect gaming VRR hasta 165 Hz NVIDIA G-SYNC Compatible AMD FreeSync Compatible ALLM HGiG Mode Game Optimizer Dolby Vision Gaming 4K 120 Hz Tiempo de respuesta inferior a 0,1 VRR hasta 165 Hz NVIDIA G-SYNC Compatible AMD FreeSync Compatible ALLM HGiG Mode Game Optimizer Dolby Vision Gaming 4K 120 Hz Tiempo de respuesta inferior a 0,1 ms 4.2 canales 60 W Dolby Atmos Alpha 11 AI Sound Pro Virtual 11.1.2 Up-mix WOW Orchestra LG Sound Sync 4.2 canales 60 W Dolby Atmos Alpha 11 AI Sound Pro Virtual 11.1.2 Up-mix WOW Orchestra LG Sound Sync webOS 26 AI Voice ID AI Chatbot webOS 26 AI Voice ID AI Chatbot DVB-T2 DVB-C DVB-S2 Recepción TV analógica DVB-T2 DVB-C DVB-S2 Recepción TV analógica AI Magic Remote Zero Connect Box Cable de alimentación para pantalla Adaptador de alimentación para Zero Connect Box AI Magic Remote Zero Connect Box Cable de alimentación para pantalla Adaptador de alimentación para Zero Connect Box Precio 5.491,58 euros, 4.093,40 euros

Un cuerpo de 9 mm que obliga a repensar la instalación

Reducir el grosor de un televisor OLED a poco más de 9 milímetros no es solo un ejercicio estético. LG ha tenido que reorganizar y miniaturizar (y mucho) los componentes internos y rediseñar la arquitectura del propio televisor para que el panel pueda quedar prácticamente a ras de pared con un soporte de integración específico.

Ese adelgazamiento tan extremo solo es posible porque casi todas las conexiones dejan de estar físicamente en el propio televisor y se externalizan en un dispositivo aparte, tal y como sucede en los Signature M.

El W6 hereda Zero Connect, el sistema inalámbrico que LG presentó en el CES de 2023 y que llegó al mercado con la serie M. Este sistema consiste en una caja externa que contiene todos los puertos de conexión del televisor (HDMI, antena, LAN, etc.) y puede colocarse hasta a diez metros de la pantalla si está de frente y hasta cinco si se instala en un lateral.

Esa unidad se conecta mediante una frecuencia de 60 Hz con el televisor y recibe los cables de las consolas, el receptor de TV o cualquier otro dispositivo, y envía la señal de vídeo 4K y el audio de forma inalámbrica hasta el televisor. El resultado práctico es un salón sin la maraña de cables que acostumbra a acumularse detrás de la pantalla. El único cable que se mantiene en el televisor es el de alimentación eléctrica. Todos los demás van a la unidad externa Zero Connect.

El módulo Zero Connect del LG OLED evo W6 le libera de todas las conexiones

El panel que comparte con el G6

En cuanto a la calidad de imagen, el W6 se apoya en el mismo tipo de panel OLED evo+ de cuarta generación que monta el G6. En nuestro análisis del OLED Evo G6, ya comprobamos que ese salto de calidad de imagen en la gama alta de LG venía de la mano del mismo procesador que ahora también monta el OLED evo W6: el α11 (Alpha 11) AI Gen3, con una NPU que la marca sitúa muy por encima de generaciones anteriores y que se encarga de tareas como la reducción de ruido, el reconocimiento de objetos en pantalla o el ajuste automático de nitidez, color y sonido.

Ese parentesco técnico con el OLED evo G6 es relevante porque sitúa al W6 dentro del escalón más alto de la gama OLED de LG en cuanto a calidad de imagen, y no solo como una variante de diseño con especificaciones recortadas.

También incorpora el sistema antirreflejos que recubre la pantalla del OLED evo W6, que vuelve a marcar diferencia dispersando hasta el 99,7 % de los reflejos que llegan a la pantalla y, lo que es más importante, lo hace sin sacrificar la intensidad de los colores y ni el contraste. Un equilibrio realmente complicado de conseguir, pero que LG ya demostró que dominaba en el OLED evo G6.

En la práctica, este sistema antirreflejos se traduce en la posibilidad de ver contenido con buena representación de negros y colores vibrantes en salones muy luminosos o con ventanales cercanos, un escenario que suele ser el punto débil de los paneles OLED tradicionales.

En el apartado de sonido, destaca que, pese a su extrema delgadez, el televisor ofrece una configuración de altavoces 4.2 y una potencia de 60 W y soporte para Dolby Atmos.

Gaming, IA y un catálogo de arte para cuando la pantalla se apaga

Pese a ser un televisor de "alta costura" el OLED evo W6 no descuida el terreno del gaming ofreciendo un tiempo de respuesta de 0,1 ms, tasa de refresco variable (VRR) de hasta 165 Hz en 4K y compatibilidad con NVIDIA G-Sync y AMD FreeSync Premium.

En el terreno del software, el televisor llega con webOS 26 con el foco puesto en la personalización asistida por IA, y que ahora suma funciones como Voice ID para reconocer a cada usuario por voz o la integración de Google Gemini como asistente de búsqueda.

Cuando el televisor no se usa para ver contenido, LG propone convertirlo en un cuadro integrado en la pared mediante Gallery+, una aplicación con más de 5.000 obras de arte para mostrar en pantalla, aunque el acceso al catálogo completo requiere suscripción.

El LG OLED evo W6 ya está disponible en España desde 4.093,40 euros para la versión de 77 pulgadas, mientras que el modelo de 83" se sitúa en 5.491,58 euros, según el precio publicado en la web de LG.

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Imagen | LG