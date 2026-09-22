El nuevo COROS Pace 4 Pro busca dar el salto definitivo a las pantallas AMOLED sin destrozar la batería

El catálogo de relojes deportivos para deportistas de resistencia suele obligar a elegir entre dos mundos: pantallas transflectivas de gran autonomía pero colores apagados o paneles AMOLED espectaculares que exigen pasar por el cargador cada pocos días.

Con el lanzamiento del nuevo COROS Pace 4 Pro, la marca intenta romper ese dilema ofreciendo un modelo enfocado al alto rendimiento que estrena pantalla AMOLED sin sacrificar la durabilidad que buscan los corredores de larga distancia y triatletas. Este nuevo reloj sale a la venta a un precio oficial de 449 euros.

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Un reloj con una pantalla más grande y batería de sobra

El dispositivo supone un paso adelante notable respecto al PACE 4 estándar, aumentando el tamaño de pantalla un 22,5% hasta alcanzar las 1,47 pulgadas con cristal de zafiro y bisel de titanio. A pesar de montar un panel con 3.500 nits de brillo máximo y resolución 466 x 466 píxeles, la optimización energética permite alcanzar hasta 60 horas de seguimiento GPS continuo (46 horas con la pantalla siempre encendida) o 21 días en uso diario.

Todo esto, manteniendo un perfil muy estilizado de 11,8 mm de grosor y un peso contenido de 43 gramos con correa de nylon. Más allá de la pantalla, las mejoras clave se centran en la fluidez de la navegación y la gestión de rutas.

El Pace 4 Pro duplica la memoria RAM de su hermano menor para mover mapas y nombres de senderos con mayor soltura. También estrena una función curiosa para el día a día: un sistema de notas de voz geolocalizadas que permite grabar sensaciones tras un esfuerzo o recordar puntos concretos de la ruta para revisarlos posteriormente en la app.

En el apartado de salud y métricas suma sensor de frecuencia cardíaca, pulsioxímetro, ECG, variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) nocturna y seguimiento del descenso, integrándose por completo en la plataforma de entrenamiento gratuita de la marca.

⚡ EN RESUMEN: reloj Coros pace 4 pro ✅ LO MEJOR Autonomía sobresaliente para una pantalla AMOLED: alcanzar 60 horas de GPS en este formato evita la ansiedad por la batería en carreras de ultradistancia o entrenamientos semanales intensos.

alcanzar 60 horas de GPS en este formato evita la ansiedad por la batería en carreras de ultradistancia o entrenamientos semanales intensos. Construcción y ligereza: combina materiales de gama alta como el titanio y el cristal de zafiro sin disparar el peso por encima de los 43 gramos. ❌ LO PEOR Salto de precio notable... Los 449 euros lo alejan del concepto de "reloj económico" que popularizó a la saga Pace en sus primeras generaciones.

Los 449 euros lo alejan del concepto de "reloj económico" que popularizó a la saga Pace en sus primeras generaciones. Gestión de la pantalla siempre activa... Mantener el modo Always-On reduce la batería diaria de 21 a solo 7 días, un impacto considerable si no se gestiona bien el uso. 💡 CÓMPRALO SI... Eres atleta de ultra resistencia o maratoniano y quieres cartografía fluida en la muñeca y una pantalla muy legible a plena luz del sol sin renunciar a una gran autonomía. ⛔ NO LO COMPRES SI... Solo buscas registrar carreras cortas de forma sencilla, el Pace 4 estándar o modelos de entrada ofrecen una relación calidad-precio más ajustada.

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