Es oficial: la remolacha azucarera acaba de desaparecer de Andalucía

El 1 de enero de 1899, en el Palacio de los Capitanes Generales de La Habana, el gobernador Jiménez Castellanos tomó la palabra y pronunció la frase que ningún militar español quería pronunciar: "en cumplimiento del Tratado de París [...] cesa de existir en Cuba la soberanía española". Arriaron las banderas, marcharon hacia el puerto y se volvieron para la península.

Aquello produjo un impacto descomunal en la España de la época que se haría sentir a lo largo de las décadas. Pero si hay algún sitio al que ese impacto lo cambió de forma radical, ese sitio es Granada. Amplias zonas de las provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz; pero, sobre todo, la vega de Granada.

Buena pare de la modernización urbana de la ciudad y, especialmente, la construcción de la Gran Vía de Colón se pagó con el dinero de algo que se perdió en Cuba: el azúcar.

¿Azúcar? Al perder el suministro preferente del azúcar de las 'posesiones de Ultramar', España se vio obligada a autoabastecerse. Aquello provocó una auténtica fiebre remolachera en Andalucía que supuso una revolución agrícola e industrial. Muchas fortunas (industriales y financieros) y muchas infraestructuras que han marcado el desarrollo agrario del sur de España nacieron de ahí.

A principios del siglo XX, Andalucía sembraba más de 50.000 hectáreas de remolacha. En 2017 quedaban 7.600, con un aforo de 672.000 toneladas. Este año 2026, ya no queda ninguna. La remolacha azucarera ha desaparecido oficialmente de la región.

Un final agridulce. La explicación, como suele pasar, tiene que ver con el dinero. En diciembre de 2023 el azúcar blanco se pagaba a 856 euros la tonelada. En enero de 2026, a 563. Las previsiones nos dicen que bajará hasta los 425 euros. Esa caída del 35% en menos de dos años tiene consecuencias prácticas (y no solo en España): la superficie de remolacha en la UE cayó un 10,6% en estos dos años y cinco fábricas han anunciado su cierre en Europa.

Tampoco es una sorpresa: en Andalucía llevamos años "tonteando" con el fin del cultivo y, de hecho, a día de hoy todo el mundo está a otra cosa: los agricultores plantando girasol como si no hubiera un mañana y la fábrica del Guadalete (gracias a una inversión de 24 millones de euros) procesando caña de azúcar importada.

¿Y por qué es importante todo esto? Antes hablaba de 'tonteo' para referirme al toma y daca entre industria, agricultores y la Junta. Los tres actores, desde hace años, pedía la intervención de Europa. Algo que ha ocurrido este año (con la suspensión de doce meses del régimen de perfeccionamiento activo para el azúcar de caña en bruto), pero que no ha frenado el fin de la remolacha.

Y eso es lo interesante: España lleva décadas siendo un gigante agroalimentario y este caso es un ensayo general de cómo una macroindustria puede desaparecer en un entorno climática y geoestratégicamente tan cambiante como el actual.

Es momento de tomar nota.

Imagen | Rasa Kasparaviciene

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