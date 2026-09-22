Activision, los del 'Call of Duty', será la nueva casa de 'Halo' y 'Age of Empires'. Los que se quedan sin casa son Ninja Theory

Había rumores sobre una noticia gorda relacionada con despidos en Xbox a lo largo del día de hoy, pero lo que quizá no esperábamos era que esa noticia gorda fuera la confirmación de algo que llevaba un tiempo sonando. Dentro de la gran reestructuración de Xbox, Activision, responsable de 'Call of Duty' entre otras franquicias, pasará a controlar la saga estrella de Xbox: 'Halo'.

Por sí sola, esta noticia ya haría temblar a más de uno, pero no se queda ahí porque 'Sea of Thieves' y 'Age of Empires' pasan, desde hoy, a estar también bajo el paraguas de Activision.

Y no son los únicos cambios.

Halo Studios . Como podemos leer en The Verge, dentro del gran plan de limpieza de Microsoft, la franquicia 'Halo' pasará a depender de Activision-Blizzard. Cuando Bungie, padres de la saga 'Halo' abandonó Microsoft, la gigante estadounidense montó un estudio llamado 343 industries encargado al completo de crear juegos de ese universo. Tras varios tropiezos, renacieron bajo el nombre de Halo Studios, cuyo primer juego fue el 'Halo Campaign Evolved' lanzado este verano.

Desde el mismo momento del lanzamiento, y teniendo en cuenta que Xbox ya estaba en plena reestructuración, los rumores sobre que otro estudio de la empresa pasaría a controlar la franquicia empezaron a florecer, y el único candidato posible es el que ha terminado siendo: Activision.

Un Halo digno. Esa es la intención de Rob Kostich, presidente de Acitivision, quien ha declarado que el objetivo "es claro: hacer el mejor juego de 'Halo', digno de su universo y legado, mientras nos mantenemos fieles a lo que hizo que los jugadores lo amaran en un primer lugar". Son declaraciones audaces, sobre todo cuando su franquicia estrella, 'Call of Duty', una que deberían conocer a la perfección lleva años sin entregar un producto que consiga convencer de pleno a los jugadores.

Kostich continúa comentando que se trata de algo audaz y que ya han comenzado a reunir un equipo especialmente diseñado para la franquicia, con el talento y capacidad para entregar el próximo capítulo de la misma". Eso era, precisamente, 343 industries y Halo Studios, un estudio que falló no tanto por la incapacidad de sus miembros, sino porque tenían una política de contrataciones curiosa en la que había una gran rotación de miembros que salían por la puerta cuando conseguían asentarse.

En el comunicado, afirman que esto no afectará al desarrollo y planes de 'Call of Duty', que al final es una de las gallinas de los huevos de oro de Xbox (por eso la sacaron de Game Pass).

No sólo 'Halo'. Como parte de la maniobra, Activision también pasará a controlar 'Sea of Thieves', con sus desarrolladores, Rare, respondiendo directamente ante Activision. Además, World's Edge, responsables actuales de 'Age of Empires', también pasarán a formar parte de Activision.

Más cambios en estudios principales. Aparte del artículo de The Verge en el que podemos leer el comunicado de Matt Booty, uno de los responsables de Xbox junto a la CEO, Asha Sharma, la compañía estadounidense ha publicado una entrada en el blog de noticias en la que detallan otros cambios dentro de la organización:

Obsidian , que estaba trabajando en un nuevo 'Fallout', pasará a formar parte de Bethesda.

, que estaba trabajando en un nuevo 'Fallout', pasará a formar parte de Bethesda. Turn 10 (responsables de los 'Forza Motorsport'), que fue desmantelado hace unos meses y puesto en cuarentena, ahora formará parte de Playground Games, el estudio de 'Forza Horizon' y 'Fable'.

(responsables de los 'Forza Motorsport'), que fue desmantelado hace unos meses y puesto en cuarentena, ahora formará parte de Playground Games, el estudio de 'Forza Horizon' y 'Fable'. Despidos: en total, 268 personas entre capas de gestión, estudios y Halo Studios como nombre propio.

Ahora sí, cierres. Cuando nos enteramos de la estrategia de Xbox de cerrar el grifo, hablamos de cinco estudios que estaban en peligro. Compulsion y Double Fine consiguieron la autogestión, pero había tres en el aire. Por un lado, Undead Labs y Ninja Theory, en conversaciones para una venta. Por otro, el estudio francés Arkane.

En el blog, Microsoft confirma que Undead Labs ha sido vendido y sigue con el desarrollo de 'State of Decay 3', pero que lamentablemente no se ha encontrado una solución para Ninja Theory y "ahora comenzaremos a consultar con los empleados sobre una propuesta de cierre". Sobre el estudio francés no hay novedades.

Optimismo. Pese a todo, Matt Booty apunta en el comunicado que es el momento de mirar hacia adelante a "uno de los catálogos de juegos más fuertes de nuestra historia". Esto es algo para lo que hay que echar imaginación estando las cosas como están, pero según el directivo, es necesario para "fortalecer las franquicias y juegos a través de menos capas burocráticas".

Con los nuevos despidos, se calcula que desde julio habrían salido de Xbox unas 1.900 personas, pero ya sabemos que falta por comunicar unos 1.300 despidos más a lo largo de los próximos meses. Si ahora mismo ya hay estudios que han cerrado, que han tenido que recomprarse, que apenas pueden operar (id Software) o que han quedado en el chasis y tienen que unirse a otros, ese futuro fuerte del que habla Booty es algo complicado de imaginar.

En Xataka | Sony, sobre matar el formato físico en PlayStation: "Vamos a seguir adelante". Y Anonymous ha respondido