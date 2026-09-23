Hoy en Action (y rebajada) la solución para tener luz en el patio, terraza o jardín sin necesidad de enchufes

Iluminar el exterior de casa suele implicar complicaciones: buscar un enchufe cercano, pasar cables por la fachada o recurrir a un electricista para hacer una instalación adecuada. Para evitar todo este lío y no subir el recibo de la luz, Action tiene rebajado esta semana (hasta el próximo 29 de septiembre) este foco solar LED por 9,95 euros.

Si no tienes una tienda Action cerca, no te preocupes, en Amazon hemos encontrado otra alternativa. Se trata de este foco solar exterior LED de la firma Grifema, con certificación IP65 y que puedes comprar por 12,99 euros.

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Un foco solar LED que no requiere ningún tipo de cableado

Este foco LED funciona de forma totalmente autónoma gracias a su panel solar integrado, el cual recarga la batería interna durante las horas de luz del día. Al llegar la noche, su sensor de movimiento PIR entra en funcionamiento.

Entonces, la luz se enciende automáticamente solo cuando detecta presencia dentro de su radio de alcance, lo que optimiza al máximo la energía y aporta un extra de seguridad en zonas de paso oscuras como entradas, garajes o pasillos de jardín.

Su instalación no requiere ningún tipo de cableado, ya que basta con fijarlo mediante tornillos o tacos en cualquier pared exterior expuesta al sol. Además, está fabricado con una carcasa resistente a la intemperie, pensada para soportar sin problemas la lluvia, el viento y la exposición directa a los rayos solares durante todo el año.

⚡ EN RESUMEN: foco solar led con sensor de movimiento en action ✅ LO MEJOR Cero gasto en la factura eléctrica: se alimenta al 100 % de energía solar sin necesidad de conectarse a la red eléctrica.

se alimenta al 100 % de energía solar sin necesidad de conectarse a la red eléctrica. Eficiencia y seguridad: el sensor de movimiento asegura que la luz solo se active cuando realmente hace falta. ❌ LO PEOR Dependiente de la luz solar... En días invernales muy nublados o en zonas de sombra continua, la carga diaria puede ser más limitada. 💡 CÓMPRALA SI... Buscas iluminación funcional rápida, este foco es perfecto para alumbrar zonas de paso oscuras, la entrada del garaje o un patio sin enchufes. ⛔ NO LA COMPRES SI... Buscas crear un ambiente de luz fija y cenital para cenar al aire libre durante horas, un foco con sensor no es la opción adecuada.

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Imágenes | Webedia y Action

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