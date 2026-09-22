La carrera de la IA está entrando en otra fase: tras Opus 5.5, OpenAI juega una baza clave con GPT-6 Sol y Luna

Podemos medir parte del ritmo actual de la inteligencia artificial en horas. Anthropic acababa de presentar Claude Opus 5.5 cuando, apenas 90 unos después, OpenAI anunció dos nuevos integrantes de su familia GPT-6: Sol y Luna. Es otra fotografía de una carrera que ha cambiado muchísimo desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. Hemos pasado de sorprendernos porque un chatbot pudiera mantener una conversación a trabajar con modelos capaces de programar, utilizar herramientas y afrontar tareas profesionales cada vez más complejas. Y ahora empieza a importar tanto lo que pueden hacer como lo que cuesta utilizarlos.

Dentro de esa nueva generación, los dos modelos ocupan escalones distintos. Astra continúa siendo, según la propia OpenAI, su opción más capaz para los trabajos más exigentes; Sol busca cubrir tareas complejas, especialmente programación y trabajo profesional, mientras que Luna está orientado a operaciones de gran volumen y objetivo bien definido, como resumir documentos, extraer información o responder consultas rápidas. La compañía cifra en un 50% la reducción de los precios de API de ambos frente a los precios promocionales de GPT-5.6 Sol y Luna, aunque las tarifas concretas varían según el modelo y si hablamos de entrada o salida.

La carrera ya no consiste solo en ser más inteligente

Las mejoras que OpenAI atribuye a Sol se concentran en varios frentes, pero una de las más fáciles de entender está en la factualidad. En una evaluación interna construida a partir de conversaciones reales en las que los usuarios habían señalado errores, GPT-6 Sol cometió aproximadamente la mitad de fallos que GPT-5.6 Sol. La propia compañía advierte de que estas conversaciones fueron seleccionadas precisamente porque habían provocado errores y no representan el uso habitual. OpenAI también asegura avances claros en programación: en FrontierCode, una prueba que valora si los cambios generados están listos para integrarse en código real, Sol mejora de forma sustancial frente a su predecesor. Astra, en cualquier caso, sigue siendo el modelo más capaz de la familia.

OpenAI muestra menos errores factuales y menor coste con GPT-6 Sol y Luna | Imagen: OpenAI

La segunda parte de la ecuación aparece cuando bajamos esas mejoras a la factura. Frente a los precios promocionales de GPT-5.6 Sol, el nuevo Sol pasa de 4 a 2 dólares por millón de tokens de entrada y de 20 a 10 dólares en salida. Luna baja de 0,20 a 0,10 dólares en entrada y de 1,20 a 0,50 dólares en salida respecto a GPT-5.6 Luna. OpenAI atribuye parte de ese abaratamiento a mejoras en inferencia y caché. Y aquí importa algo más que la tarifa por token: si un agente necesita encadenar numerosas llamadas para completar una tarea, el coste acumulado termina siendo una variable fundamental.

El movimiento de Anthropic ayuda a entender que esta presión por hacer más con menos no afecta únicamente a OpenAI. Claude Opus 5.5 llegó apenas unos minutos antes que Sol y Luna, y la compañía liderada por Dario Amodei asegura que ofrece un rendimiento comparable al de Fable 5.1 con un coste operativo un 40% inferior al de Opus 5. Son comparaciones publicadas por las propias compañías, con pruebas y configuraciones distintas, lo que dificulta identificar claramente cuál de los nuevos modelos sale mejor parado. Sí apuntan, en cambio, a una tendencia más amplia: capacidad y coste empiezan a competir en la misma conversación, incluso entre algunos de los sistemas más avanzados.

La llegada, además, empieza desde este mismo 22 de septiembre. GPT-6 Sol y Luna están disponibles en ChatGPT Work y Codex para usuarios Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu, mientras que Luna también puede utilizarse en la aplicación de escritorio con cuentas Free y Go; ambos modelos llegan igualmente a la API. OpenAI prevé extenderlos de forma gradual a ChatGPT a lo largo del día.

Imagen de portada | OpenAI

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