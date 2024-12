Empezamos a descubrir el verdadero precio de la IA: el nuevo ChatGPT Pro cuesta 200 dólares al mes y llega con estas ventajas

Que la inteligencia artificial (IA) es carísima de desarrollar no es ningún secreto. La novedad es que parte de ese coste empieza a trasladarse a los usuarios. OpenAI ha anunciado ChatGPT Pro, un plan de suscripción mensual de 200 dólares. Estamos ante un salto significativo si tenemos en cuenta que ChatGPT Plus cuesta 20 dólares al mes.

El mensaje de la compañía liderada por Sam Altman es bastante claro: todos aquellos que deseen acceder a sus mejores modelos y herramientas de formas ilimitada deberán pagar bastante más. Pero, ¿para quiénes será útil esta nueva suscripción? Veamos algunos detalles para intentar entender mejor esta propuesta de OpenAI.

‘Hola’ acceso ilimitado de o1, modo de voz avanzado y más

La principal ventaja de ChatGPT Pro será la de acceder sin límites de uso a las tecnologías más avanzadas de OpenAI. Esto incluye el modelo de razonamiento completo 01 anunciado hoy, o1-mini, el modo de voz avanzado que nos recuerda a ‘Her’ y GPT-4o. También hay una versión más capaz de inteligente de o1.

Por poner algunos ejemplos, si actualmente pagas por ChatGPT Plus, puedes enviar 80 mensajes cada 3 horas utilizando GPT-4o y 40 mensajes cada 4 horas con GPT-4. Algo similar ocurre con el modo de voz avanzado, que tiene un límite diario. El pago de 200 dólares al mes por ChatGPT Pro promete dejar atrás estas limitaciones.

Ahora bien, la pieza estrella de ChatGPT Pro es la versión completa de 01. El pasado mes de septiembre, OpenAI integró la versión preliminar de o1 en ChatGPT. Ahora que este producto deja atrás su etapa de pruebas, llega acompañado de mejoras significativas, pues promete ser más rápido e inteligente en varias tareas.

Todas las mejoras que llegan con la versión completa de o1

OpenAI dice que su modelo de razonamiento se desempeña mejor en tareas como la programación, las matemáticas y la escritura. No solo brinda mejores respuestas, sino que también es más rápido y preciso. Los errores en preguntas difíciles, explican, se han reducido un 34%.

Una de las limitaciones más importantes de la versión preliminar de o1 era que no admitía imágenes. Esto también ha quedado atrás, y ahora es posible subir imágenes tal y como haríamos con GPT-4o en ChatGPT, pero las respuestas deberían ser mejores en algunos casos.

El acceso a o1 no está limitado a ChatGPT Pro, aunque los usuarios de esta suscripción interactuarán con un modelo más rápido e inteligente. Los usuarios de los planes Plus y Team podrán acceder al modelo hoy, mientras que los que utilizan planes Enterprise y Edu tendrán que esperar una semana. Los usuarios free no tendrán acceso a o1.

Cabe señalar que se esperan más anuncios por parte de OpenAI. La compañía estadounidense anunció 12 días de novedades. ¿Veremos nuevos modelos? ¿El esperado lanzamiento de Sora? Lo sabremos próximamente.

