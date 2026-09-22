Hasta ahora, comprar el Snapdragon más potente era sencillo. Qualcomm acaba de cambiar las reglas con dos nuevos 8 Elite

Hasta ahora, cuando mirábamos la ficha técnica de un móvil Android de gama alta, había una referencia bastante fácil de identificar: el Snapdragon más ambicioso de Qualcomm era también el nombre que señalaba el techo de su catálogo. Eso es justamente lo que ocurría con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, la referencia de la generación anterior. Esa lectura acaba de complicarse. La compañía ha presentado dos plataformas de máximo nivel para esta generación. Las dos pertenecen a la misma familia y están pensadas para móviles premium, pero ya no ocupan exactamente el mismo escalón.

En la ficha técnica de un teléfono, el procesador viene decidido por el fabricante y forma parte del conjunto que acabamos comprando. Por eso importa entender cómo Qualcomm ha ordenado esta generación. En la parte superior sitúa al Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, al que describe como su plataforma móvil más potente, mientras que el Snapdragon 8 Elite Gen 6 también está fabricado en 2 nm y busca llevar muchas de esas capacidades a una gama más amplia de móviles de gama alta.

Ficha técnica de los nuevos Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

SNAPDRAGON 8 ELITE EXTREME GEN 6 SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 6 PROCESO DE FABRICACIÓN 2 nm 2 nm CPU Qualcomm Oryon

2 Prime hasta 5 GHz

6 Performance hasta 4 GHz Qualcomm Oryon

2 Prime hasta 5 GHz

6 Performance hasta 4 GHz RENDIMIENTO FRENTE AL 8 ELITE GEN 5 CPU +13%

GPU +44%

NPU +35% CPU +10%

GPU +35%

NPU +14% GPU Adreno

Adreno Neural Fusion

18 MB de Adreno High-Performance Memory Adreno

Arquitectura Adreno High-Performance Memory VÍDEO 8K a 60 fps

Cámara lenta 4K a 240 fps

APV 8K a 30 fps

Cámara lenta 4K a 120 fps CONECTIVIDAD Qualcomm X105 5G

FastConnect 8800 Qualcomm X105 5G

FastConnect 8800

Dos Snapdragon 8 Elite, pero no son iguales

La primera sorpresa aparece al poner las dos fichas técnicas una junto a otra: buena parte de los cimientos son iguales. Tanto el Extreme como el Gen 6 cuentan con CPU Oryon de ocho núcleos, encabezada por dos Prime de hasta 5 GHz, y recurren al mismo X105 5G y a FastConnect 8800 para Wi-Fi, Bluetooth, UWB y Thread. Ambos incorporan además la NPU Hexagon y un amplio conjunto común de capacidades de IA y conectividad.

La distancia empieza a verse cuando pasamos de esa arquitectura común a las cifras de rendimiento que publica Qualcomm. Frente al Snapdragon 8 Elite Gen 5, la compañía atribuye al Extreme mejoras del 13% en CPU, 44% en GPU y 35% en NPU; en el 8 Elite Gen 6, los avances declarados son del 10%, 35% y 14%, respectivamente. Conviene recordar que estamos ante cifras reveladas por la propia Qualcomm y que resultados pueden variar según la implementación de cada fabricante de móviles.

Otro de los pilares de esta generación es la IA. Los dos procesadores combinan la NPU Hexagon, el Sensing Hub y la CPU Oryon para ejecutar en el dispositivo funciones capaces de utilizar contexto personal, aprender de hábitos y coordinar tareas entre aplicaciones con menos intervención del usuario. Qualcomm también plantea usos de IA generativa como resumir documentos, redactar respuestas o generar imágenes y vídeo. En el Extreme lleva esta apuesta más lejos y destaca soporte para modelos Mixture of Experts de más de 30.000 millones de parámetros.

Las diferencias se vuelven todavía más concretas en gráficos y vídeo. En el Extreme, Qualcomm incorpora Adreno Neural Fusion y especifica 18 MB de Adreno High-Performance Memory, mientras que en cámara eleva la grabación hasta 8K a 60 fps y la cámara lenta 4K hasta 240 fps, además de incorporar soporte para el códec APV. En el 8 Elite Gen 6, el techo oficial se queda en 8K a 30 fps y cámara lenta 4K a 120 fps. Ahí es donde la separación entre ambos deja de ser únicamente una cuestión de porcentajes y empieza a traducirse en capacidades específicas.

¿Qué significa todo esto cuando llega el momento de elegir móvil? El Extreme queda como la opción con la que Qualcomm pretende llevar más lejos el rendimiento, los gráficos, la IA y la creación de contenido, mientras que el 8 Elite Gen 6 conserva buena parte de esa base y busca extenderla a un abanico más amplio de teléfonos premium. Eso no permite concluir, por sí solo, que cualquier móvil con el Extreme vaya a ser mejor en términos absolutos: la propia compañía advierte de que los resultados dependen de cómo implemente la plataforma cada fabricante.

Qualcomm ha confirmado que esta nueva familia llegará a móviles de Honor, iQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, OPPO, REDMI, RedMagic, vivo, Xiaomi y ZTE, aunque no detalla en esta nota qué plataforma utilizará cada modelo concreto. Esa será la consecuencia práctica de esta generación: dos Snapdragon 8 Elite convivirán en la parte alta del mercado y obligarán a leer las especificaciones con algo más de atención.

Imágenes | Qualcomm

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