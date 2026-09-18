Es oficial, el Gobierno cambia las normas el 1 de octubre: en estas calles los coches siempre tendrán que ceder el paso al peatón

A mediados del pasado mes de junio, el Gobierno nos sorprendía con la aprobación de un paquete de novedades que se iban a incorporar al Reglamento General de Circulación. La mayoría de ellas eran modificaciones que se venían rumoreando desde hace tiempo pero que parecía que no iban a terminar por aprobarse.

De ahí nuestra sorpresa cuando hace poco más de dos meses, el Gobierno anunció este nuevo paquete de medidas que entrará en vigor el próximo 1 de octubre. En él se tienen en cuenta algunas novedades para los usuarios de patinetes eléctricos, ciclistas y motoristas. También para los conductores que ahora tendrán que tener más cuidado a la hora de adelantar a los ciclistas.

Pero las nuevas responsabilidades para los conductores van más allá. Y es que también tendrán que tener especial atención a cómo circulan y cuándo moverse en algunas calles. Porque hay cambios sustanciales.

Aquí manda el peatón

Tal y como recogen nuestros compañeros de Motorpasión, uno de los grandes cambios que se esperan a partir del 1 de octubre tiene que ver con la circulación por las ciudades. Especialmente en sus zonas céntricas que es donde se suelen dar las vías de las que vamos a hablar.

Y es que con el último cambio de reglamento se ha añadido también a la Ley de Tráfico una definición nueva para un tipo muy concreto de calle. Así, en el glosario final de definiciones se especifica lo siguiente para las calles donde la acera y la calzada están a la misma altura:

"Zona con plataforma única de calzada y acera. Zona especialmente diseñada y acondicionada para favorecer el tránsito peatonal. En ella el peatón goza de prioridad de paso en cualquier punto de la calzada. En estas zonas se reduce al mínimo la señalización horizontal y vertical"

Aunque algunos ayuntamientos de grandes ciudades ya contemplaban esta posibilidad, ahora queda reflejado que siempre que la calzada y la acera estén a la misma altura, la prioridad es para el peatón. Es decir, no es necesario que la calle esté marcada como peatonal o residencial, donde también el peatón tiene preferencia sobre el coche.

Ahora, como decimos, en todas las calles de plataforma única, el conductor es el que tiene que ceder el paso al peatón, independientemente de si éste se encuentra o no en un paso de cebra.

Foto | Marquise de Photographie

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