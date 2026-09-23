MediaMarkt liquida todos estos móviles de gama alta en su outlet: hay Google Pixel, iPhone 16, Samsung Galaxy y más

Un lugar que viene bien revisar si buscas renovar tu móvil y quieres ahorrar es el outlet que tiene MediaMarkt. A este se puede acceder a través de eBay y, aunque no siempre, es posible encontrar móviles a muy buen precio, incluso si lo que estás buscando es un teléfono de gama alta lanzado este año o el anterior.

Hemos hecho una búsqueda por este outlet y estos son los cinco teléfonos más interesantes que hemos encontrado hoy, día 23 de septiembre. Hay que tener en cuenta que todos ellos son móviles que han sido expuestos en tiendas de MediaMarkt, pero todos tienen su correspondiente garantía.

Google Pixel 10 por 466,65 euros, un teléfono Android compacto y muy manejable.

por 466,65 euros, un teléfono Android compacto y muy manejable. Google Pixel 10 Pro XL por 764,15 euros, una alternativa al anterior con mejor cámara y más batería.

por 764,15 euros, una alternativa al anterior con mejor cámara y más batería. Vivo X200 P r o por 842,27 euros, un móvil que destaca especialmente por su apartado fotográfico.

por 842,27 euros, un móvil que destaca especialmente por su apartado fotográfico. iPhone 16 por 670,65 euros, ideal si buscas un móvil de Apple y no quieres gastar demasiado.

por 670,65 euros, ideal si buscas un móvil de Apple y no quieres gastar demasiado. Galaxy S26 por 679,15 euros, uno de los mejores móviles compactos de este 2026.

Google Pixel 10

Si buscas un teléfono compacto Android, el Pixel 10 es una opción muy interesante calidad-precio, especialmente si lo podemos comprar por 466,65 euros. Es un dispositivo ligero con pantalla de 6,3 pulgadas, un chip Tensor G5 de la propia Google y 12 GB de RAM, por lo que podemos esperar del mismo un buen rendimiento. Además, tiene siete años de actualizaciones garantizadas (aunque ya ha consumido uno) y un sistema fotográfico bastante notable.

Google Pixel 10 Pro XL

Una alternativa al anterior es su hermano mayor, el Google Pixel 10 Pro XL. Cuenta con el mismo procesador, pero sube hasta los 16 GB de memoria RAM. Tiene más pantalla (6,8 pulgadas concretamente) y una mayor batería con carga rápida de 45 W. El sistema de cámaras traseras también sube de nivel y en este caso lo podemos comprar por 764,15 euros.

Vivo X200 Pro

Y hablando de cámaras, otro móvil que destaca mucho en ese aspecto es el Vivo X200 Pro. Este teléfono es ideal para todos aquellos usuarios que disfrutan haciendo fotos o grabando vídeos, pero sin descuidar otros aspectos como son una pantalla de 6,78 pulgadas y 4.500 nits de brillo pico (ideal para exteriores) y una batería de 6.000 mAh con carga rápida por cable de 90 W. Lo tenemos disponible por 842,27 euros.

iPhone 16

Ahora que los iPhone han subido de precio, apostar por uno como este del outlet de MediaMarkt es genial para ahorrar. El iPhone 16 ha pasado a tener un PVP de 1.009 euros, pero aquí lo podemos comprar por 670,65 euros. De él podemos destacar que también es otro móvil pequeño muy interesante con su pantalla de 6,1 pulgadas, su chip A18 que sigue ofreciendo buen rendimiento y un sistema de doble cámara trasera que consigue buenos resultados.

Galaxy S26

Y cerramos esta selección de móviles con el Galaxy S26, otra opción bastante asequible, incluso habiendo salido al mercado este mismo año. Cuenta con una de las mejores capas personalizadas de Android, como es One UI, es muy ligero (apenas pesa 167 gramos) y su sistema de cámaras, aunque no llega al nivel del Galaxy S26 Ultra, proporciona buenos resultados. Lo tenemos disponible por 679,15 euros.

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Imágenes | MediaMarkt, Google, Apple, Samsung, Vivo

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