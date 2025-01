Vivo X200 Pro, análisis: érase un teléfono pegado a una cámara. Y qué cámara

Vivo tiene un arma para competir en la gama alta este 2025, y ese arma es el X200 Pro. Un teléfono con unas especificaciones de primera línea y un equilibrio general que me ha sorprendido. Basta con echar un ojo a su parte trasera para intuir que la cámara tiene algo que decir y, curiosamente, no necesita el apellido Ultra para rivalizar con los más Ultra del mercado (aunque las filtraciones ya nos dejan caer que el Vivo X200 Ultra será una realidad).

Mientras tanto, y centrándonos en lo que llega a territorio español, hemos analizado el Vivo X200 Pro. Es un teléfono con mayúsculas, una propuesta capaz de retar de tú a tú a los mejores teléfonos del momento y que tiene bastante personalidad propia.

Vivo X200 Pro, ficha técnica con características y precio



Vivo x200 pro DIMENSIONES Y PESO 162,4 x 76 x 8,2 mm PANTALLA 6,78 pulgadas Calibración ZEISS Full HD+ LTPO 120 Hz 4.500 nits (pico) PROCESADOR MediaTek Dimensity 9400 MEMORIA RAM 16 GB LPDDR5X ALMACENAMIENTO 512 GB UFS 4.0 BATERÍA 6.000mAh Carga rápida de 90W Carga rápida inalámbrica de 30W CÁMARAS TRASERAS 50 MP OIS, f/1.57 200 MP periscópica f/2.67 50 MP ultra gran angular CÁMARA FRONTAL 32 MP SISTEMA OPERATIVO Android 15 personalizado por Vivo 4 años de actualizaciones de sistema CONECTIVIDAD WiFi 6E WiFi 7 5G SA/NSA Bluetooth 5.4 PRECIO Desde 1.199 euros

Diseño, pantalla y sonido: casi todo son buenas noticias

No me escondo, cuando vi en las fotos el Vivo X200 Pro no me pareció nada atractivo. Pero tengo una buena noticia: este es un teléfono cuya sensación cambia por completo cuando lo tienes en la mano. El acabado gris, bastante soso en las imágenes, pero muy bonito en persona. Me hubiese gustado un gris algo más oscuro que no reflejase tanto la luz, pero el acabado es excelente. Está a medio camino entre el glossy y el mate, y apenas recoge huellas.

La calidad de construcción de este Vivo es excelente. Los laterales planos, los materiales escogidos... todo es bastante premium

La sensación es de móvil muy, muy premium. Sin bailes en las botoneras, pulsaciones sólidas, buen tacto... Es un ejercicio de fabricación excelente, demostrando estar a la altura de los mejores del mercado. Podrá gustar más o menos su personalidad. Pero la tiene, y esto no es algo que todos los teléfonos pueden decir.

¿Cuánto sobresale el módulo del cuerpo? Sí.

El módulo de cámara, teniendo en cuenta que este teléfono "solo" cuenta con tres cámaras y ninguna de ellas con tamaño de una pulgada, sí que me parece excesivo. Hay rivales con sensores similares -e incluso con alguno más- que son bastante más discretos a la hora de integrar las cámaras. Además, sobresale bastante del cuerpo del teléfono, aunque Vivo regala una funda transparente en la caja que permite que todo quede a ras.

La principal pega con este módulo es que, es tan sumamente grande, que incluso agarrando el teléfono de forma natural acabamos tocándolo. Sé que este es un punto en el que los fabricantes inciden para aparentar músculo, pero a nivel práctico no es una gran idea.

Si le damos la vuelta, nos encontramos con la tónica habitual en la nueva gama alta: un panel ligeramente curvo (una curva que no molesta en absoluto y que no genera toques fantasma)-, con 6,78 pulgadas, resolución Full HD+ y un brillo pico de 4.500 nits. La única pega que le puedo achacar al panel es que no cuenta con resolución Quad HD+. Es cierto que basta y sobra con Full HD+, pero un móvil de casi 1.300 euros se exige lo mejor, y esto está un pequeño paso por debajo.

A nivel de calibración no solo es excelente, sino que tiene opciones que nunca había visto en otros rivales. La primera es la de la protección ocular inteligente, reduciendo la cantidad de luz azul en tiempo real con ayuda de la IA, para evitar la fatiga visual.

Este móvil protege la visión con ayuda de la IA. Se actualiza en tiempo real la calibración para evitar la fatiga visual

También tiene un PMW Dimming alto, de 2160 Hz, e incluso el brillo del teléfono se ajusta de forma automática según nuestro uso para reducir el cansancio de los ojos. Si somos de los que utilizamos el teléfono durante varias horas al día, este tipo de soluciones marcan la diferencia a la hora de decidirnos por un teléfono.

El sonido, si bien es bastante bueno, no es el mejor que he probado este año. He notado sobre todo que, a la hora de reproducir audios de voz, le falta mucha presencia de graves y hay bastante distorsión, como si algo no estuviese del todo afinado.

Rendimiento, software y autonomía: siguen las buenas noticias

El MediaTek Dimensity 9400 es, sin duda, uno de mis procesadores preferidos en este 2025. Es una solución que compite frente a frente con el Qualcomm Snapdragon 8 Elite y el Apple A18 Pro, con un rendimiento sostenido espectacular y un muy buen desempeño térmico y eficiencia.

Los test sintéticos muestran que el Qualcomm es bastante más potente pero, en uso diario, puedo garantizar que apenas hay diferencias. De hecho, pese a lo que muestran los benchmarks, el rendimiento sostenido es prácticamente idéntico. Podemos jugar durante horas a las propuestas más exigentes y apenas se resiente manteniendo FPS altos.



VIVO X200 PRO realme gt7 pro OPPO FInd x8 pro SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA IPHONE 16 PRO MAX PROCESADOR MediaTek Dimensity 9400 Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 A18 Pro RAM 16 GB 16 GB 16 GB 12 GB 8 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 2.304 / 8.379 3.150 / 9.664 2.685 / 8.398 2.248 / 6.987 (6) 3.106/7.799 3D MARK Wild Life Unlimited 22.098 24.987 22.312 20.281 16.809 3D MARK Wild Life Stress Unlimited 22.134/ 23.231 24.874 / 18.637 23.330 / 18.964 20.321/13.754 16.906/8.538 PCMARK WORK 17.251 25.431 16.738 20.467 -

En otras palabras, este procesador puede con absolutamente todo: juegos triple A, edición de vídeos y fotografías RAW, multitarea… Es sin duda uno de los teléfonos que mejor rinde del mercado, sin un solo extraño en este mes que he estado utilizando este teléfono.

A nivel de software, Vivo suele ser un gran desconocido. Su ROM recibe el nombre de FuntouchOS y, en este caso, funciona bajo Android 15. Me ha gustado mucho la interpretación de Vivo con esta ROM. Me recuerda a la antigua OnePlus, y de hecho tiene elementos de esa ROM -heredados a su vez de CyanogenMOD-: la personalización extrema de las animaciones, el indicador circular de batería… Es una ROM… ¡divertida! y no es fácil encontrar ROMs que lo sean a día de hoy.

No hay demasiado bloatware y no se rinde a la imiticación de iOS -centro de control, iconos, etc-. que solemos ver a día de hoy en el software de la mayoría de sus principales rivales. Una ROM con personalidad, que podemos cacharrear al extremo y bastante ligerita. Sin duda, una de las principales referencias en móviles chinos.

Respecto a la autonomía, tengo sensaciones encontradas. Los resultados son buenos, los esperables y exigibles en cualquier gama alta. El día de uso está garantizado y será difícil que nos deje tirados. El problema es uno que estoy encontrándome con la nueva hornada de baterías de 6.000mAh.

La batería es buena, pero con casi 6.000mAh esperaba un pelín más

La autonomía es buena, pero si me dijesen que este teléfono tiene 5.000mAh, me lo creería. En otras palabras, sigue estancado en esas 6:30/7h de pantalla que ya veíamos hace años. Son resultados geniales, pero sí que me gustaría ver una mejora sustancial por encima de las 10h de pantalla, como sí he podido probar en algunos rivales directos.

Respecto a la carga, hablamos de 90W por cable y 30W de forma inalámbrica. En mis pruebas, tarda unos 40 minutos en cargarse por completo y en algo menos de 20 minutos logra alcanzar el 50% de la carga.

Cámaras: DIVERSIÓN, con mayúsculas

La razón de ser de este teléfono, como nos chivaba el módulo, es la cámara. En concreto, Vivo ha apostado por una configuración relativamente ambiciosa.

Cámara principal: 50 MP, f/1.6, 23 mm (gran angular), 1/1.28", 1.22 µm, PDAF, OIS

Cámara teleobjetivo: 200 MP, f/2.7, 85 mm (telefoto periscopio), 1/1.4", 0.56 µm, PDAF multidireccional, OIS, zoom óptico 3.7x, macro 2.7:1

Cámara ultra gran angular: 50 MP, f/2.0, 15 mm, 119˚ (ultra gran angular), 1/2.76", 0.64 µm, AF

Por un lado, la configuración de cámaras es muy versátil pero, por otro lado, no estoy viendo apenas mejora en el tamaño y calidad de los sensores en este principio de 2025. Este Vivo no tiene mejor sensor que algunos móviles que llevan ya hasta dos años en el mercado, y viendo en tamaño de semejante módulo, un sensor de una pulgada hubiese sido lo lógico.

A más tamaño de sensor, más luz, y más facilidades para procesar la información sin tanta necesidad de software. Pese a ello, los resultados son buenos, como veremos en breve.

Repasando rápidamente la aplicación de cámara, encontramos una interfaz muy completa e intuitiva. Es una cámara que funciona bien, dispara rápido, y tiene modos interesantes como el de fotografía callejera. Basta con hacer un swipe hacia arriba para acceder a una interfaz de cámara digital antigua. De hecho, podemos incluso añadirle ruido digital (algo que se agradece, porque el procesado aniquila todo rastro de ruido).

También tenemos múltiples opciones de bokeh para el retrato, modo manual… Si nos gusta cacharrear con la cámara, esta aplicación hará que nos lo pasemos genial.

Fotografías con el sensor principal

Si miras a la derecha, verás un pequeño reflejo de la lente. Los módulos gigantes no molan tanto.

La única pega de esta cámara es la falta de detalle fino.

El Vivo X200 Pro tiene una cámara muy buena, pero hay un punto que merece la pena aclarar. Este teléfono tiene dos versiones, la global y la china. Nosotros hemos probado la global, la misma que te llegará a casa si compras este teléfono en Europa. ¿Por qué es importante esto? Porque el procesado no es idéntico según versiones y, como pedir es gratis, voy a pedir que el modelo global procese menos “a la asiática”.

Entendemos que, en móviles con un procesado global, haya elementos "poco europeos". Pero este teléfono sigue aclarando pieles y lavando texturas. Todo afinable por software

Es el principal problema que me he encontrado en este Vivo: el lavado es bastante agresivo. Esta cámara no quiere que haya ruido alguno y, para ello, los algoritmos de denoising acaban con todo rastro. Esto, si no se hace de forma fina, tiene una consecuencia inmediata: si acabas de forma agresiva con el ruido, acabas con la textura real de la imagen.

Si ampliamos, vemos que en algunas escenas el efecto acuarela es bastante acusado. También he notado que el sharpening es muy agresivo, hasta el punto de inventarse texturas o convertir las ya existentes en unas muy forzadas. En este ejemplo de modo retrato puedes observar cómo se fuerza al máximo el contorno del iris, hasta el punto de que parece dibujado con un rotulador.

Hechas las peticiones, las mismas que en la mayoría de sus rivales, aclarar que los resultados son excelentes si tenemos en cuenta esta limitación. El rango dinámico es excelente, la interpretación del color es más que correcta y, en general, el equilibrio de las fotografías es bastante bueno.

El modo fotografía callejera nos permite emular el blanco y negro ZEISS, así como añadir más textura a las fotografías, darles un aire vintage y disparar rápido en modo manual. Me he divertido de lo lindo con este modo, y los resultados son bastante artísticos.

Cuando cae la noche, los resultados se mantienen. Es lo que distingue a un flagship de un móvil de una gama inferior. El procesado es algo agresivo y le da bastante caña a la obtención de luz. Pese a ello, los resultados son bastante espectaculares. Es una cámara que anima a usarla en condiciones de baja luz, porque siempre lo hace bien.

Modo retrato

El modo retrato se sencillamente brutal, con un ejercicio de segmentación excelente y uno de los mejores bokeh que he visto jamás. Es muy similar al de una cámara profesional.

Este bokeh es ajustable no solo en cantidad, sino en forma, mediante los ajustes de la cámara. En mi caso, me gusta dejarlo tal y como viene (salvo en el último retrato, que , pero si te gusta juguetear y buscar otros looks ZEISS, tienes para aburrirte.

Fotografía zoom y ultra gran angular

1x. 50x.

100x.

Este es un teléfono del club del 100x. Tiene mucho, mucho zoom. El teleobjetivo realmente es de 3,7 aumentos, pero de forma digital logra ir mucho más allá. De 10x a 30x aprovechable, con bastante efecto acuarela, eso sí. Más allá de 30x (tiene botón para acceso rápido a 50x y desde ahí podemos seguir ampliando con pinch to zoom), los resultados son anecdóticos.

3.7x

El teleobjetivo 3.7x me ha gustado mucho a nivel de nitidez. La zona central está bastante bien resuelta, y el procesado es muy consistente con la cámara principal. Es una distancia un poco extraña a la que no estamos acostumbrados, pero una vez que nos acostumbramos los resultados son geniales.

El ultra gran angular es más que correcto. Se queda un poco corto en luminosidad respecto a la cámara principal (f/2.0 vs f/1.6), pero es un sensor al que no le exigimos mucho más. Guarda cierta nitidez en la zona central, y los resultados generales son buenos.

Selfie

El selfie no me ha gustado demasiado. La cantidad de detalle es buena, pero la colorimetría no. El tono de piel no tiene nada que ver con el real, y los colores están bastante sobresaturados en condiciones de luz intensa. No es un problema que se replique en condiciones menos "extremas", pero no lo he encontrado tan consistente como la cámara principal.

Vídeo

La grabación de vídeo es más que aceptable, con un 4K algo sobreprocesado pero buen trabajo de estabilización. Una pega que he visto, al igual que en el selfie, es que con luz muy intensa el procesado se vuelve algo loco. El negro se vuelve magenta y perdemos nitidez, algo que corregiría por software. No es uno de los mejores vídeos que he visto en Android, pero no es un punto débil.

Vivo X200 Pro, la opinión de Xataka

El Vivo X200 Pro me ha encantado, para qué mentir. Es de esos teléfonos que llevaría en el bolsillo en mi día a día, y esto se debe a dos razones principalmente. La primera es que es de los pocos teléfonos asiáticos con una ROM ”limpia”. Una ROM que, si bien está lejos de la de los Google Pixel, está mucho más cerca de Android Stock que de ColorOS, HyperOS, One UI y demás ROMs personalizadas al extremo.

La segunda razón está en su cámara. Tengo claro que no es la mejor del momento, y es que el procesado tan agresivo impide que este conjunto brille como debería. Pero pese a este problema, por desgracia muy extendido en la gama alta, los resultados son muy buenos y, tan importante como esto: la cámara es muy, muy divertida.

El modo de fotografía callejera, las opciones de retrato ZEISS, lo bien que funciona el zoom x10… Es una cámara en la que puedes confiar para que, prácticamente en todas las situaciones, tengas un buen resultado.

Me ha costado encontrar puntos a mejorar, salvando la calibración de los altavoces. La pantalla es excelente, la batería dura bastante, el rendimiento es prácticamente perfecto y el software es una delicia.

8,9 Diseño 8,75 Pantalla 9 Rendimiento 9 Cámara 9 Software 9 Autonomía 8,75 A favor Muy buen rendimiento

Sistema de cámaras completo y divertido

La pantalla es excelente.

Un móvil muy equilibrado En contra El módulo de cámara es excesivamente grande

Calidad-precio algo mejorable, teniendo en cuenta que el hardware de cámara no es el mejor del mercado



