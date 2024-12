He comparado el mejor procesador de Qualcomm con el de MediaTek: se acabaron los mitos a la hora de un comprar móvil

Seré honesto, hubo un tiempo en el que si un teléfono tenía un procesador de MediaTek mi postura era: "no lo compres". Problemas con los drivers, problemas a la hora de actualizar, peores ISP para procesamiento de imágenes, rendimiento pobre... A MediaTek le costó bastante ponerse al día para rivalizar con Qualcomm pero, desde hace unos tres años, la cosa empezó a cambiar.

Tanto fue así, que el MediaTek Dimensity 8100, un procesador nacido para móviles de gama media, lograba un rendimiento sostenido a la altura de un Qualcomm.

Este año he podido probar el MediaTek Dimensity 9400 en el único gama alta que lo monta en Europa, el OPPO Find X8 Pro. También he podido probar el Snapdragon 8 Elite en móviles hermanos, como el Realme GT7 Pro, y algún que otro teléfono del que todavía no puedo hablar.

Más que hacer una comparación técnica con números -que los habrá-, quiero contarte por qué, a día de hoy, es completamente irrelevante si tu móvil lleva o no un procesador de Qualcomm o MediaTek.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite vs MediaTek Dimensity 9400.

La potencia ya no importa. Soy el primer defensor de que los móviles, independientemente de la gama, tienen que ser lo más potentes dentro de lo posible. Pero ya ha llegado un punto en el que incluso sobra potencia. No necesito correr un juego triple A de PS4 en mi móvil, solo necesito que vaya rápido durante su vida útil.

Lo que ves arriba son los benchmark comparativos del mejor MediaTek y el mejor Qualcomm. Como podrás ver, las diferencias son mínimas. De hecho, si miramos el dato de rendimiento sostenido, son dos gotas de agua. En ambos casos, al menos en términos de GPU, están técnicamente por encima del A18 Pro de Apple y su iPhone 16 Pro.

En el uso real, con aplicaciones, cámara, multitarea y demás, es sencillamente imposible encontrar diferencias. Que un móvil sea más o menos fluido acaba dependiendo -si ya hay suficiente potencia- de la optimización de la ROM.

Ni problemas para actualizar. Cuatro años de actualizaciones de sistema, no es un récord, pero sí anda en la media o incluso un poco por encima. Es lo que ofrece OPPO con el Find X8 Pro, cifra que otros fabricantes con Qualcomm aún no se atreven a dar.

Hace unos años, comprar MediaTek era sinónimo de actualizaciones lentas e incertidumbre. Ya no es así.

Calidad del resto de elementos. Un procesador es mucho más que una CPU. El resto de componentes, como el ISP -procesador de imágenes-, CPU, NPU, e incluso la compatibilidad con drivers de sonido y demás elementos del teléfono, dependen del procesador.

A día de hoy, MediaTek está a la altura de Qualcomm en todos y cada uno de estos elementos.

Imagen | MediaTek y Qualcomm

En Xataka | Ni Qualcomm ni Apple. Este es el actual rey de los procesadores para móviles