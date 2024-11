OPPO Find X8 Pro, primeras impresiones: el trono de la gama alta tiene un nuevo aspirante

OPPO está de vuelta por la puerta grande. Un complejo problema relacionado con patentes tuvo a la gama alta del fabricante chino fuera de combate en Europa, pero el Find X8 Pro es la prueba de que están de vuelta. Un teléfono que llega con especificaciones de primer nivel, sin miedo a ninguno de sus rivales directos.

En Xataka hemos podido probar durante unos días el OPPO Find X8 Pro en una de sus versiones preliminares. La review completa con la unidad final estará dentro de unos días, pero ya tenemos bastante claro qué es lo que hará brillar a este teléfono.

Ficha técnica del OPPO Find X8 Pro



oppo find x8 pro dimensiones y peso 162,27 x 76,67 x 8,24 mm 215 gramos pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas Resolución 2.780 x 1.264 píxeles 450 PPI DCI-P3 Brillo típico: 800 nits Brillo máximo: 4.500 nits Tasa de refresco: 120 Hz Muestreo táctil: 240 Hz Dolby Vision HDR Vivid procesador MediaTek Dimensity 9400 GPU Inmortalis-G925 memoria ram 12, 16 GB LPDDR5x almacenamiento interno 256, 512 GB, 1 TB UFS 4.0 cámara trasera Angular: 50 MP, f/1.6, lentes 7P, OIS Gran angular: 50 MP, f/2.0, FOV 120º, lentes 6P Teleobjetivo 3x: 50 MP, f/2.6, lente 1G3P Telefoto 6x: 50 MP, f/4.3, lente 1G3P, OIS Vídeo 4K@60FPS, Dolby Vision HDR cámara delantera 32 MP, f/2.4, lentes 5P batería 5.910 mAh Carga rápida 80W Carga rápida inalámbrica 50W sistema operativo 32 MP, f/2.4, lentes 5P conectividAD Dual nanoSIM 5G SA/NSA WiFi 7 Bluetooth 5.4 USB tipo C NFC GPS doble banda OTROS Lector de huellas en pantalla Reconocimiento facial Sensor infrarrojos Inteligencia artificial Resistencia IP68/69 PRECIO 1.249 euros

Un diseño peculiar y un conjunto de hardware brutal

El diseño del OPPO Find X8 Pro es muy característico. Su parte trasera está protagonizada por un enorme módulo de cámaras, aunque no sobresale tanto como pueda parecer en fotos. Esto se debe en parte a que los sensores no son gigantescos, aunque no por ello están faltos de músculo.

El OPPO Find X8 Pro es tan premium como siempre, y el módulo es más discreto de lo que parece a simple vista

La sensación en mano es la de un teléfono muy premium, aunque el tacto del cristal no me ha convencido. En mi caso, prefiero tratamientos alto más mate que no permitan al dedo resbalar tanto por la parte trasera. Pese a ello, la calidad de fabricación es sobresaliente.

Si le damos la vuelta, tenemos un frontal bien aprovechado, aunque queda por debajo del 90% de relación pantalla-biseles. He de decir que en fotografías y renders lucía más espectacular, aunque no seré yo quien se queje de que los biseles no sean unos milímetros más estrechos.

La pantalla tiene una ligerísima curvatura que no afecta en absoluto a la hora de interactuar con ella. En mi caso personal, prefiero los paneles completamente planos ya que son aún más cómodos, aunque no he tenido menor problema con esta propuesta.

En los laterales, encontramos las dos sorpresas que detallaremos en la review: un Alert Slider heredado de OnePlus y un botón de control de cámara heredado del iPhone 16 Pro. Los botones hacen exactamente lo que estás pensando, y nos dejan las mismas sensaciones que en otros teléfonos.

El botón para los modos de sonido/silencio es genial. El botón de cámara... no tanto

El Alert Slider es genial, la mejor forma de alternar entre modos de sonido y silencio sin tener siquiera que desbloquear el teléfono. Es una evolución del clásico switch de volumen que Apple mató en sus iPhone y, en este caso, el alumno ha superado al maestro.

Nuevo botón para invocar y controlar la cámara.

El control de cámara, que ya critiqué bastante en el iPhone, es aún más problemático por su posición. Ni es cómodo ni es más rápido que tocar la propia pantalla salvo en un escenario: abrir la app de cámara de forma rápida.

Donde no hay ni media queja es en el apartado del hardware. Tenía bastantes ganas de echarle el guante al Dimensity 9400 de MediaTek, un golpe frontal al Qualcomm Snapdragon 8 Elite. En la unidad de pruebas no ha sido posible ejecutar benchmarks -los podremos ejecutar en la unidad de review-, pero ya adelanto que este móvil vuela.

La pantalla es sobresaliente, la batería incombustible, la carga rápida más que suficiente... Este móvil es la prueba del punto al que se está llegando en Android a nivel de hardware. No hace falta nada más para sobresalir.

El software es ColorOS 15, basado en Android 15. No es mi ROM preferida, ya que su estética no termina de enamorarme. Pese a ello, hay integración con los temas automáticos de Material You, y a la ROM no le falta de nada a nivel de funcionalidades. La IA se integra de forma discreta en apps como la grabadora de voz o la app de galería, en la que podemos eliminar objetos, reflejos y mejorar nuestras imágenes de una forma bastante sorprendente.

Probando la cámara del OPPO Find X8 Pro en París

Las cámaras del OPPO Find X8 Pro apuntan a ser muy, muy divertidas. En nuestro caso, tuvimos oportunidad de analizar sus cámaras en un entorno privilegiado: París.

Hablamos de una configuración de cuatro sensores con angular, ultra gran angular y doble teleobjetivo de tres y seis aumentos, respectivamente. Además, llega con algunos filtros que emulan fotografía analógica. No suelo ser muy fan de los filtros en imágenes JPEG pero, en concreto, a este móvil le sientan muy bien.

Esta no es una unidad final, por lo que es pronto para aseverar sobre su cámara. No obstante, con lo que he podido probar, observo que el rango dinámico es notable, las imágenes tienen bastante personalidad, y el principal pecado que veo es un exceso de procesado y eliminación de ruido agresiva. OPPO lo tiene todo para corregir esto en la unidad final, aunque tengo algunas sospechas de que -como la mayoría de sus rivales- el sobreprocesado no será tan fácil de eliminar.

Sin duda, una de las opciones más equilibradas en 2024

El OPPO Find X8 Pro lo tiene todo para convertirse en uno de los Android del año. Que no te puedan los prejuicios: su procesador de MediaTek no solo está a la altura del Snapdragon 8 Elite, también compite prácticamente con el Apple A18 Bionic.

Cámara, pantalla, batería... todos los elementos clave en un teléfono de gama alta parecen rozar el sobresaliente en estas primeras impresiones, a falta de confirmar el comportamiento final en la versión de análisis.

