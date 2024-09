El SoC A18 Pro de los iPhone 16 Pro y Pro Max, explicado: esta pequeña bestia es el auténtico corazón de la IA de Apple

Los smartphones de la familia iPhone 16 estrenan SoC. Una vez más las filtraciones han dado en la diana, aunque lo cierto es que era previsible que los nuevos iPhone 16 Pro y Pro Max incorporasen el chip A18 Pro. Lo que las filtraciones no auguraron es que los iPhone 16 y 16 Plus incorporarían un SoC A18. De una cosa no cabe duda: la alianza de los de Cupertino y la compañía taiwanesa TSMC es fundamental para que estos nuevos SoC hayan visto la luz.

En 2021 el 26% de los ingresos de TSMC procedió de Apple, y presumiblemente esta cifra no ha variado gran cosa desde entonces. La firma de la manzana es un cliente prioritario para este fabricante de semiconductores, lo que le permite acceder a los nodos litográficos más avanzados que tiene TSMC incluso antes que la mayor parte de sus otros clientes. Sobre el papel el SoC A18 Pro pinta bien, pero si queremos formarnos una idea certera acerca de qué nos propone lo ideal es que indaguemos en él con cierta profundidad. Vamos allá.

Un SoC diseñado para lidiar con la inteligencia artificial de Apple

Si echáis un vistazo a la tabla de especificaciones que publicamos un poco más abajo os daréis cuenta de que en principio los chips A18 Pro y A17 Pro son esencialmente iguales. Sin embargo, en realidad no lo son. El SoC que incorporan los nuevos iPhone 16 Pro y Pro Max ha sido fabricado en el nodo litográfico de 3 nm de segunda generación (N3P) de TSMC, mientras que el procesador A17 Pro de los iPhone 15 Pro y Pro Max procede del nodo de 3 nm de primera generación (N3). Puede parecer que hay poca diferencia entre estas tecnologías de integración, pero nada más lejos de la realidad.

El SoC A18 Pro utiliza transistores más rápidos e implementa una nueva microarquitectura

Vaya por delante que el teórico incremento de potencia de los nuevos SoC de Apple tiene como propósito principal lidiar con Apple Intelligence, la inteligencia artificial que nos propone esta marca en sus nuevos smartphones. En cualquier caso, lo que merece la pena que no pasemos por alto es que la litografía N3P incorpora optimizaciones que no están presentes en el nodo N3. Además, el SoC A18 Pro utiliza transistores más rápidos e implementa una nueva microarquitectura, lo que provoca que su eficiencia sea mayor que la del chip A17 Pro. Al menos sobre el papel.



a18 pro a17 pro a16 bionic litografía TSMC 3 nm (2ª generación) TSMC 3 nm TSMC 4 nm transistores 19.000 millones 19.000 millones 16.000 millones arquitectura ARM ARM ARM juego de instrucciones AArch64 AArch64 AArch64 núcleos de alto rendimiento 2 2 2 núcleos de alta eficiencia 4 4 4 núcleos de gpu 6 6 5 núcleos neural engine 16 16 16 operaciones neural engine 35 billones/s 35 billones/s 17 billones/s

En la siguiente diapositiva podemos ver que el SoC A18 Pro aglutina seis núcleos de CPU. Cuatro de ellos son de alta eficiencia, y los dos restantes de alto rendimiento. Nada nuevo hasta aquí. Sin embargo, según Apple, y esto es lo interesante, estos núcleos son un 15% más rápidos que los núcleos equiparables del SoC A17 Pro. Y, además, consumen un 20% menos de energía. Suena bien. Como he mencionado más arriba, estas mejoras son el resultado de la fabricación del chip A18 Pro en el nodo N3P de TSMC y de su nueva microarquitectura. Un apunte más: sus subniveles de caché tienen más capacidad que los del chip A18. Es una lástima que Apple no nos dé más detalles acerca de la microarquitectura de su nuevo SoC.

Por otro lado, el motor Neural Engine del SoC A18 Pro incorpora exactamente el mismo número de núcleos que el del chip A17 Pro: 16. Ambos chips también realizan la misma cantidad de operaciones (35 billones/s), pero todo esto no significa que sean iguales. Y es que, según Apple, el Neural Engine integrado en el SoC de los iPhone 16 Pro y Pro Max es más rápido y eficiente que el implementado en los iPhone 15 Pro y Pro Max. Además, y esto es muy importante, el ancho de banda de la memoria se ha incrementado en un 17%, lo que debería tener un impacto perceptible en las prestaciones del A18 Pro.

Vamos ahora con la lógica gráfica que nos propone el SoC A18 Pro. Incorpora seis núcleos, al igual que la GPU del chip A17 Pro, pero su microarquitectura es diferente a la de su predecesor. Esta optimización unida a la mejora del proceso de fabricación del chip A18 Pro le permite ser, según Apple, un 20% más rápido que el SoC integrado en los iPhone 15 Pro y Pro Max. Será interesante comprobar qué tal mueve los juegos más exigentes que están llegando a estos teléfonos móviles.

Otro dato interesante que nos promete Apple es que el hardware de trazado de rayos implementado en el SoC A18 Pro es hasta el doble de rápido que el del chip A17 Pro, lo que debería tener un impacto muy evidente en nuestra experiencia con videojuegos. Será interesante comprobarlo cuando analicemos a fondo los nuevos iPhone 16 Pro y Pro Max. Es evidente que no podemos valorar las prestaciones de esta lógica gráfica hasta que la probemos a fondo, pero pinta realmente bien.

