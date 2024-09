El nuevo iPhone SE dirá adiós a la fórmula ‘diseño del pasado, potencia del presente’: esto cambiará, según Gurman

El catálogo de productos de Apple tiene un móvil que parece anclado en el pasado en términos de diseño y especificaciones. No cabe duda de que se trata del iPhone SE. Cuando la compañía renovó este dispositivo de línea básica en 2022, conservó las líneas de la generación anterior (2020), así como el panel de visualización LCD y el Touch ID. Esto estaría a punto de cambiar.

Mark Gurman señala que un nuevo iPhone SE está en marcha. A diferencia de lo que hemos visto en el pasado, esta renovación sí que apunta a ser verdaderamente sustancial. El dispositivo estrenará una pantalla OLED de lado a lado. Producto de este cambio, desaparecerá el botón de inicio con el sensor biométrico que hemos visto desde el iPhone 5s lanzado en un lejano 2013.

Apple está probando el nuevo iPhone SE

La mencionada información aparece en escena poco después de que saliera a la luz un artículo del medio asiático Nikkei en el que se informaba sobre el fin del acuerdo de Apple con JD y Sharp, sus proveedores de paneles LCD. Este movimiento sugería un cambio a nivel de panel de visualización para el iPhone SE, el único móvil de Apple con esta tecnología.

Como muchos de vosotros ya sabéis, Apple desarrollará el 10 de septiembre un evento donde esperamos ver los nuevos iPhone 16 y otras novedades. El nuevo iPhone SE, no obstante, no aparecerá la semana que viene. Según el reputado analista de Bloomberg, este equipo está en pruebas avanzadas en este momento, por lo que su lanzamiento no está previsto para este año.

iPhone SE (2022)

La compañía de la manzana, según las fuentes de Gurman, planea un lanzamiento para 2025. Aquí, ciertamente, tenemos que tener en cuenta que algunas cosas pueden cambiar por el camino, pero estos son los planes que parecen estar manejando en Cupertino. Tendremos que esperar para saber qué sucederá realmente y si el móvil llegará, además, con cambio de nombre.

En la actualidad, el iPhone SE puede comprarse en la tienda de Apple en Amazon a un precio de 379,97 euros con 64 GB de almacenamiento, aunque también hay versiones de 128 GB y 256 GB. Lo sabemos, estamos ante un dispositivo de gama básica, pero no caben dudas de una actualización a nivel de almacenamiento es completamente necesaria en estos tiempos.

Imágenes | Apple

En Xataka | Más allá del iPhone 16. Todo lo que esperamos (y lo que no) del evento de Apple del 9 de septiembre

En Xataka | Huawei deja ver su plegable triple. El Huawei Mate XT será todo un espectáculo