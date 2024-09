El iPhone 16 no estará solo. Huawei presentará su plegable triple casi al mismo tiempo

Septiembre empieza fuerte. No solo porque nos encontramos a las puertas del IFA de Berlín, sino porque la semana que viene tendrá lugar uno de los eventos más importantes del mundo de la tecnología: la Keynote de Apple en la que presentarán los nuevos iPhone 16. Es uno de los eventos más seguidos en todo el mundo y raro es que ese día se programe otra presentación. Pues no es ese mismo día exactamente , pero Huawei nos ha citado horas más tarde para presentar su próxima gran apuesta: su plegable triple.

Una "regla no escrita". Los eventos de Apple en general y las presentaciones de los iPhone en particular son difíciles de contraprogramar. Prensa, usuarios y aficionados solo tienen dos ojos y dos manos y seguir dos eventos a la vez no solo es improbable, sino agotador. Si a un usuario le das a elegir entre seguir una presentación cualquiera o una de Apple, lo más probable es que decida seguir la de Apple. Eso tiene un impacto evidente en términos de repercusión del anuncio.

Hay precedentes, de hecho. OnePlus con su OnePlus 6T. A pesar de haber anunciado el 8 de octubre de 2018 que su OnePlus 6T se presentaría el 30 de octubre, OnePlus se vio obligada a adelantar la fecha un día. ¿Por qué? Porque Apple anunció el 18 de octubre un evento de iPads y Mac para el 30 de octubre. En palabras de Pete Lau, fundador de OnePlus:

"Durante horas, hablamos con nuestros contactos de prensa para obtener información sobre cómo podría afectar el anuncio de Apple al lanzamiento del OnePlus 6T. Recibimos comentarios considerados, honestos y reflexivos. Nos mostraron que si optábamos por ceñirnos a nuestro calendario original, lanzando el OnePlus 6T el 30 de octubre, nos veríamos eclipsados por Apple".

Es un ejemplo, pero la realidad es que no es habitual que una marca del mundo de la tecnología haga una presentación el mismo día que Apple.

A Huawei no le importa. Sabiendo esto, llama la atención que Huawei haya elegido una fecha tan simbólica para la presentación de su nuevo plegable triple. La firma no ha confirmado que lo vaya a enseñar, pero Richard Yu, su CEO (que ha sido visto usando el móvil en alguna ocasión), dijo hace poco que se presentaría en septiembre. La invitación, además, tampoco deja lugar a dudas. ¿Y qué fecha ha elegido Huawei para presentar su nuevo plegable triple? El 10 de septiembre a las 14:30, hora local de China.

Invitación publicada por Huawei anunciando la presentación de su nuevo plegable triple | Imagen: Xataka

Un día no, unas horas. La presentación de los iPhone 16 tendrá lugar el 9 de septiembre a las 19:00, hora peninsular española. Si es como otros años, cabe esperar que para las 20:00-20:30 haya terminado. Huawei, por su parte, presentará su plegable triple el 10 de septiembre a las 8:30, hora peninsular española.

Es una diferencia de horas y dice mucho de Huawei, que tiene entre manos un anuncio importante. Al fin y al cabo, los plegables triples (tres zonas de pantalla, dos pliegues) son el siguiente paso natural de los plegables. En cualquier caso, el 10 de septiembre también es una fecha arriesgada, en tanto que los iPhone 16 seguirán siendo objeto de análisis y comentarios tanto en prensa como en redes sociales.

Apple, esto es China. Apple no está entre las cinco marcas más vendidas en China, donde es superada por Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo y OPPO (todas marcas locales). Es más, HarmonyOS tiene un 17% de cuota de mercado en China, mientras que iOS se queda en un 16%. A nivel global la foto es muy distinta: HarmonyOS tiene un 4% y Apple un 19%. Tiene sentido, por lo tanto, que a Huawei no le haya importado acercar tanto su presentación a la de Apple. Al fin y al cabo, cabe esperar que el nuevo plegable triple de la firma china se quede, precisamente, en China, al menos en una primera fase.

Saldremos de dudas en apenas unos días.

