Solo era cuestión de tiempo que los móviles plegables tuvieran dos pliegues: Tecno acaba de enseñar su propio concepto

¿Qué tiene en común todos y cada uno de los móviles plegables que hemos visto hasta ahora en el mercado? Que se doblan una vez y se dividen en dos. Da igual el formato (Fold o Flip), todos tienen una única bisagra que divide la pantalla en dos mitades. El formato, aunque ha mejorado con el tiempo, sigue siendo, en esencia, el mismo, pero esa solo cuestión de tiempo que empezásemos a ver móviles plegables más grandes con dos pliegues. Pues el momento ha llegado y ha sido la china Tecno la primera en enseñar su concepto.

Tecno Phantom Ultimate 2. Ese es el nombre que recibe este peculiar smartphone conceptual. Porque sí, el Phantom Ultimate 2 (el Phantom Ultimate era, recordemos, un concepto de móvil enrollable), es un concepto, una prueba técnica. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible que nunca llegue a ver la luz. Eso, sin embargo, no quita que sea curioso ver el resultado y los casos de uso en los que un terminal así podría tener sentido.

De grande a mucho más grande. La clave de los móviles plegables tipo Fold es que convierten una pantalla grande o relativamente grande en una aún mayor. Es lo más cercano al "teléfono que se convierte en tablet" que tenemos por ahora. El problema es que el formato de la pantalla desplegada tiende más al 1:1 que a los 4:3 o 18:9 y eso, para ver contenido, no es lo mejor. Un móvil con doble pliegue a.k.a. Tri-Fold lleva esa idea más allá.

La pantalla del Tri-Fold de Tecno. La firma china ha implementado un panel OLED LTPO que tiene un tamaño de 6,48 pulgadas cuando está plegado. Si lo abrimos, el panel pasa de las 6,48 pulgadas a las 10 pulgadas con 2.880 x 1.620 píxeles de resolución y formato 4:3. Es decir, pasamos de un móvil grandote a un tablet de tamaño medio.

Tecno Phantom Ultimate 2 | Imagen: Tecno

En el caso del Phantom Ultimate 2, Tecno afirma que es el primer plegable con tecnología TDDI. Esto significa que el controlador de la pantalla y el sensor táctil se encuentran en el mismo chip. No obstante, es más llamativo su grosor de tan solo 11 milímetros cuando está completamente plegado. Sabiendo que es un concepto, y teniendo eso claro, estamos hablando de un móvil que se pliega dos veces y que es más delgado que el Galaxy Z Fold6 de Samsung. La tapa trasera, por cierto, tiene un grosor de tan solo 0,25 milímetros.

La bisagra. Es normal pensar que la pantalla es lo más importante en un móvil plegable, y no es del todo así. La pantalla es importante, pero la bisagra es crítica. No solo se encarga de que el móvil se abra y cierre, sino que de ella depende en gran medida lo mucho o poco que se note la arruga. En ese sentido, Tecno ha implementado no una, sino dos bisagras cuyos mecanismos aguante, según la firma, 300.000 pliegues. El punto, claro está, es que los pliegues no están en la zona central del móvil, sino a los lados, de manera que, cuando lo usemos plegado, no tendremos arruga de ningún tipo en nuestro campo de visión.

Tecno Phantom Ultimate 2 | Imagen: Tecno

Tecno Phantom Ultimate 2 | Imagen: Tecno

Casos de usos interesantes. Más allá del evidente (sacas tu móvil del bolsillo en el metro y lo conviertes en una tablet para ver un capítulo de algo mientras esperas), podemos pensar en convertirlo en un ordenador pequeño, en un traductor en tiempo real para dos personas o en un dispositivo para colaborar en la elaboración de un documento, por ejemplo.

Tecno Phantom Ultimate 2 | Imagen: Tecno

El siguiente paso de los plegables. Aunque Tecno ha sido la primera en mostrar al mundo de forma pública su investigación en el mundo de los plegables dobles, no ha sido la primera en presumir de su trabajo. Samsung ya enseñó en la iMiD 2021 su prototipo de pantalla triple con doble pliegue y TCL hizo lo propio en el MWC 2022. También sabemos que Huawei está trabajando en su propia propuesta (que, aparentemente, conoceremos en septiembre) y se rumorea que Xiaomi tiene uno entre manos. Lo que parece claro es que los móviles plegables están cerca de renovarse por completo.

Imagen | Tecno