El nuevo iPhone SE será una sentencia de muerte al LCD: Apple dirá adiós a dos de sus acuerdos clave, según Nikkei

Fuentes de Nikkei aseguran el fin del LCD en los iPhone para 2025. Porque, sí, los modelos iPhone SE seguían introduciendo este tipo de tecnologías, pese el salto al OLED en teléfonos pantalla pequeña, como el primer iPhone 12 mini.

Esta medida no solo tendrá impacto a nivel usuario, también supone un fin de ciclo para Apple, que dejará de colaborar con Japan Display (JD) y Sharp a la hora de fabricar pantallas para sus iPhone.

No más LCD en el iPhone. No había demasiada justificación. Hablar de los iPhone SE era hacer mención a una ligera evolución de los paneles que Apple llevaba incorporando desde el iPhone 6. Los rumores sobre el iPhone SE de nueva generación ponían sobre la mesa el fin de este formato, gracias a la apuesta por un nuevo panel OLED.

Nikkei asegura, meses después, que Apple cerrará su colaboración con JD y Sharp para adquirir paneles LCD destinados a ser usados en iPhone.

Adiós a un acuerdo de peso. JD y Sharp llegaron a tener una participación combinada del 70% hace diez años, siendo los dos actores clave a la hora de proporcionarle paneles a Apple.

El salto a OLED introdujo en la ecuación tanto a BOE Technology como a LG Display y Samsung Electronics, marcando el inicio del fin de una era desde el lanzamiento del primer iPhone con pantalla OLED, el iPhone X. Desde entonces, y pasando por los iPhone 11 -que contaban con LCD frente a OLED en los 11 Pro-, Apple ha apostado por el OLED en toda su familia, salvo en el SE.

El iPhone SE, para el año 2025. Apple nos ha citado dentro de apenas una semana para conocer al iPhone 16. No esperes un one more thing en forma de iPhone SE. Los rumores nos hablan de un lanzamiento para 2025, año en el que también se espera un gran cambio en la familia iPhone con el lanzamiento de un nuevo modelo Air.

Actualmente, Samsung Electronics produce cerca del 50% de los paneles para el iPhone. La participación de LG Display ronda el 30%, y el 20% restante está en manos de BOE. No han trascendido detalles sobre cuál de estos tres fabricantes será el encargado de desarrollar los paneles de la próxima generación SE.

La noticia pone punto y final a una tradición insólita. La tecnología LCD tan solo se reservaba para móviles Android de gama de entrada y para los modelos SE de Apple. Siendo esta compañía una de las principales referentes en calidad de paneles, el adiós al IPS se hacía más que necesario.

Imagen | Xataka

