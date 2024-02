Nuevo iPhone SE 4, fecha de salida, precio, características y todo lo que creemos saber de él

Los rumores sobre un posible iPhone SE 4 están sobre la mesa. La compañía, con el fin de impulsar las ventas en territorio móvil gracias a un iPhone de acceso más económico, estaría ultimando el desarrollo de un iPhone de entrada, con una sola cámara y especificaciones recortadas. Recopilamos toda la información disponible por el momento sobre este modelo.

Cómo será el diseño del iPhone SE 4

Según los rumores, Apple diría adiós al clásico diseño de 4,7 pulgadas que lleva acompañando a sus modelos desde el iPhone 6 y que murió con la última generación de iPhone SE 4. El diseño quedó obsoleto, por lo que Apple aprovecharía la base del iPhone 14 para crear un nuevo modelo de 6.1 pulgadas.

Se espera así un teléfono con un tamaño similar al de los actuales iPhone base, con un frontal protagonizado por el ya extinto notch. La isla dinámica seguiría siendo el factor diferencial en los modelos de gama alta, por lo que este pequeño SE se quedaría sin esta nueva función.

La parte trasera sería algo distinta al resto de sus hermanos por la naturaleza de su hardware. Se espera que este teléfono tenga una sola cámara, por lo que no habrá módulos ni hay dudas sobre la alineación de sus sensores. Una sola lente en la parte trasera sería la protagonista.

Qué especificaciones y características tendrá el iPhone SE 4

Aún no hay detalles sobre el iPhone SE 4 a nivel de hardware. Será un teléfono con pantalla de 6,1 pulgadas, por lo que se espera que comparta pantalla OLED con la misma resolución de sus hermanos los iPhone 14. Los 60 Hz acompañarían a este modelo, ya que los 120 Hz en Apple tan solo se reservan a las variantes Pro.

Hay dudas sobre el procesador, que probablemente sería el Apple A15 Bionic de los iPhone 14. Un procesador que sigue por delante en potencia frente a la mayoría de sus rivales en la gama alta, ya que el A16 Bionic es una pequeña evolución del mismo.

Se espera que este modelo tenga menos RAM que los iPhone más ambiciosos. Queda la duda de si mantendrá los 4 GB de RAM del iPhone SE (2022) o si saltaría a los 6 GB.

Cuántos modelos habrá de iPhone SE 4

Aquí no habrá (salvo sorpresa) apellidos Plus ni Max. El iPhone SE 4 llegaría en una sola versión, eso sí, con distintas variantes de almacenamiento interno. Apple dio el salto a los 128 GB con los iPhone 15, pero nada nos hace pensar que el nuevo modelo no pueda llegar con 64 GB.

Cómo será la cámara del iPhone SE 4

La cámara sería el punto más controvertido en este iPhone SE 4. En pleno 2024, Apple podría volver a lanzar un modelo con una sola cámara, algo insólito en móviles de gama media-alta. La duda queda en si el sensor sería de 48 megapíxeles, algo bastante improbable, o si repetirá con el sensor de 12 megapíxeles de sus hermanos los iPhone 14.

Cuándo estará disponible el iPhone SE 4: fecha de lanzamiento

Por el momento, no hay fecha de lanzamiento oficial para este modelo, ya que ni siquiera se tiene certeza de que pueda materializarse este año. Pese a ello, las filtraciones hablan de un lanzamiento "inminente" en la primera mitad del año, por lo que Apple podría dar la sorpresa.

Imagen | Xataka

En Xataka | Los móviles compactos fueron una vez un segmento clave de la industria. Ahora están heridos de muerte