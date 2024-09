La App Store ahora permite apps de juegos en streaming, pero Microsoft se niega a lanzar Xbox Cloud Gaming por esta razón

A principios de este año, Apple flexibilizó las reglas de la App Store para permitir aplicaciones de juegos en streaming. Han pasado casi ocho meses desde ese entonces y los principales servicios de la industria todavía no han aterrizado en el iPhone y el iPad. Ahora sabemos exactamente por qué Microsoft no ha movido ficha.

Los propietarios de la marca Xbox señalaron recientemente que la compañía de Cupertino obliga a los proveedores de servicios de juegos en la nube a poner a disposición de los usuarios todo el contenido, las suscripciones o las funciones, incluso los ítems que están vinculados a otras plataformas, como compras dentro de la aplicación.

El dilema del 30% de comisión

“Impide a los desarrolladores ofrecer contenido en cualquier plataforma si el contenido no se puede ofrecer para su compra en iOS”, afirman desde Microsoft. En este sentido, apuntan a que tal mecánica hace que no sea factible lanzar apps de juegos en streaming en el ecosistema de Apple. Y no dudan en apuntar contra la comisión del 30%.

Para la compañía detrás de Windows, las tarifas que Apple aplica a los desarrolladores son económicamente “injustificables”. Estas declaraciones, cabe señalar, se producen como parte de una investigación de la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido sobre navegadores móviles y juegos en la nube.

La decisión de Microsoft ante este escenario ha sido sencillamente no lanzar una aplicación nativa de Xbox Cloud Gaming para iOS y iPad OS. Después de esta noticia no está claro si la aplicación llegará en el corto plazo, aunque los usuarios todavía podemos acceder a este servicio directamente a través del navegador de nuestros dispositivos Apple.

En cualquier caso, estamos siento testigos de una apertura sin precedentes del “jardín amurallado” de Apple. La compañía liderada por Tim Cook se ha visto obligada a hacer cambios sustanciales para cumplir con la legislación de la Unión Europea, modificaciones que, en algunos casos, han traspasado las fronteras del territorio comunitario.

