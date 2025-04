Esta tablet de Xiaomi me hubiese venido de perlas durante el apagón. Es de los pocos modelos Android con radio FM

La radio FM es algo que ya no solemos ver en dispositivos Android, pero que nos hubiesen venido de perlas durante el apagón masivo de hace un par de días —yo mismamente en casa no tengo ninguna radio, por lo que me hubiesen venido fenomenal—. No obstante, aunque no es lo habitual, existen unas pocas excepciones.

El Redmi Pad SE 8.7 es de los pocos dispositivos Android con radio FM

Actualmente hay algunos móviles que vienen con radio FM, pero si además lo que queremos es un dispositivo con Android... la cosa se complica. Xiaomi es una de las pocas excepciones, y es que en la ficha técnica de su tablet Redmi Pad SE 8.7 podemos ver que efectivamente viene con radio FM.

Es algo inusual, pero que en momentos como los del apagón se agradece. Si te interesa, es una tablet barata, ya que su precio actualmente es de 99,99 euros en la tienda oficial. Evidentemente, una radio puede sernos más útil si ésta funciona a pilas, pero no deja de ser algo curioso y que podemos aprovechar si tenemos la tablet de Xiaomi.

La mayor parte de dispositivos donde encontramos radio FM residen en móviles básicos, que se acercan más a los móviles de antaño que a los actuales. Un buen ejemplo es el Nokia 106, cuya batería además tiene una gran autonomía de aproximadamente 15 horas. Y se puede encontrar a la venta en tiendas como Amazon a un precio de 21,47 euros.

