Los cinco móviles con radio FM que te hubieran venido muy bien ayer para estar informado durante el apagón

Si hay algo de lo que nos dimos cuenta ayer es que la tecnología, a veces, no nos sirve para estar informado. Las radios tradicionales fueron el principal medio de comunicación para muchos. Si no tenías una, también los móviles antiguos, los tradicionales con radio FM eran una buena opción para mantenerse al tanto de las novedades del apagón. Para quienes no tengan un teléfono de estos, a continuación os ofrecemos una selección con algunos modelos de móviles con radio FM recomendados.

SPC Talk 2

Un móvil sencillo, sin grandes pretensiones pero con unas características que ayer te hubieran venido muy bien, como la linterna y la radio FM. Este SPC Talk 2 está ahora disponible en Amazon por 34,90 euros.

Su pantalla a color de 1,77 pulgadas es otra de sus grandes bazas. Viene con 256 GB de almacenamiento y su batería es muy duradera, ya que ofrece una autonomía de hasta seis días en uso normal y ocho horas en conversación continua.

SPC Talk 2 – Teléfono móvil básico 4G — 34,90 €

Panasonic KX-TU155EXRN

Otro de los móviles que te hubieran venido ayer muy bien es este Panasonic. Se trata de un híbrido entre móvil y teléfono fijo. En estos momentos, se puede comprar en Amazon por 51,92 euros.

Este Panasonic KX-TU155EXRN cuenta con una pantalla TFT a color de 2,3 pulgadas y botones grandes (por lo que, en el día a día, es una opción perfecta para personas mayores). Viene con radio FM y es compatible con audífonos. Además, su batería es de larga duración.

Nokia Nuevo 106

Nokia fue líder en el sector de los móviles en la primera parte de la década de los 2000 y tuvo modelos que fueron auténticos superventas. Este Nokia Nuevo 106 es uno de esos terminales que merece la pena tener en casa para una situación de emergencia. Su precio es de 21,53 euros.

Se trata de un teléfono Dual SIM que destaca por incluir el mítico juego 'Snake' y también por integrar radio FM. Viene con linterna LED, su pantalla es de 1,8 pulgadas y permite almacenar hasta 2.000 contactos.

Nokia Nuevo 106 Dual — 21,47 €

iCreation C10

Esta es una de las opciones más económicas que hemos encontrado (por no decir la más barata), dentro de los móviles con radio FM perfectos por si ocurriera un próximo apagón. Se trata del iCreation C10, un terminal que puedes comprar por 19,90 euros.

Este móvil viene con 32 GB de almacenamiento y sistema operativo Nucleus OS. Su pantalla es de 1,77 pulgadas y es también un terminal Dual SIM. Su batería ofrece hasta 160 horas en reposo y ocho horas de conversación. Además de con radio, viene con linterna y ranura para tarjeta SD, con la que podrás ampliarle el almacenamiento.

iCreation C10 — 19,90 €

ADOC S4

Este ADOC S4 es otro de los terminales baratos que queremos recomendarte para que tengas en casa, en caso de que se produjera una situación como la de ayer. En Amazon, este teléfono está disponible por 49,90 euros.

Al igual que los anteriores modelos, presenta un tamaño muy compacto, que cabe en cualquier bolsillo. Está diseñado en España y es compatible con redes 4G. Viene con Bluetooth, 128 MB de almacenamiento (aunque se puede ampliar mediante tarjeta MicroSD) y su pantalla es de 1,8 pulgadas. Además de radio, incorpora linterna, otro de los dispositivos que fueron esenciales ayer.