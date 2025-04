Cinco radios a pilas y batería con las que estarás informado si (algún día) vuelve a producirse un apagón de luz

Durante el apagón de ayer, los que no teníamos cobertura ni acceso a la información, ni tampoco una radio de las de toda la vida, estuvimos totalmente desinformados. Las radios a pilas o batería fueron el principal medio de comunicación. Si no tenías una y has pensado en comprarla , por si vuelve a ocurrir una situación de este tipo, estos son algunos de los modelos que recomendamos.

Radio portátil LEICKE por 43,99 euros: con batería de 2.000 mAh y temporizador.

Radio PRUNUS J-166 por 21,99 euros: con clip para cinturón y cordón.

por 21,99 euros: con clip para cinturón y cordón. Radio solar Septpenta por 38,57 euros: con linterna LED y ranura para tarjeta de memoria.

por 38,57 euros: con linterna LED y ranura para tarjeta de memoria. Radio de sobremesa Aiwa R-190BW por 22,99 euros: funciona tanto a pilas como por cable.

por 22,99 euros: funciona tanto a pilas como por cable. Radio FM analógica Denver TR-51 por 19,90 euros: con controles giratorios y funcionamiento a pilas.

Radio portátil LEICKE

Esta radio portátil de la firma LEICKE tiene ahora un precio de 43,99 euros en Amazon. Se trata de una radio FM digital que ofrece una calidad de sonido cristalina. Integra una pantalla LCD de 2,4 pulgadas en la que podrás ver la información de la emisora y la carátula de álbum en color, ya que también cuenta con conectividad Bluetooth.

Viene con una batería de 2.000 mAh, que se carga mediante cable USB, por lo que puede ser una buena opción (siempre que la tengas cargada). Asimismo, viene con algunas funciones muy interesantes como temporizador de apagado y doble alarma.

LEICKE Radio portátil Dab+ con Bluetooth 5.0 Hoy en Amazon — 43,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Radio PRUNUS J-166

Esta radio compacta PRUNUS J-166 cuesta 21,99 euros y destaca por contar con un tamaño ideal para que quepa en cualquier bolsillo. Tan solo pesa 119 gramos y mide 69x128x28 mm. Además, viene con un clip trasero y cordón, para que puedas llevarla cómodamente.

Cuenta con tres botones de control y su altavoz magnético incorporado reproduce un sonido claro, por lo que te mantendrás informado con total claridad. Funciona con dos pilas AA (que no están incluidas), por lo que si tienes pilas, siempre la tendrás disponible.

PRUNUS J-166 Transistores Radio Portátil Pequeña FM/AM Hoy en Amazon — 21,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Radio solar Septpenta

Otro tipo de radio que te puede interesar es esta radio solar Septpenta, la cual se carga a través de la energía solar mediante una manivela o bien con tres pilas AAA (que no están incluidas). Su precio, en estos momentos, es de 38,57 euros.

Además, cuenta con una linterna LED, que te resultará perfecta en situaciones de emergencia como la que experimentamos ayer. Sus altavoces integrados son de alta calidad e incluso cuenta con ranura para tarjeta de memoria, para que puedas reproducir tus archivos MP3.

Septpenta Radio Solar con Manivela Manual Hoy en Amazon — 38,57 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Radio de sobremesa Aiwa R-190BW

Otra de las radios que te queremos recomendar por si hubiera un nuevo apagón es esta de la firma Aiwa, que es una radio sencilla, sin grandes florituras. Su precio en Amazon, en estos momentos, es de 22,99 euros.

Se trata de una radio de sobremesa con sintonizador AM y FM analógico. Es ideal para cocinas, dormitorio y el salón y cuenta con antena telescópica, para disfrutar de una mayor recepción. Por último, se puede destacar que funciona tanto a pilas como por cable.

Radio FM analógica Denver TR-51

Otro modelo sencillo de radio FM que puedes conseguir en Amazon es esta que cuesta 19,90 euros. Viene con una antena AM integrada y sus dimensiones son de 12,8 x 8,1 x 9,6 cm y pesa 545 gramos.

Esta elegante radio FM cuenta con sintonización analógica y presenta un diseño clásico. También cuenta con controles giratorios y botones claros y se puede utilizar tanto enchufada a la corriente eléctrica como con cuatro pilas AA.

