He probado la función más peculiar del CMF Phone 2 Pro: su botón dedicado va a contracorriente de toda la industria

En Xataka ya tenemos el CMF Phone 2 Pro entre manos. La review tardará algunos días, pero ya estamos probando algunos de sus puntos clave. Este teléfono tiene una característica que, por el momento, ningún otro smartphone Android ha mostrado hasta la fecha: un botón dedicado a un espacio dentro del propio software del teléfono.

El Essential Space. CMF es una submarca de Nothing, y comparte software con los móviles de esta compañía. Essential Space es una de las aplicaciones de los móviles Nothing. Se trata de una peculiar herramienta para guardar ideas y recordatorios a través de notas de audio, fotografías y capturas de pantalla.

Para entenderla mejor, imagínate un super Google Keep de contenido multimedia en lugar de notas tradicionales. Y ahora imagina que ese Keep es capaz de transcribir audios y analizar el propio contenido multimedia para establecer recordatorios.

El botón de acceso rápido. Los fabricantes están implementando dos tipos de botones, inspirados en los pasos que está siguiendo actualmente Apple. El primero es un botón programable para poder poner el móvil en silencio, lanzar aplicaciones o ejecutar cualquier función del teléfono. El segundo, suele ser un disparador de cámara.

CMF no ha apostado ni por uno ni por otro, su botón adicional funciona como integración en Essential Space. Su funcionamiento es el siguiente.

Doble pulsación desde el escritorio: abrir el Essential Space

Una pulsación: captura de pantalla + notas

Una pulsación larga: captura de pantalla + nota de voz.

La integración de IA. La IA en smartphones no suele tener un punto medio: o funciona de forma impecable o es un desastre. En el caso de CMF, he de admitir que me ha gustado cómo funciona este Essential Space. Imagina que quieres hacer una lista de la compra.

Abres la app de cualquier supermercado.

Le das a la Essential Key

Añades la nota que quieras o la nota de audio rápida

Listo. Cuando te vayas al Essential Space, tendrás un resumen del precio, cantidades e información útil sobre el alimento a comprar, y la opción de añadir recordatorios sobre el mismo. Esto es aplicable a cualquier idea que se te ocurra.

Al menos, en mi caso particular, hago bastantes capturas de pantalla y tengo bastantes ideas demasiado desperdigadas (post de Instagram, listas de la compra, ideas para regalos, etc.). Poder centralizarlo todo en una sola app que, además, se encarga de los recordatorios a golpe de botón me ha parecido una genial idea.

Imagen | Xataka

