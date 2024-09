He probado los iPhone 16 y 16 Pro. Tengo clarísimo cuál me compraría

Un año más, la pregunta a la hora de comprar un iPhone está en si apostar o no por el modelo Pro. Este año hay algunas diferencias que no encontrábamos en generaciones anteriores, partiendo por el propio tamaño de los dispositivos. Pese a ello, estamos ante dos dispositivos de gama alta con una buena lista de similitudes.

En Xataka hemos podido probar tanto el iPhone 16 Pro como el iPhone 16, y vamos a contarte en base a nuestra experiencia cuál es el modelo más recomendable dependiendo del tipo de usuario. Spoiler: la respuesta es la misma del año pasado.

Ficha técnica de los iPhone 16 Pro y iPhone 16



apple iphone 16 pro apple iphone 16 pro MAX Apple iPhone 16 Apple iPhone 16 PLus dimensiones y peso 149,6 x 71,5 x 8,3 mm 199 g 159,9 mm x 76,7 cm x 8,3 mm 227 g 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 170 g 160,9 x 77,8 x 7,8 mm 199 g pantalla Super Retina XDR 6,3" ProMotion 120 Hz 2.868 x 1.320 px 460 ppp 2.000 nits Contraste 2.000.000:1 Super Retina XDR 6,3" ProMotion 120 Hz 2.868 x 1.320 px 460 ppp 2.000 nits Contraste 2.000.000:1 Super Retina XDR 6,1" 60 Hz 2.868 x 1.320 px 460 ppp 2.000 nits Contraste 2.000.000:1 Super Retina XDR 6,7" 60 Hz 2.868 x 1.320 px 460 ppp 2.000 nits Contraste 2.000.000:1 procesador Apple A18 Pro Apple A18 Pro Apple A18 Apple A18 ram 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB almacenamiento 128 / 256 / 512 GB / 1 TB 256 / 512 GB / 1 TB 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 / 256 / 512 GB / 1 TB cámaras traseras 48 megapíxeles, f/1.78 48 megapíxeles ultra gran angular, f/2.2 12 megapíxeles teleobjetivo 5x, f/2.8 48 megapíxeles, f/1.78 48 megapíxeles ultra gran angular, f/2.2 12 megapíxeles teleobjetivo 5x, f/2.8 48 megapíxeles, f/1.68 12 megapíxeles ultra gran angular, f/2.2 48 megapíxeles, f/1.68 12 megapíxeles ultra gran angular, f/2.2 cámara frontal 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 12 MP f/2.2 batería N.d. Carga rápida de 30W Carga inalámbrica de 25W N.d. Carga rápida de 30W Carga inalámbrica de 25W N.d. Carga rápida de 30W Carga inalámbrica de 25W N.d. Carga rápida de 30W Carga inalámbrica de 25W sistema operativo iOS 18 iOS 18 iOS 18 iOS 18 conectividad 5G (sub-6 GHz)

Los parecidos: mismas sensaciones del año pasado

iPhone 16 Pro

Los iPhone 16 y iPhone 16 Pro comparten tecnologías de pantalla. Ambos llegan con paneles Super Retina XDR, brillo pico de 2.000 nits (1.600 en HDR) y una calibración idéntica. Más adelante repasaré las diferencias en experiencia de uso con los paneles, pero estoy convencido de que el grueso de los usuarios tendrá más que suficiente con la pantalla de los modelos estándar.

Comparten asimismo memoria RAM, siendo este año de 8 GB para todos los modelos. El objetivo de Apple es que los cuatro iPhone 16 puedan ejecutar Apple Intelligence, y este era uno de los requisitos mínimos. A nivel de conectividad también son idénticos, y la configuración máxima de memoria es de 1 TB para todos.

Este año no hay diferencia en botones: todos llegan hasta arriba

Dos de las grandes novedades que comparten este año son, por el lado de los modelos no Pro, el Botón de Acción. Un botón completamente programable que llega para remplazar al clásico interruptor de volumen. Deja de ser una característica de los modelos Pro para ser ahora algo nativo en toda la familia.

El Control de Cámara es la segunda gran novedad. Mediante el mismo, podemos abrir la cámara -u otras apps de cámara a partir de iOS 18.1-, controlar el zoom y varias funciones fotográficas como apertura, estilos fotográficos, etc.

Diseño y experiencia de usuario

iPhone 16 Plus

La principal diferencia de 2024 para estos iPhone está en los tamaños. Este año, encontramos pequeños cambios en las dimensiones finales debido a que los paneles crecen 0,2 pulgadas. Los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max tienen algunos mm extra de alto. Es la primera vez desde los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max que Apple cambia el tamaño de sus paneles en los modelos Pro.

Los iPhone base son idénticos a los tamaños vistos el año pasado. Los Pro crecen algo, pero es prácticamente inapreciable

En nuestra experiencia, es una cifra prácticamente inapreciable respecto a la generación anterior. De hecho, al contar los modelos Pro con unos biseles mucho más reducidos, la sensación es la de contar con una pantalla más grande en prácticamente el mismo tamaño.

Respecto a la sensación en mano, los Pro vuelven a ser los modelos más premium y los estándar los -en mi opinión- más atractivos. La paleta de color de los iPhone 16 es bastante más llamativa, y los gramos de menos se agradecen. Son móviles más ligeros, hasta el punto de que el iPhone 16 Pro pesa como el iPhone 16 Plus. Si el peso es un punto clave para ti, los modelos Pro no son la mejor opción.

Un año más, la victoria en diseño se la doy a los iPhone base. Son algo más compactos, ligeros, cuentan con colores más dinámicos e incluso, aunque sea algo subjetivo, considero que tienen un diseño mucho más atractivo.

Pantalla y rendimiento: dos gotas de agua, salvando ProMotion

iPhone 16 Pro | IPhone 16 Plus. Los biseles de los iPhone 16 son algo más anchos.

Los paneles de estos dispositivos son prácticamente idénticos, con la salvedad de que los iPhone 16 y 16 Plus cuentan con 60 Hz de tasa de refresco. Es una cifra sin demasiada justificación en terminales que rondan los 1.000 euros, pero ProMotion sigue reservado para las variantes Pro.

¿Mi experiencia con el grueso de la gente que me rodea? Algunos ni siquiera notan los 120 Hz -sí, sé que un lector de Xataka verá esto como algo inverosimil, pero hay todo un mundo ahí fuera de usuarios que no reparan en Hz-. Teniendo en cuenta que el resto de specs -salvando las 0,2 pulgadas extras de los Pro- son idénticas, el panel no es un problema en estos teléfonos.

Los modelos Pro tienen ProMotion y biseles algo más delgados. El resto de specs son las mismas

Si saltamos a los Pro lo tendremos todo. Tasa de refresco adaptativa desde 120 Hz hasta 1 Hz, el mayor tamaño y esos marcos ligeramente mejor aprovechados. Eso sí, si usamos funda, esta absorbe parte de la nueva mejora y apenas hay diferencia en biseles respecto a sus hermanos menores.

A nivel de rendimiento, los iPhone 16 Pro tienen una variante más potente del A18, el A18 Pro. Cuenta con un núcleo más en su GPU y es ligeramente más capaz. De nuevo, aterrizando en el mundo de los usuarios medios, la diferencia es inexistente. Estos iPhone son más rápidos, se calientan un poco menos, y tienen un mejor rendimiento sostenido que el visto el año pasado.

La victoria, por pura hoja técnica, se la llevan los iPhone 16 Pro y Pro Max en lo relativo a pantalla y rendimiento. Pero en términos de uso cotidiano puedo asegurar que no hay prácticamente diferencias entre modelos.

Autonomía: un buen año para apostar por los modelos pequeños

En términos de autonomía, hay avances, pero no demasiado notables. En mi caso particular, he notado que el iPhone 16 Pro dura ligeramente más que el 15 Pro. Mi compañero Iván no ha percibido una autonomía muy superior en el modelo con mayor pantalla, el iPhone 16 Plus.

Aquí el resumen es el de todos los años: si la autonomía es clave para nosotros, modelos Plus y Max. Si lo que queremos es una autonomía decente pero primamos el tamaño, los modelos estándar son la solución. Pese a ello, la autonomía en los modelos pequeños se antoja suficiente para aguantar la jornada intensa gracias a la pequeña mejora.

Cámara: el zoom y los modos Pro como diferencia

A nivel fotográfico, la principal diferencia entre estos modelos está en el zoom. Los iPhone 16 se conforman con un "teleobjetivo" 2x dado gracias al recorte del sensor de 48 megapíxeles. En otras palabras, pueden hacer zoom sin perder apenas calidad, aunque no tienen un teleobjetivo dedicado para este fin.

Aunque iPhone 16 Pro y iPhone 16 cuentan con un sensor principal de 48 megapíxeles, no montan exactamente el mismo. Pese a ello, la calidad final de las fotografías es prácticamente idéntica, con algunas diferencias en rango dinámico. De hecho, curiosamente -como ya pasaba el año pasado-, no es extraño ver al iPhone 16 disparar fotografías algo más luminosas, ya que su sensor capta mayor rango dinámico.

En caso de que queramos tener control absoluto sobre las fotografías, los modelos Pro son la mejor alternativa. Tenemos la opción de disparar en ProRAW, así como la grabación en formato LOG. Son formatos profesionales que nos obligan a procesar por nuestra cuenta. ¿La ventaja? Es bastante probable que logremos procesar los archivos mejor de lo que el teléfono interpreta de forma nativa.

¿Qué iPhone 16 me compro?

La respuesta a esta pregunta es la misma que di el año pasado: el iPhone 16 sigue siendo el modelo a comprar. En relación calidad-precio, contar con uno de los mejores procesadores del mercado, una pantalla con 2.000 nits de brillo -pese a los 60 Hz-, una cámara de altísimo nivel con zoom 2x sin pérdida de calidad, y la garantía de que se actualizará durante años, son un seguro de vida.

En el caso de que necesitemos un teléfono con mayor autonomía, la variante Plus es la compra más acertada. El sacrificio es el de tener un teléfono enorme, pero estando por debajo de los 200 gramos de peso la experiencia en mano es bastante agradable.

Que los modelos estándar sean los más recomendables no se traduce en que los Pro sean una mala alternativa. Estos modelos, en mi opinión, están especialmente orientados a los amantes de la fotografía y el vídeo. El teleobjetivo 5x, el formato ProRAW, la grabación en LOG... Los iPhone 16 Pro son bestias de creación de contenido, tanto casual para redes como profesional.

En resumidas cuentas, apostar por los Pro significa ganar en:

Algo más de pantalla y tamaño.

ProMotion a 120 Hz adaptativos.

Cámara teleobjetivo 5x.

Acabado en titanio de grado 5.

Un procesador algo más rápido.

Modos LOG y ProRAW.

USB-C 3.2 vs 2.0.

Si estos puntos son clave para nosotros, los modelos Pro son el modelo a comprar. En caso contrario, algo bastante probable, los modelos base se hacen con la victoria.

Imagen | Xataka

