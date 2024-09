He comparado mis micrófonos profesionales con la Mezcla de Audio del iPhone 16 Pro. Los resultados son impresionantes

Una de las grandes novedades de Apple para los iPhone 16 Pro tiene que ver con una nueva función: Mezcla de Audio. La compañía no solo ha mejorado la calidad de los micrófonos, ahora es capaz de cambiar en edición la forma en la que nuestro vídeo reproduce el sonido.

Como creador de contenido, utilizo micrófonos específicos para mejorar la calidad del contenido. En particular, utilizo unos Hollyland Lark M1, una alternativa calidad-precio que sirve tanto para móvil como para cámaras, ya que se conectan mediante USB-C.

He querido comparar la Mezcla de Audio con estos micrófonos, ya que un iPhone de más de mil euros no debería tener miedo en hacerle frente a unos micrófonos de 139 euros. ¿O sí?

Qué es mezcla de audio y cómo funciona

Mezcla de audio, como indiqué en la review, es una función que se activa desde la propia app Fotos una vez que hemos grabado el vídeo, no podemos forzar un perfil de Mezcla de Audio antes de realizar la grabación. En concreto, tenemos cuatro opciones:

Estándar : Captura de audio sin ajustes, en Audio Espacial. En pantalla : perfil para que tan solo se escuchen las voces de quienes están escena, incluso aunque haya personas hablando fuera en segundo plano. Pensada para videoblogs.

: Captura de audio sin ajustes, en Audio Espacial. : perfil para que tan solo se escuchen las voces de quienes están escena, incluso aunque haya personas hablando fuera en segundo plano. Pensada para videoblogs. Estudio : perfil para mejorar la calidad de las voces al nivel de, según Apple, un estudio profesional con paredes insonorizadas. Ideal para videoblogs o podcast en los que la voz es lo más importante. Emula un micrófono muy cerca de nosotros, aunque el teléfono esté situado lejos. Ideal para grabaciones en interiores.

: perfil para mejorar la calidad de las voces al nivel de, según Apple, un estudio profesional con paredes insonorizadas. Ideal para videoblogs o podcast en los que la voz es lo más importante. Emula un micrófono muy cerca de nosotros, aunque el teléfono esté situado lejos. Ideal para grabaciones en interiores. Cine: perfil que recoge todas las voces que hay a nuestro alrededor para ponerlas en primer plano, como en una película. Pensada para grabaciones en la calle, con murmullo y ruido ambiente de fondo.

Probando mezcla de audio

El primer test es bastante sencillo, he querido probar los cuatro modos de mezcla de audio. He editado en un solo vídeo los cuatro modos, para que puedas escucharlo de forma más cómoda.

Como podrás apreciar, el modo estudio es el más espectacular de todos. He reproducido en mis altavoces ruido de fondo a bastante volumen, y ha sido capaz de cancelar gran parte de este sonido ambiente.

El sacrificio es claro: la calidad final de la voz no es la misma que en el modo estándar. Para lograr una cancelación tan agresiva, la voz acaba siendo algo más metálica tras el procesado. Pese a ello, es bastante espectacular lo que logra.

El modo en pantalla es muy similar, y también estoy convencido de que será una de las opciones más populares, sobre todo para vlogging. Destaca el audio de la persona principal de la pantalla -nosotros-, y cancela el ruido también de forma agresiva.

Por último, he querido comparar el iPhone 16 Pro con los micrófonos que tengo por casa para grabar audio. Aquí la diferencia es bastante alta y, como era de esperar, los micrófonos ofrecen mayor calidad. En comparación, el sonido del iPhone es algo más metálico y menos natural.

Pese a ello, sorprende la buena cancelación de ruido del modo estudio, bastante similar a la propia cancelación de ruido de los micrófonos externos que hemos utilizado. En definitiva, Mezcla de Audio no es, por completo, un remplazado para hardware externo, pero sí una opción para todos aquellos usuarios que quieran una calidad de audio superior sin tener que desembolsar un solo céntimo extra.

