He probado todos los iPhone 15. Tengo clarísimo cuál es la mejor compra

En Xataka hemos analizado en profundidad los iPhone 15 y 15 Plus, así como los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Apple ha dado un importante salto en la familia 15, aunque es más que probable que te estés preguntando cuál es el modelo que más merece la pena.

He podido comparar de primera mano estos cuatro teléfonos y tengo bastante clara la respuesta. Esta comparativa tiene como objetivo abordar las diferencias clave entre los dispositivos y dar una respuesta al lector sobre qué modelo es el más recomendado.

Si tienes especial interés en conocer los apartados más técnicos en profundidad, te recomiendo leer los análisis de cada teléfono, en los que hemos desgranado al máximo nivel cada apartado de los iPhone 15.

Ficha técnica de los iPhone 15 vs iPhone 15 Plus vs iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max



iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 pro iphone 15 pro max Pantalla OLED 6,1" Super Retina XDR 2.556 x 1.179 px (460 ppp) Hasta 2.000 nits True Tone, HDR OLED 6,7" Super Retina XDR 2.796 x 1.290 px (460 ppp) Hasta 2.000 nits True Tone, HDR OLED 6,1" Super Retina XDR 2556 x 1179 px (460 ppp) Hasta 2.000 nits True Tone, HDR OLED 6,7" Super Retina XDR 2.796 x 1.290 px (460 ppp) Hasta 2.000 nits True Tone, HDR Procesador Apple A16 Bionic Apple A16 Bionic Apple A17 Pro Apple A17 Pro Almacenamiento 128 / 256 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB / 1 TB 256 / 512 GB / 1 TB Memoria RAM 6 GB 6 GB 8 GB 8 GB Dimensiones y peso 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 171 g 160,9 x 77,8 x 7,8 mm 201 g 146,6 x 70,6 x 8,3 mm 187 g 159,9 x 7,67 x 8,3 mm 221 g Software iOS 17 iOS 17 iOS 17 iOS 17 Cámaras traseras Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6 Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.4 (Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel) Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6 Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.4 (Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel) Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.78 Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.4 Teleobjetivo 3x Zoom lossless 2x Principal: 48 MP, 24 mm, f/1.78 sensor shift OIS Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.4 Teleobjetivo 5x Zoom lossless 2x Cámara frontal True Depth 12 MP, f /1.9 True Depth 12 MP, f /1.9 True Depth 12 MP, f /1.9 True Depth 12 MP, f /1.9 Batería 3.349 mAh 4.383mAh 3.274 mAh 4.422mAh Conectividad USB-C (USB 2, hasta 480 Mbps) USB-C (USB 2, hasta 480 Mbps) USB 3.2 hasta 10 Gbps USB 3.2, hasta 10 Gbps Otros Face ID Dynamic Island Resistencia IP68 Llamadas de emergencias Detección de accidentes UWB de segunda generación Face ID Dynamic Island Resistencia IP68 Llamadas de emergencias Detección de accidentes UWB de segunda generación Face ID Dynamic Island Resistencia IP68 Llamadas de emergencias Detección de accidentes UWB de segunda generación Face ID Dynamic Island Resistencia IP68 Llamadas de emergencias Detección de accidentes UWB de segunda generación Precio Desde 959 euros Desde 1.109 euros Desde 1.219 euros Desde 1.469 euros

Los parecidos

Antes de profundizar en los puntos clave que distancias a unos modelos de otros, vayamos con los parecidos entre ellos. En primer lugar, este año por fin se da el salto tanto a la isla dinámica como al brillo máximo de 2.000 nits en los modelos que no son Pro. El panel no es exactamente idéntico pero en tecnologías (OLED Super Retina XDR), densidad de píxeles y brillo máximo, todos están al mismo nivel.

Comparten también versión de sistema operativo (iOS 17), conectividad 5G, protocolo IP68, Face ID, sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles y sistema de UWB de segunda generación. Salvando el iPhone 15 Pro Max, la memoria base sigue siendo de 128 GB para el resto de modelos.

El puerto tipo C también llega este año a toda la familia iPhone (aunque con menos velocidad en los iPhone 15), el destierro definitivo de Lightning. Parecidos en algunos de los puntos clave, aunque bastante distintos en aspectos como el procesador, acabados y cámaras. Veamos ahora qué diferencia a los modelos Pro de los estándar.

Diseño: lo más premium no siempre es lo mejor

iPhone 15 y 15 Pro arriba. iPhone 15 Plus y 15 Pro Max abajo.

Voy a empezar el apartado del diseño por el aspecto que considero más llamativo: el iPhone 15 es, con diferencia, el modelo que mejor sienta en mano. El modelo básico de 6,1 pulgadas es una delicia al tacto. Un dispositivo de tan solo 171 gramos de peso, el más ligero de los cuatro. El aluminio de los laterales, en consonancia con el propio color del cristal trasero, luce espectacular y, el propio cristal de la parte trasera, tiene un acabado mate/rugoso mucho más agradable respecto al cristal de los Pro.

iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Plus. El bisel es prácticamente la mitad de ancho.

Pequeño, ligero y con buen agarre: una combinación prácticamente perfecta. Es cierto que en su parte delantera tenemos unos biseles algo más marcados. En mi opinión, el refinamiento del acabado compensa a todas luces ese milímetro extra en bisel que ganan los Pro.

Respecto al iPhone 15 Plus, las sensaciones son buenas, pero el enorme tamaño de este dispositivo hace que no sea tan ergonómico. La calidad de construcción es idéntica a la del 15, por lo que no hay mayor pega aquí.

Si hablamos de los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, lo primero que notamos respecto al año pasado es la notable reducción en el peso. Son dispositivos que han adelgazado cerca de 20 gramos, un genial planning de restricción calórica. El titanio hace que estos teléfonos se sientan aún más premium y caros, con un cristal trasero que no atrae demasiadas huellas.

iPhone 15 Pro Max | iPhone 15.

Ganan asimismo el gran añadido del botón de acción. Este sustituye al clásico interruptor de volumen por una solución programable. Podemos abrir la cámara, ejecutar cualquier tipo de atajo, cambiar de modo de concentración, etc. En mi opinión, es un salto hacia adelante. Los usuarios que le quieran sacar partido encontrarán en él todo un mundo de personalización y funciones. Los que no quieran complicarse no tienen más que dejar pulsado el botón durante un segundo para silenciar/poner en sonido su iPhone.

No es un milagro. Es el puerto USB-C en los iPhone.

No es exclusivo el avance que observamos al mirar estos dispositivos desde el marco inferior: el puerto USB-C. Aquí la única diferencia es el estándar USB 3.2 utilizado en los modelos Pro, con hasta 10 Gbps de velocidad de transferencia. Salvo que sea capital para ti el transferir archivos mediante cable, esta es una diferencia completamente irrelevante en el día a día.

El ganador en diseño para mí es el iPhone 15. No es el más premium, pero sí el más cómodo, el más ligero, el que tiene el cristal más limpio y agradable y el más orientado a un público generalista.

Pantalla y rendimiento: "meme Spiderman"

Este año las diferencias en pantalla se resumen de forma bastante rápida. Los cuatro tienen la misma calidad general, aunque los iPhone 15 se quedan sin ProMotion. La tasa de refresco adaptativa de Apple sigue estando restringida a los modelos Pro, moviéndose los 15 tan solo a 60 Hz.

La falta de 120 Hz es una herejía para los más techies. En el mundo más mainstream de las ventas masivas (al que apunta Apple), no supone mayor problema para el consumidor

¿Se nota? Como usuario avanzado entono un claro sí. Pensando en un consumidor medio... no lo tengo tan claro. No hay forma de justificar los 60 Hz en teléfonos que rondan los 1.000 euros, pero tengo bastante claro que no es un argumento lo suficientemente sólido para dejar de recomendar estos teléfonos al grueso de usuarios Apple.

Por lo demás, el salto a los 2.000 nits se nota, mucho. Que el iPhone 15 más económico tenga el mismo brillo máximo bajo el sol que un Pro Max de 1.469 euros es la mejor noticia posible. También lo es que todos tengan la isla dinámica, haciendo que los iPhone de entrada no tengan esa diferencia estética que los hacía lucir como dispositivos de generación pasada.

Sobre el rendimiento, apuntar que las diferencias entre el Apple A16 Bionic y el A17 Pro son mínimas, siendo sencillamente imposible encontrar diferencias en los juegos actuales y tiempos de apertura de las aplicaciones. Si te preocupa el tema del calor, apuntar que en mi experiencia no hay una diferencia notable entre los 15 Pro y 15.

En el momento en el que realizo esta comparativa todos están actualizados a iOS 17.0.3, actualización que a priori parece haber solventando los problemas térmicos. Al menos en mi experiencia, se notan bastante más frescos que en los análisis iniciales.

Autonomía: un aplastante ganador

El tamaño jugará un papel clave en lo respectivo a la autonomía.

En autonomía hay un claro ganador: el iPhone 15 Plus. Este teléfono es sencillamente incombustible y es el único con el que se pueden sobrepasar las 10 horas de pantalla. Le sigue el iPhone 15 Pro Max con alguna hora menos de pantalla (cerca de 1:30h menos), pero unas cifras también espectaculares.

Los iPhone "no Pro" duran más. ProMotion es eficiente, pero no subir jamás a 120 Hz se nota

El tercer puesto es para el iPhone 15, con una autonomía superior a la del iPhone 15 Pro. Este dispositivo es capaz de lograr cerca de una hora de pantalla extra, sobre un 15% más de batería al final del día respecto a su hermano mayor. Queda el iPhone 15, bajo mi uso, cerca de las siete horas de pantalla, frente a las seis del modelo Pro.

Con este último estoy algo decepcionado. Ronda estas seis horas de pantalla en uso mixto, pero si le apretamos las tuercas es fácil que baje a las cinco. Es un consumo algo pobre para un teléfono de la gama más alta.

Respecto a la carga rápida, todos son capaces de llegar al 50% de capacidad en media hora. Esto se logra con unos modelos Pro Max y Plus que cargan ligeramente más rápido el primer tramo. El problema viene pasado el 80%. La carga por goteo es eterna, demorando prácticamente una hora en llenarse. El resultado son más de dos horas de carga para cada dispositivo.

Cámara: empiezo a dejar de sorprenderme con lo que sucede aquí

Aunque los iPhone 15 y 15 Pro compartan la resolución de 48 megapíxeles, conviene saber que los primeros tienen un sensor más pequeño. En otras palabras, los iPhone 15 Pro tienen el mismo sensor de 48 megapíxeles que vimos en los iPhone 14 Pro, pero los iPhone 15 tienen un nuevo sensor más pequeño que no habíamos visto hasta ahora.

Curiosamente, la lente de los iPhone 15 es más luminosa: hablamos de una apertura f/1.6 en los modelos base frente a una f/1.8 en los modelos Pro. No sucede lo mismo en el ultra gran angular, donde los modelos Pro tienen una f/2.2 frente a la f/2.4 de los iPhone 15.

Si quieres conocer el comportamiento a fondo de estas cámaras, te recomendamos los correspondientes análisis en los que las hemos desgranado al milímetro. No obstante, voy a contarte cuáles son las principales diferencias palpables entre estas cámaras.

iPhone 15 Pro Max | iPhone 15.

Si recortamos a más del 100% y sacamos la lupa, vemos algunas zonas más nítidas en el iPhone 15 Pro Max.

Con el sensor principal seré claro: es una tarea más que ardua notar diferencias. Cada año me toca comparar las cámaras de los cuatro modelos de Apple y tengo más que comprobado que, pese las diferencias en sensor, las diferencias son sencillamente imperceptibles para el usuario medio. Tanto es así este año, que el propio iPhone 15 logra hacer (en ocasiones) mejores fotos que los Pro.

En la misma fotografía que he tomado como ejemplo, en la zona del césped sí que se deja notar (si sacas la lupa a un nivel prácticamente enfermizo) algo más de músculo en el sensor. No obstante, hay otras zonas de la imagen más nítidas en el iPhone 15.

iPhone 15 Pro Max | iPhone 15.

La imagen del iPhone 15 tiene mucha más información en las sombras.

Es algo que he notado principalmente en el punto débil de los Pro: el tratamiento de las sombras. La lente más luminosa parece ayudar (en algunas ocasiones) a los iPhone 15 y 15 Plus a rescatar información extra en las zonas más apagadas. Respecto a los cielos, los cuatro teléfonos cuentan con la última generación de Smart HDR, así que no hay diferencias palpables en rango dinámico.

Respecto al zoom, los modelos Pro toman la ventaja. El claro ganador aquí es el iPhone 15 Pro Max, con un teleobjetivo 5x que es una verdadera delicia. Le sigue el zoom 3x del iPhone 15 Pro, mientras que los iPhone 15 se conforman con un zoom digital 2x lossless.

En ultra gran angular, pese a las diferencias en la lente, las diferencias no son demasiado palpables. Esta cámara es el punto débil de estos iPhone.

¿Qué iPhone 15 me compro?

Esta generación lo tengo más claro que nunca: los modelos básicos son la mejor compra. El iPhone 15, por 959 euros, sigue siendo más potente que buena parte de los teléfonos de gama alta actual. Tiene un sistema de cámaras que, salvando el teleobjetivo, no tiene nada que envidiarle a los iPhone más caros, el panel cuenta con 2.000 nits reales y, salvo la concesión de no contar con ProMotion, es uno de los mejores teléfonos de la actualidad.

Los iPhone más económicos son la mejor alternativa este año. Sobre todo el iPhone 15 Plus

Si lo que buscas es autonomía, el Plus es la mejor apuesta. Es la mejor batería en la familia iPhone 15 y, pese a ser un teléfono enorme, apenas ronda los 200 gramos de peso. Equilibrado, a un precio relativamente contenido y con un largo ciclo de vida.

Respecto a los modelos Pro, la compra más acertada es el Pro Max: el teleobjetivo 5x marca un antes y un después en las capacidades de zoom de los iPhone. El iPhone 15 Pro queda en una posición algo más desfavorable. Su autonomía es algo justa, el teleobjetivo 3x no está tan lejos del 2x lossless de los iPhone 15 y la diferencia en precio respecto al iPhone 15 es notable.

Imagen | Xataka

