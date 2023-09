La gran sorpresa de los iPhone 15 son sus precios: todos son más baratos que sus antecesores, salvo uno (que sigue igual)

Llegaron los iPhone 15, llegó el USB-C, pero no llegó la temida subida de precios que se venía mascullando en las últimas semanas. Presumiblemente por el margen que mantenían las subidas de hace un año, con una inercia inquietante —devaluación del euro frente al dólar, inflación por estabilizar—, que en estos últimos meses sí ha logrado estabilizarse.

De hecho, no es que los iPhone no hayan subido de precio: es que son más baratos que los modelos anteriores. Y eso sin tener en cuenta la inflación, que haría la diferencia aún mejor.

Saltó la sorpresa

Los iPhone 15 y 15 Plus han bajado 50 euros respecto al precio de los 14 y 14 Plus. Y con bastantes más novedades que las que trajo el 14 respecto al 13, cuando se lanzaron modelos prácticamente idénticos.

En el caso de los modelos Pro, el iPhone 15 Pro ha bajado su precio en 100 euros respecto al 14 Pro, mientras que el 15 Pro Max mantiene el mismo precio que el 14 Pro Max. Eso sí, duplicando el almacenamiento de la opción básica, que pasa de 128 a 256 GB.

El modelo Pro, sin el Max, es el que más rebajado se ha visto, tanto nominalmente (100 euros), como porcentualmente (7,6%). Algo muy poco habitual en Apple, aunque entendido en un contexto muy marcado: el de la zona euro hace un año.



2022 2023 diferencia Bajada porcentual base 1.009 € 959 € -50 € -5% plus 1.159 € 1.109 € -50 € -4,3% pro 1.319 € 1.219 € -100 € -7,6% pro max 1.469 € 1.469 € 0 € 0%

Si tenemos en cuenta los efectos de la inflación, la diferencia es todavía superior.

Y una pequeña curiosidad extra: no hay ningún iPhone que cueste más de 2.000 euros. El año pasado sí había uno: el 14 Pro Max de 1 TB, que se vendía por 2.199 euros. Este año, el iPhone más caro, el 15 Pro Max de 1 TB, se queda en 1.969 euros. No es poco, pero ya no supera el techo psicológico que fue rebasado hace un año.

Imagen destacada | Apple.