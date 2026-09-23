Reserva el 28 de septiembre para el Q&A especial nuevos iPhone con los editores de Xataka: solo para miembros de Xtra

Septiembre es el mes de iPhone y este año la firma de la manzana ha venido cargada. Los de Cupertino han puesto sobre la mesa los iPhone 18 Pro y, tras infinitos rumores, su primer plegable, el iPhone Duo. Con tanto cacharro nuevo y habiendo tenido a Javier Lacort en Cupertino viviéndolo de primera mano, el Q&A de este mes tenía ser temático

El próximo lunes, 28 de septiembre, los miembros de Xataka Xtra tenéis una cita con el Q&A especial nuevos iPhone. Enseguida os contamos cómo va a funcionar. Antes, las coordenadas:

Día : lunes, 28 de septiembre.

: lunes, 28 de septiembre. Hora : 17:00, hora peninsular española (16:00 en Canarias).

: 17:00, hora peninsular española (16:00 en Canarias). Asistentes : Javier Lacort, Álex Alcolea, Andrés Mohorte y María González.

: Javier Lacort, Álex Alcolea, Andrés Mohorte y María González. Link de conexión: os lo enviaremos por correo una hora antes del evento.

Qué tiene de especial este Q&A

Hasta ahora los Q&A no tenían agenda y los temas los proponías vosotros. En este la dinámica se mantiene, pero os proponemos un giro: tendréis a Javier Lacort, que fue a la presentación en Cupetino; y a Álex Alcolea, que tiene en el horno la review del iPhone 18 Pro Max, a vuestra entera disposición para hacerle las preguntas que consideréis sobre los nuevos dispositivos, sobre la presentación, la experiencia, etc. ¿Se nota el pliegue del Duo en persona? ¿Compensa saltar al iPhone 18 Pro Max si vienes de un 16 Pro? ¿Llegará algún día la nueva Siri a Europa? Esas preguntas, y las que traigáis vosotros.

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¿Y si os apetece hablar de otra cosa? Pues se habla. El tema central que os proponemos es la presentación de los nuevos iPhone, pero la puerta sigue abierta, como siempre, a hablar de lo que os apetezca. Por ejemplo, podríamos hablar de que las empresas de IA han pedido frenar y, a los dos días, han lanzado tres modelos nuevos.

Como en ediciones anteriores, el encuentro será por Google Meet, así que no hace falta instalar nada. Os enviaremos el enlace por correo una hora antes del evento para que os conectéis desde el móvil, el ordenador o lo que tengáis más a mano. Eso sí, para recibirlo tenéis que tener marcada la casilla "Comunidad Xtra" en vuestra área de socio (si no la tenéis, es buen momento para pasaros). Encender la cámara o el micrófono es voluntario, igual que participar. Si solo os apetece escuchar, también vale.

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