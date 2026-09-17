Los submarinos robot gigantes de China tienen compañía. Un extraño barco va a engullirlos de cuatro en cuatro para llevarlos al océano

China lleva años dejando ver algo extraño en sus instalaciones navales: submarinos sin tripulación que ya no tienen demasiado que ver con la imagen habitual de un dron marino. Algunos alcanzan los 45 metros de eslora y se acercan más, por dimensiones, a pequeños submarinos convencionales que a un vehículo autónomo. El problema era que faltaba una pieza para entender hasta dónde quería llegar Pekín con ellos.

Ahora esa pieza parece estar tomando forma en un astillero de Shangháii.

Submarinos robots gigantes. Los XXLUUV, siglas de extra-extra large uncrewed underwater vehicle, representan el extremo más ambicioso de la carrera china por los sistemas submarinos autónomos. Al menos dos modelos diferentes se han observado durante pruebas en Hainan, con aproximadamente 35 y 45 metros de longitud, unas dimensiones extraordinarias para un vehículo submarino sin tripulación.

Las estimaciones disponibles los sitúan en una escala entre seis y ocho veces superior a la del Boeing Orca XLUUV de la Marina estadounidense, aunque comparar directamente ambos sistemas resulta complicado porque conocemos muy poco sobre las características internas de los modelos chinos. Lo realmente significativo es que China parece haber cruzado una frontera: ya no está experimentando únicamente con drones que acompañan a los submarinos tradicionales, sino con máquinas suficientemente grandes como para asumir potencialmente algunas de sus misiones.

Cómo transportarlos. Porque construir un submarino autónomo de 35 o 45 metros plantea un inconveniente que apenas existe con los drones submarinos pequeños: moverlo, mantenerlo y recuperarlo se convierte en una operación naval por derecho propio. Durante las pruebas, China ha utilizado diques flotantes, al menos uno aparentemente adaptado específicamente para estos vehículos, en los que los XXLUUV pueden permanecer mientras están en puerto y ser transportados hasta el mar para su lanzamiento y posterior recuperación.

Es una solución perfectamente válida para experimentar con prototipos cerca de las instalaciones de pruebas, pero mucho menos flexible si el objetivo final es operar estas máquinas a cientos o miles de kilómetros de ellas. Y ahí es donde aparece el extraño barco que está tomando forma en Shanghái.

Imágenes del último submarino desarrollado por China en el astillero JN de Shanghái el 1 de junio de 2026

La pieza en un satélite. Imágenes por satélite del astillero Hudong-Zhonghua muestran la construcción de un gran buque cuya configuración no encaja fácilmente con la de los barcos convencionales. Naval News ha analizado múltiples imágenes y ofrece la explicación más plausible: que se trata de una nodriza diseñada específicamente para grandes submarinos no tripulados, aunque China no ha confirmado públicamente esa función.

Si el análisis es correcto, estaríamos ante el primer buque conocido concebido específicamente alrededor de esta clase de vehículos: no un submarino robot más dentro del programa chino, sino la infraestructura móvil necesaria para llevar varios de ellos hasta el lugar donde realmente tengan que trabajar.

Tragar submarinos. A primera vista, el nuevo buque recuerda a un transporte anfibio con un gran dique inundable en la zona de popa, pero su arquitectura presenta una diferencia fundamental. Bajo esa zona puede colocarse una gran plataforma o cuna que aparentemente desciende hasta el agua mediante 12 mecanismos verticales, permitiendo colocar sobre ella uno de los enormes vehículos y sumergirlo para efectuar su lanzamiento o recuperación.

Delante se encuentra además un gran hangar interior que, comparando sus dimensiones con las de los XXLUUV conocidos, podría alojar aproximadamente cuatro de estos submarinos o un número mayor de vehículos más pequeños. Eso permitiría mantenerlos fuera del agua durante las travesías, realizar trabajos de mantenimiento y preparar nuevas misiones sin depender constantemente de una instalación en tierra.

Una nodriza para cambiarlo todo. Un XXLUUV que tenga que partir desde una base china debe gastar parte de su autonomía viajando hasta su zona de operaciones y, además, atravesar aguas donde sus movimientos podrían ser vigilados. Una nodriza introduce una posibilidad diferente: transportar los vehículos durante miles de kilómetros, mantenerlos durante el trayecto y liberarlos mucho más cerca del lugar donde deban comenzar su misión para recuperarlos posteriormente.

El buque funcionaría así simultáneamente como transporte, taller, hangar y plataforma de lanzamiento, convirtiendo una flota de enormes drones submarinos dependiente de instalaciones costeras en un sistema potencialmente expedicionario. Esa es precisamente la razón por la que la aparición del barco resulta más importante que la de otro nuevo prototipo: puede ser la pieza que permita sacar todo el programa chino de sus zonas de pruebas.

Imágenes satelitales de la nodriza en construcción

Posibilidades que un dron no tiene. China no ha explicado públicamente qué pretende hacer exactamente con sus XXLUUV ni qué armas llevarán. Su tamaño, sin embargo, proporciona espacio para sensores, sistemas de comunicaciones, fuentes de energía y cargas útiles mucho mayores que las disponibles en vehículos submarinos convencionales, abriendo posibilidades como reconocimiento, vigilancia, recopilación de información acústica o seguimiento de fuerzas navales durante largos periodos.

También podrían concebirse configuraciones capaces de transportar minas, torpedos u otras cargas, aunque por ahora eso pertenece al terreno de las capacidades potenciales, no de las misiones confirmadas. Incluso se ha planteado la posibilidad de operaciones a enormes distancias de China, incluida la costa occidental estadounidense.

El sistema que los rodea. Los XXLUUV vistos en Hainan podían interpretarse como enormes experimentos tecnológicos mientras dependieran de diques flotantes y zonas de pruebas. Una nodriza cambia la perspectiva porque sugiere que China está trabajando también en la logística necesaria para mantener, transportar, lanzar y recuperar esas máquinas, es decir, en todo aquello que permite convertir un vehículo experimental en una capacidad naval utilizable.

Qué duda cabe, todavía quedan incógnitas enormes sobre su autonomía, propulsión, sensores, comunicaciones, armamento y doctrina, y ni siquiera la función del nuevo barco ha sido confirmada oficialmente. Pero las piezas empiezan a encajar: China primero construyó submarinos robot de hasta 45 metros. Ahora parece estar construyendo la criatura capaz de llevarlos a todos al océano.

Imagen | X, Vantor

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