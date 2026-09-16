Un almacenamiento en la nube europeo con cifrado de conocimiento cero (y descuentazo): Internxt es una alternativa a Google Drive

No todas las nubes de almacenamiento son propiedad de empresas de EEUU: hay vida más allá de Google Drive y OneDrive. Además, cada vez son más los usuarios que buscan independizarse de estos servicios y apostar por alternativas europeas. ¿Estás buscando un almacenamiento en la nube que cumpla con esto? Puede encajarte Internxt: es de origen español y, utilizando el código 'XATAKA', tienen un 85 % de descuento en todos sus planes.

Una nube europea con cifrado de conocimiento cero

El aumento del trabajo remoto es una realidad y eso tiene, entre otras muchas consecuencias, una mayor necesidad de tener información almacenada en la nube para facilitar el compartirla con otras personas o acceder a ella desde distintos equipos. A eso hay que sumarle que puede que tengamos la necesidad de tener almacenamiento para darle aire a nuestros móviles y portátiles, especialmente si almacenamos muchas fotos o vídeos. Pero, ¿cuáles son los puntos fuertes de Internxt?

Lo primero es que tiene cifrado de conocimiento cero. ¿Qué quiere decir eso? Que los archivos se encriptan antes de subirlos a la nube y somos nosotros los que almacenamos las claves. Eso, en la práctica, implica que nadie puede acceder a nuestros datos, ni siquiera la propia Internxt.

A eso hay que sumarle que la plataforma también tiene cifrado post-cuántico, protegiendo así nuestros datos para el futuro cercano y la computación cuántica. Es cierto que esta todavía no está demasiado extendida, lo que podría significar que no tiene mucho sentido. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que alguien almacene nuestra información para usarla dentro de unos años. De esa forma, nuestra información estará protegida incluso en ese momento.

Otro punto a destacar de Internxt es que, al tener sede en Valencia, opera bajo la jurisdicción europea y del RGPD. Esto es algo que no se aplica a nubes como Google Drive o OneDrive de Microsoft, puesto que estas, al ser de compañías de EE. UU., actúan bajo la llamada CLOUD Act. ¿En qué nos afecta esto en la práctica? Es que las leyes europeas son más rígidas en lo que a privacidad y protección de nuestros datos se refiere.

Siguiendo con la seguridad y privacidad de Internxt, no podemos olvidar que es un servicio de código abierto, por lo que cualquier persona del mundo puede acceder a su código y auditarlo. También cuenta con varios reconocimientos en materia de seguridad, como la certificación ISO 27001, Certificación ENS Alto o Apoyo del CDTI.

Si te interesa, Internxt tiene tres planes diferentes que podemos elegir pagar de forma mensual o un solo pago y tener el servicio para toda la vida. Por ejemplo, su plan más económico, llamado Esencial, ofrece 1 TB de almacenamiento por 1,49 euros al mes o 285 euros en un solo pago. Este servicio, además, incluye VPN (y antivirus), lo que te puede venir genial si ya estás pagando una a parte.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Internxt

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