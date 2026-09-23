Apple está explorando un rival de Whoop. Lo interesante no es lo que tendrá, sino lo que le quitará al Apple Watch

La empresa de Cupertino está desarrollando prototipos de un dispositivo que apunta a ser, digámoslo sin tapujos, la "Whoop de Apple". Es lo que afirma al menos Mark Gurman en Bloomberg: la empresa ahora liderada por John Ternus lleva meses valorando si entrar en este segmento, aunque todavía no ha decidido si comercializará el producto. De apostar por él, eso sí, tendremos que ser pacientes: no llegará antes de 2028.

Un Apple Watch sin Watch. Los prototipos parecen consistir en una pulsera fina de tela con un módulo equipado con sensores, pero sin pantalla. Sería por tanto una propuesta muy distinta a la del Apple Watch, que combina el seguimiento de nuestra actividad física con la parte de mostrar la hora, notificaciones, llamadas o aplicaciones. En esta nueva solución la tarea fundamental sería recolectar datos de nuestro estado de salud y actividad física, pero sin esa ambición de convertirse en una extensión del iPhone.

Whoop como referente. Las pulseras de este fabricante llevan ya tiempo convertidas en el claras líderes de ese mercado de dispositivos de monitorización de salud. Están diseñadas para llevarlas todo el día y para poder analizar aspectos como el sueño, el esfuerzo físico o la recuperación.

Fuera distracciones, dentro autonomía de la batería. Como no tienen pantalla, el usuario no necesita interactuar constantemente con el dispositivo ni se distrae con él, pero puede consultar esos datos en el móvil con una interfaz y opciones muy valoradas por los usuarios. Whoop presume además de algo que es una ventaja fundamental frente a relojes inteligentes y pulseras de actividad tradicionales: la autonomía supera los 14 días en su generación actual.

La salud no necesita otra pantalla. Si lo que uno quiere es registrar tendencias a medio y largo plazo, importa más llevar el sensor puesto de forma constante que disponer de aplicaciones o notificaciones en la muñeca. Precisamente ahí hay una oportunidad para quienes prefieren llevar puesto un reloj normal, "no inteligente", no quieren dormir con un smartwatch o simplemente buscan una opción más sencilla.

No sería un sustituto del Apple Watch. Apple además sigue trabajando en sus Apple Watch, que acaba de renovar y que se espera tendrán también nuevos sucesores en otoño de 2027. Ahí podría estar la oportunidad de plantear estas pulseras tipo Whoop como una alternativa para quienes no necesitan las funciones extra de los Apple Watch.

La excusa de las suscripciones. Hay otro argumento para crear este tipo de dispositivo: ofrecer algún tipo de suscripción conjunta que permita que los usuarios de los servicios de Apple disfruten de opciones avanzadas para poder sacar aún más partido de estas pulseras. Otros competidores de Whoop (como Google con sus FitBit o Polar con sus Loop) plantean alternativas interesantes, y aquí Apple podría impulsar esas suscripciones que tan buen resultado le están dando a nivel económico.

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