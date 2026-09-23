Como los Palma DHS-1, pero más económicos: unos auriculares que pasan de abiertos a cerrados con un solo giro y son 'made in Spain'

Los Palma DHS-1 nos llamaron mucho la atención por su particular propuesta de poder elegir si queremos utilizarlos como auriculares abiertos o cerrados, y tras unos años desde su lanzamiento llega una nueva versión mejorada, pero que ve reducido su precio. Los Palma DHS-10 parten de los 1.595 euros en lugar de los 2195 euros que costaba aquel primer modelo.

Unos auriculares que cambian de abiertos a cerrados

Los Palma DHS-10 siguen siendo unos auriculares de gama alta que están orientados a un público audiófilo que busca algo diferente. Y de hecho, esto es uno de los grandes reclamos de este nuevo modelo que, como ya vimos en su predecesor, ofrece la posibilidad de utilizarlos como auriculares abiertos o cerrados dependiendo de la grabación escuchada o de las condiciones del entorno. Para alternar entre estos dos modos basta con girar simultáneamente 14 grados las cubiertas de los cascos.

Esta es su seña de identidad, por lo que es lógico que también la encontremos en un segundo modelo que, afortunadamente, tiene un precio bastante inferior a los DHS-1. Además, como punto diferenciador, Palma Headphones ha cambiado el acabado en madera por un material sintético reciclable de similar geometría para así garantizar que cuentan con la misma ergonomía.

A nivel interno vienen equipados con un transductor electrodinámico con diafragmas de 50 mm y bobina móvil de 26 mm, ofreciendo, según la marca, niveles de presión sonoros muy elevados y sin distorsión.

También cabe señalar que los auriculares incorporan un conectores de 3,5 mm para aumentar las posibilidades de la conexión, ofrecen una baja impedancia (32 ohmios) los auriculares se ensamblan manualmente en Esepaña.

Los auriculares estarán disponibles desde septiembre, hay siete colores diferentes y, como decimos, parten de un precio recomendado de 1.595 euros.

⚡ EN RESUMEN: Palma DHS-10 ✅ LO MEJOR Su sistema para cambiar de unos auriculares abiertos a unos cerrados .

. Cambian los materiales, pero mantienen la misma geometría para garantizar una ergonomía similar a los DHS-1. ❌ LO PEOR El precio ha bajado con respecto al que tenían los DHS-1, pero siguen siendo auriculares de gama alta con un precio bastante elevado. 💡 CÓMPRALO SI... Te apasiona la música y buscas unos auriculares de gama alta que sean capaces de alternar entre los modos abiertos o cerrados, algo único en estos auriculares. ⛔ NO LO COMPRES SI... No buscas la máxima calidad a la hora de escuchar música. Son unos auriculares con un público audiófilo.

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