Francia está descubriendo que el más mínimo desequilibrio le deja sin diésel. España tiene una forma de evitarlo

Francia tiene problemas de abastecimiento de gasolina. Desde el estallido de la guerra en Irán y los ataques de Ucrania a las refinerías rusas, el suministro mundial de combustible está en una situación crítica. Algo que no ha hecho más que agravarse en los últimos tiempos con los ataques hutíes a las infraestructuras sauditas y que podría ir a más de confirmarse los deseos de Donald Trump de cerrar el grifo de sus propias exportaciones.

Pero no solo es el propio suministro lo que importa. Todo esto pilla a Europa cerrando refinerías, un negocio hasta ahora algo ruinoso y poco alineado con los objetivos de cero emisiones netas que se habían propuesto en el continente, como explican desde Oil Price. Y aquí es precisamente donde España se guarda un as en la manga: nuestro país cuenta con ocho refinerías operativas que hacen que el impacto sea algo menor.

Situación crítica, en cifras. Nuestro país vecino está sufriendo de forma notable las consecuencias de la geopolítica internacional en sus estaciones de servicio. Según la web oficial del gobierno, el 11% de las estaciones de servicio presenta problemas de abastecimiento a día de hoy, aunque se ha llegado a alcanzar el 15%. La mayoría de estas estaciones se encuentran en París y alrededores, donde la mitad de las gasolineras ya no tienen ningún tipo de combustible, informa laSexta.

En el mes de septiembre, según este medio, Francia demandó 750 mil barriles de gasóleo, cuando su producción nacional apenas alcanzaba los 370 mil. Es decir, hasta ahora importaban la mitad de su demanda. Cuando esta demanda ha empezado a sufrir los embates de una situación internacional cada vez más volátil, con las dificultades de transporte del crudo, el desabastecimiento ha empezado a ser una realidad.

¿A qué se debe esta escasez? Los ataques de las fuerzas iraníes contra los oleoductos y la costa de Arabia Saudí han comprometido el suministro de petróleo de Europa y han disparado los precios en las últimas semanas hasta alcanzar su nivel más alto desde febrero de este año. Además, la ofensiva contra las refinerías rusas por parte de Ucrania y la prórroga de Putin sobre la prohibición de exportar diésel hasta octubre, como apunta Oil Price, también han contribuido a la pérdida de barriles que hoy está sufriendo Francia.

Cuenta The Telegraph que todo este cóctel ha desatado una oleada de compras de pánico que se han extendido por todo el país que ha dejado a una gran parte de las gasolineras francesas sin, al menos, un tipo de combustible. De hecho, las estaciones de servicio de TotalEnergies, las únicas que han fijado precios máximos (2,25 euros el litro de diésel y 1,99 euros el de gasolina) son las que antes se han agotado y las que más están sufriendo las consecuencias de este desabastecimiento.

Macron ya ha pedido relajar medidas. Ante esta crisis petrolera, el presidente francés Emmanuel Macron ha escrito una carta a Bruselas pidiendo que se pongan en marcha mecanismos de emergencia para afrontar la crisis. De manera interna, el ejecutivo francés ha extendido ayudas a los consumidores, con una partida de más de 1.400 millones de euros que llega en plena lucha por controlar su gasto público.

En la misiva del 18 de septiembre, el mandatario instaba a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen a maximizar la producción de combustible y la capacidad de refinación de nuestro continente. Para ello, habría que flexibilizar parte de la norma que especifica las características de los combustibles como la densidad, la volatilidad y la desulfuración, y, en definitiva, fabricar carburante de peor calidad. Macron también solicita el aplazamiento de las nuevas normas europeas sobre las emisiones de metano.

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar… o no. España, al igual que el resto de Europa, afronta el mismo escenario que describe Macron, pero con un as en la manga. Al contrario que en otros países, entre 2008 y 2011 las compañías de petróleo españolas apostaron fuerte por el sector y hoy nuestro país cuenta con ocho refinerías de gran capacidad: cinco plantas son de Repsol (Cartagena, Tarragona, Bilbao, Puertollano y A Coruña), dos de Moeve (Huelva y Algeciras) y una de BP (Castellón). En total, su producción es del 13% del total europeo, solo superada por la de Alemania y la de Italia.

Frente a las cifras ya vistas del país vecino en septiembre, España necesitó 600 mil barriles de crudo, de los cuales produjo internamente 500 mil. Gracias a esto, cabría pensar que estamos mejor preparados que Francia, que depende más de importaciones de diésel y está más expuesta.

Refinerías a pleno rendimiento. La ventaja de España no se queda solo en la capacidad de refinamiento, sino también en la diversidad de crudos que pueden tratar las plantas españolas: según cifras de Bankinter, en España se reciben 30 variedades distintas de petróleo procedentes de 20 países y hoy están trabajando más que nunca. Tanto es así que Inés Cardenal, portavoz de la patronal petrolera AICE, ha comentado en declaraciones a la Cadena SER que «España es el país mejor preparado en este momento para abordar lo que la Agencia Internacional de la Energía ha calificado como 'la peor crisis de suministro de la historia'».

¿Significa que España está a salvo de todo? Sin embargo, esto no significa que seamos inmunes o que España pueda aislarse de una crisis mundial. Como explica Macron en su carta, una crisis de carburantes, es, al final, una crisis subyacente de la oferta, ya que cuando sube el diésel, sube todo lo demás, especialmente algo tan diario y necesario como la cesta de la compra. Y de eso es más difícil librarse.





Imagen | Tom Fisk

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