La gasolina y el diésel se han puesto tan caros que solo tenemos un consejo: llena el depósito

Si tienes pensado echar gasolina, tenemos un consejo: llena el depósito. Es casi lo único que podemos decir teniendo en cuenta la escalada de precios que estamos viviendo y la ausencia de buenas noticias que llegan desde Ormuz. Y es que el precio de la gasolina está disparado pero hay estaciones de servicio vendiendo diésel muy por encima de los dos euros/litro.

Más y más caro. No estamos en máximos históricos pero empezamos a verle las orejas al lobo. Y es que según los precios recogidos por dieselgasolina.com, portal especializado en monitorizar los datos aportados por las estaciones de servicio, los precios medios en España de los carburantes son:

Gasolina 95: 1,912 €/l

Gasolina 98: 2,089 €/l

Diésel A: 1,885 €/l

Diésel A+: 1,978 €/l

Los precios, como decimos, todavía están lejos de los máximos que llegamos a pagar en 2022 cuando la gasolina 95 superó (de media, siempre de media) los 2,15 euros/litro y el diésel "barato" los 2,10 euros/litro. Ahora, ya hay estaciones de servicio que están vendiendo su gasóleo por encima de esta cifra.

Deformado. Ante la subida de los precios y una huelga de transportes, el Gobierno decidió que a partir de marzo de 2022 el Estado empezaría a subvencionar la compra de combustible con 20 céntimos/litro a todos los conductores. Objetivo: aliviar el bolsillo de unos consumidores que estaba viendo un encarecimiento repentino de todo tipo de productos.

Ahora, el Gobierno ha optado por otra estrategia. Ante la nueva subida de los precios, el Estado había reducido el IVA de los carburantes pero a finales de junio se cambió de estrategia. La idea es que en julio, el descuento a los carburantes fuera de 15 céntimos/litro, en agosto de 10 céntimos/litro y en septiembre de cinco céntimos/litro. A partir de aquí, debíamos estar enfrentándonos al precio real de la gasolina y el diésel. Esa rebaja se aplicaba reduciendo el dinero que se obtiene mediante el Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos.

Pero con la última gran subida en el precio del combustible, el Gobierno ha vuelto a activar descuentos más agresivos a la compra de carburante. Lo último que se decidió es que, jugando con los descuentos por tramos de entre 20 y cinco céntimos/litro, si el precio del combustible crece en un mes por encima del IPC, el descuento se amplía. Por eso, desde el 1 de septiembre se está aplicando un descuento de 20 céntimos/litro al diésel pero de cinco céntimos/litro a la gasolina.

Gasolinera vendiendo el diésel a 2,00 euros/litro (2,20 euros/litro sin rebaja). Fuente: eldiario.es

Precio del diésel en diferentes gasolineras. Fuente: eldiario.es

El diésel, por las nubes. Es decir, lo que estamos viendo en el precio del diésel está 20 céntimos/litro por debajo del precio real. O, al menos, de lo que pagaríamos si el Impuesto Especial Sobre Hidrocarburos se aplicara por completo. Eso quiere decir que, de media, el diésel "barato" estaría ya de media rozando los 2,10 euros/litro y el caro se vendería a casi 2,20 euros/litro.

Pese a que se está aplicando la mencionada rebaja en el precio final, una paseo por el mapa de elDiario.es en el que se recoge el precio actualizado de las estaciones de servicio nos muestra que hay gasolineras vendiendo el gasóleo a 2,00 euros/litro. Es decir, el precio sin la rebaja sería ya de 2,20 euros/litro.

Pero la cifra más alta que nos hemos encontrado la vemos en Lepe, donde una estación de servicio está vendiendo el diésel a 2,25 euros/litro, como puedes ver en la imagen inferior. Los precios en las estaciones de servicio que hacen frontera con Portugal y Francia se mantienen sobre los 2,00 euros/litro en la mayor parte de las mismas.

Precio del diésel en Huelva. Fuente: elDiario.es

De los más bajos de Europa. Con todo, los precios del diésel español están entre los más bajos de la Unión Europea. Según el último boletín en el que se recogen los precios de los países que la conforman, España es el segundo país de Europa que más bajo vende su gasóleo. Sólo Malta vende este carburante por debajo del precio español.

Para entender por qué en la frontera francesa y portuguesa el diésel está más caro, basta echar un ojo al precio de estos. En Francia están pagando, de media, 2,25 euros/litro por el diésel y 2,11 euros/litro por la gasolina. En Portugal, 2,10 euros/litro y 2,09 euros/litro, respectivamente.

Entre los países que más caro pagan el diésel, Finlandia y Dinamarca están a la cabeza (2,47 y 2,43 euros/litro).En Alemania se paga 2,32 euros/litro y en Italia a 2,14 euros/litro.

¿Y la gasolina? En cuanto al precio de la gasolina, no tenemos tan buenas noticias. Según los datos recogidos en el último boletín (que deberían empeorar el próximo jueves cuando se actualicen los datos), la gasolina se ha pagado en España a 1,82 euros/litro (hoy los datos dicen que está casi 10 céntimos/litro más cara). En nueve países se pagaba la semana pasada la gasolina más barata que en España.

Con Francia, las diferencias siguen siendo llamativas porque la semana pasada se estaba pagando a 2,11 euros/litro y lo mismo sucedía con Portugal donde se pagaba a 2,09 euros/litro. En Italia el precio de la gasolina era la semana pasada de 2,03 euros/litro y en Alemania de 2,33 euros/litro. Sólo Países Bajos (2,47 euros/litro) y Dinamarca (2,63 euros/litro) superaban al país germano.

Foto | Xataka y engin akyurt

En Xataka | Europa lleva un lustro exigiendo a España que suba el diésel. Y España está jugando a ser España



