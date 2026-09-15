Es posible tener una casa gratuita en Hawái. Solo tienes que cuidar los cerdos de un santuario porcino para conseguirlo

Playas paradisíacas, sol, palmeras, cócteles servidos en cocos, gente bailando el hula y paisajes de un verde brillante. Cuando uno piensa en Hawái hay una serie de tópicos que le vienen automáticamente a la cabeza, pero la ONG Selah´s Pig Sanctuary propone a quien lo desee dinamitarlos todos y conocer el archipiélago de una forma bastante distinta: cuidando cerdos 20 horas a la semana.

Si te convence la idea, puedes enviarles tu currículo.

¿Qué ha pasado? Que la ONG Selah´s Pig Sanctuary ha logrado viralizarse, colándose en medios de todo el planeta. Lo más curioso es cómo lo ha hecho. Hace unas semanas publicó un anuncio en la plataforma Idealist en el que ofrece a quien lo desee alojamiento gratuito en Keaʻau, una población del condado de Hawai´i, en Isla Grande. Es más, la organización se compromete a asumir todas las facturas de los servicios básicos, como electricidad, agua y conexión Wifi.

¿Qué piden a cambio? Trabajo. Los interesados llegan a sus instalaciones como voluntarios y se comprometen a dedicar al menos 20 horas a la semana a realizar ciertas tareas en el santuario: desde cuidar a los cerdos que viven en él a realizar compost, limpiar, arreglar cercados, llenar los bebederos... También tendrán que recibir visitantes y participar en programas divulgativos.

¿Quiénes pueden acudir? La organización apenas exige requisitos a los candidatos, aunque sí aclara que hay ciertas cualidades que valorará de forma especial: compromiso, motivación y ética, experiencia con animales y sobre todo predisposición a estar en el santuario como mínimo tres meses, el tiempo suficiente para interiorizar sus dinámicas y familiarizarse con los cerdos.

La web '2001 Online', aclara que los extranjeros que presenten sus currículos deben tener en cuenta también que lo ideal es llegar a Hawái con un visado especial para programa de intercambio o voluntariado, no de turista.

¿Suena genial, no? Sí, pero antes de enviar tu solicitud debes tener en cuenta un dato clave. En su anuncio de Idealist la ONG explica que ofrece alojamiento y asume los gastos de los suministros y servicios básicos, lo que equivale, según sus cálculos, a 1.000 dólares al mes. Ahora, de lo que no habla es de un sueldo.

Eso significa que probablemente tendrás que tirar de ahorros (u otro trabajo) y que hay gastos importantes que deberás asumir tú, como la comida, el transporte y los vuelos y seguros. Si te planteas convertirte en un voluntario del santuario también debes asumir que es probable que debas compartir alojamiento.

¿Cómo es la ONG? En su web se presenta como un santuario de Keaau formado por entomólogo de la Universidad de Hawái y que se dedica al cuidado de cerdos. Si estás interesado en saber más sobre su labor puedes echar un ojo a su perfil de Instagram, donde comparten vídeos y fotos sobre sus actividades y los animales que cuidan. El trabajo de los voluntarios es continuo, aunque en principio el período de inscripción en Idealist finaliza en enero de 2027.

¿Es algo extraño? Para nada. Selah´s Pig Sanctuary no es la primera ONG animalista que intenta captar voluntarios ofreciendo alojamiento gratuito en un entorno paradisíaco. Hace poco os hablábamos de hecho de otro caso parecido: una ONG griega que se mostraba dispuesta a acoger voluntarios en Siros, en las Cícladas, haciéndose cargo de todos los gastos básicos (electricidad, agua, Internet...). A cambio los beneficiados deben cuidar de cientos de gatos.

Imágenes | Karsten Winegeart (Unsplash) y Selah´s Pig Sanctuary

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