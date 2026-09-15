Llevamos años equivocados con los 10.000 pasos: la ciencia dice que lo que importa es el ritmo, no la cifra

Hace tiempo que sabemos que el objetivo de los 10.000 pasos diarios no tiene ninguna explicación científica, sino un origen basado en el márketing. Una empresa japonesa lanzó un podómetro llamado Manpo-kei, que significa medidor de 10.000 pasos. Hay varias hipótesis sobre el origen de la cifra, siendo la más curiosa que el caracter japonés para el número 10.000 se parece a un hombre andando. Puro márketing. Ahora bien, si esa no es la cifra de oro, ¿cuántos pasos deberíamos dar al día? A lo largo de los años han surgido muchas respuestas a esta pregunta. Ahora, un equipo de científicos de las Universidades de Monash y Sidney ha apuntado a algo que en realidad ya deberíamos intuir. La clave está en el ritmo.

Menos y más rápido o más pasos a menos velocidad. Para llevar a cabo su estudio, estos científicos analizaron datos de 103.684 personas registradas en el Biobanco de Reino Unido. Entre 2013 y 2015, se habían registrado mediante un acelerómetro las cifras sobre su número de pasos y la intensidad a las que los daban. Después, se les hizo un seguimiento de su estado de salud hasta 2022. El objetivo era comprobar si los beneficios de dar muchos pasos a un ritmo lento eran los mismos que los de dar menos pasos, pero más rápido. Y lo cierto es que comprobaron que, al menos según sus observaciones, sí se cumple dicha norma.

Tres cifras de oro. Más que centrarse en los 10.000 pasos, estos científicos analizaron los resultados de personas que dieron menos de 5.000 pasos, entre 5.000 y 7.500 o entre 7.500 y 10.000 pasos diarios. La cifra ideal de pasos diarios para prevenir muertes prematuras parecía estar entre 7.500 y 10.000 pasos, independientemente del ritmo. Sin embargo, por debajo de esa cifra también se obtenían buenos resultados cuando se andaba a un ritmo mayor. De hecho, se obtuvieron resultados comparables con 30 minutos de paseo a un ritmo ligero, independientemente del número de pasos.

La importancia de cuidar la salud cardiovascular. Durante un periodo medio de seguimiento de 8 años, 1.697 personas murieron por cualquier causa y 502 por enfermedades cardiovasculares. Las combinaciones antes mencionadas se asociaban a un menor riesgo de muerte por cualquier causa, pero también por causas asociadas a enfermedades cardiovasculares. Valían tanto muchos pasos, muy despacio, como pocos pasos, muy deprisa.

Es un estudio observacional. Como ocurre con este tipo de estudios, simplemente se ha encontrado una correlación suficientemente significativa como para animar a la población a seguir estos consejos de salud. No obstante, no está claro que esa prevención de las muertes prematuras se deba solo a las combinaciones de número de pasos diarios y ritmo mencionadas. Puede haber otros factores implicados o ser una simple casualidad. Aun así, desde luego que vale la pena seguir el consejo.

Como bien mencionan estos científicos, no todo el mundo puede hacer 10.000 pasos diarios, ya sea por falta de tiempo o por problemas de salud o lesiones. A veces, con media horita a buen ritmo basta. Lo importante es ajustar el ritmo e intentar mantener una rutina alcanzable y mantenible, en vez de algo demasiado complicado para nuestro día a día que acabemos abandonando al primer intento.

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