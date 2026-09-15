Cecotec presenta el Conga Q300: 25.000 Pa, base de autoevaciado completa y mopa extensible para plantar cara a la alta gama

Cecotec vuelve a mover ficha en el sector de la limpieza del hogar con el anuncio del nuevo Conga Q300, un robot aspirador y friegasuelos que apunta a situarse como la propuesta más ambiciosa de la firma española para esta nueva temporada.

El dispositivo busca competir directamente con los modelos de gama alta del mercado incorporando tecnologías como la mopa extensible para bordes, un sistema de elevación automática para alfombras y una base que automatiza el mantenimiento durante meses.

Apuesta por la navegación inteligente y la limpieza de bordes

El apartado clave del Conga Q300 se encuentra en su sistema de navegación, denominado Home Rover 2.0. Apoyado en visor láser y visión por Inteligencia Artificial, el robot está diseñado para reconocer objetos, esquivar obstáculos en tiempo real y adaptar su comportamiento según la superficie que recorre.

Además, su mopa extensible SpinXtend soluciona uno de los puntos débiles habituales de estos robots (los espacios a ras de zócalo), ya que el robot puede extender la mopa derecha hasta 55 mm para ajustar el fregado a los bordes y rodapiés.

Asimismo, cuenta con un sistema de detección de alfombras Spin Up. Al detectar una alfombra mediante ultrasonidos, eleva las mopas 15 mm de forma automática para evitar mojar el tejido mientras continúa aspirando.

También destaca por su cepillo lateral Reverse XTrend XL, que cuenta con rotación bidireccional y cerdas en forma de V pensadas para barrer la suciedad acumulada en las esquinas.

En lo relativo al rendimiento de limpieza pura, el robot ofrece hasta 25.000 Pa de potencia de succión, acompañados por un cepillo central HairLess Brush antienredos. En el modo de fregado, utiliza dos mopas giratorias a 170 rpm que ejercen una presión descendente de 6 N sobre el suelo.

Base de mantenimiento autónoma de hasta 120 días

Como es habitual en la gama alta actual, el robot viene acompañado por la base Estación All-in Home, encargada de automatizar la limpieza del propio dispositivo. La base cuenta con un bolsa de polvo de 3,5 litros que promete una autonomía de vaciado de hasta 120 días, además de dos tanques de agua (cuatro litros para agua limpia y 3,5 litros para agua sucia).

Entre sus funciones de mantenimiento destacan:

Lavado de mopas a alta temperatura ( Thermal Clean ): la base limpia las mopas con agua a 70 ºC y dosificación de jabón.

la base limpia las mopas con agua a 70 ºC y dosificación de jabón. Secado por aire caliente: tras el lavado, aplica aire caliente para prevenir la aparición de malos olores y humedad.

tras el lavado, aplica aire caliente para prevenir la aparición de malos olores y humedad. Relleno automático: repone el depósito interno de agua del robot antes de cada ciclo.

Autonomía y conectividad

En el apartado de batería, incorpora un módulo de 5.200 mAh que alcanza hasta 280 minutos de autonomía en modos de baja potencia. Si la batería se agota antes de concluir la ruta, la función Total Surface hace que vuelva a la base a cargarse para reanudar el trabajo exactamente en el punto donde se detuvo. Todo el control, mapeo y restricciones de zona se gestionan desde la app dedicada mediante conexión WiFi (2,4 GHz) y Bluetooth.

⚡ EN RESUMEN: robot aspirador conga q300 ✅ LO MEJOR Potencia de succión de primer nivel: sus 25.000 Pa lo sitúan muy por encima de la media de la gama media-alta, ideal para hogares con mascotas o mucha suciedad en alfombras.

sus 25.000 Pa lo sitúan muy por encima de la media de la gama media-alta, ideal para hogares con mascotas o mucha suciedad en alfombras. Mantenimiento casi total en la base: el lavado de mopas con agua caliente a 70 ºC y el secado por aire reducen al mínimo la intervención manual y evitan malos olores. ❌ LO PEOR Complejidad y espacio de la base... Con tres depósitos/bolsas (polvo, agua limpia y agua sucia), la Estación All-in Home requiere un espacio considerable en la estancia donde se ubique.

Con tres depósitos/bolsas (polvo, agua limpia y agua sucia), la Estación All-in Home requiere un espacio considerable en la estancia donde se ubique. Dependencia de la app para exprimir sus funciones... Al contar con tantas tecnologías adaptativas (extensión de mopa, zonas restringidas, modos de potencia), sacarle partido requiere lidiar de forma constante con la aplicación. 💡 CÓMPRALO SI... Tienes alergia o mascotas en casa. La combinación de 25.000 Pa, el cepillo antienredos y la base que sella el polvo durante 120 días lo hace ideal para lidiar con el pelo animal y los alérgenos. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un rincón despejado para colocar una base de autoevacuación, este modelo resultará demasiado estorboso.

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Imagen | Cecotec

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