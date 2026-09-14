Hoy llega iOS 27, pero en la Unión Europea nos perdemos la joya de la corona: Siri AI

En algún momento de este lunes 14 de septiembre, los usuarios de Mac y iPhone recibiremos la nueva versión del sistema operativo. MacOS 27 en el caso de los Mac y iOS 27 en el de los iPhone, pero este día que siempre es emocionante porque recibir novedades de software hace que volvamos a "estrenar" dispositivo queda algo desdibujado si nos encontramos en la Unión Europea.

El motivo es el pulso entre Apple y la UE, y Siri AI con todas sus funciones está en el centro del tablero.

La DMA. Antes de entrar al lío, conviene recordar qué es la DMA. La Digital Markets Act, o Ley de Mercados Digitales, es una normativa europea que entró en vigor en 2023 y que regula a los llamados "gatekeepers". Se trata de las grandes plataformas tecnológicas que actúan como puerta de entrada de los usuarios a los servicios, y el objetivo de la UE es evitar que los grandes usen su posición de poder para crear monopolios.

Entre otras cosas, lo que busca la DMA es que las tecnológicas no prioricen los servicios propios frente a los de la competencia, y un ejemplo claro es que dejen elegir tanto navegador como tiendas de terceros en móviles. Son dos ejemplos, pero se entienden rápido y es por eso que, cuando configuras un móvil Android, te pregunta tanto qué navegador como qué buscador quieres elegir.

El pulso de Apple. A Apple no le ha sentado bien esto y, en Europa, ya nos habíamos perdido algunas funciones tanto del iPhone como del Mac, pero con la presentación de la nueva Siri (Siri AI) en la WWDC 26, la cosa escaló. Tras muchos problemas y quedarse atrás en la IA, la nueva Siri es la reconstrucción más profunda del asistente en sus 15 años de historia.

Es una respuesta directa a Gemini y ChatGPT, pero en la misma Keynote en la que se presentó por todo lo alto, Apple mandó un mensaje: esta función no llegaría a los iPhone e iPad de la Unión Europea. No era algo implícito, sino literal vía un comunicado en su página de noticias titulado "Debido a la LMD, se retrasa la disponibilidad de Siri AI en iOS 27 y iPadOS 27 para la UE", con declaraciones de Craig Federighi, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de Apple, apuntando que les decepcionaba "que los usuarios de la UE no puedan disfrutar Siri AI en el iPhone y el iPad con los nuevos lanzamientos de software que haremos próximamente este año”.

El comunicado cerraba con un "Apple seguirá trabajando para llevar estas funcionalidades a la Unión Europea con la máxima seguridad. Sin embargo, dados los claros peligros para los usuarios de la Unión Europea y la negativa por parte de los organismos reguladores a reconocer estos riesgos, actualmente no hay fecha estimada para la incorporación de Siri AI en iOS y iPadOS en la Unión Europea."

Siri AI. Visto el contexto, vamos con la chicha. Cuando hoy llegue iOS 27, iPadOS 27 y watchOS 27, Siri AI no hará acto de presencia. Tendremos otras novedades en los tres dispositivos, como el refinamiento del lenguaje de diseño adoptado por la compañía con Liquid Glass, pero esa esperada renovación de una Siri que claramente se ha quedado atrás no estará entre ellas. Son las siguientes:

Comprensión conversacional avanzada : recordar contexto de sesiones previas y entender referencias implícitas como "responde al último mensaje de 'fulanito'" sin especificar en qué aplicación 'fulanito' te había mandado el mensaje.

: recordar contexto de sesiones previas y entender referencias implícitas como "responde al último mensaje de 'fulanito'" sin especificar en qué aplicación 'fulanito' te había mandado el mensaje. Interconexión de apps : como está interconectada con apps nativas, puede interactuar con mensajería, mail, calendario o archivos para crear flujos de trabajo entre todas ellas.

: como está interconectada con apps nativas, puede interactuar con mensajería, mail, calendario o archivos para crear flujos de trabajo entre todas ellas. Lectura y síntesis de contenido personal : extrae puntos claves en hilos de correo o conversaciones, además de proponer respuestas en algo muy similar a lo que hace Google con Gmail.

: extrae puntos claves en hilos de correo o conversaciones, además de proponer respuestas en algo muy similar a lo que hace Google con Gmail. Mejores automatizaciones : puede planificar tareas complejas y recordatorios. También coordina la app de Atajos de una forma más flexible.

: puede planificar tareas complejas y recordatorios. También coordina la app de Atajos de una forma más flexible. Nueva interfaz: aparte de una nueva app más visual y proactiva, incluye información a consultar como puede ser la de la función Rewind y Recap de los nuevos Apple Watch.

En la UE, Siri se quedará tal cual, pero hay ciertas novedades de IA que sí llegan, como una nueva función para editar fotos, atajos con la IA, notificaciones en Safari, sugerencias en base a contexto o novedades en Visual Intelligence.

Letra pequeña. Curiosamente, la exclusión no es total ni afecta a todo el ecosistema. Siri AI sí llegará a los Mac europeos que actualicen a macOS 27 Golden Gate porque el Mac es una plataforma que no está sujeta a las mismas obligaciones de la DMA que iOS y iPadOS. La traducción es que si tienes un iPhone y un Mac actualizados a la última versión, podrás pedir al ordenador que haga cosas que el móvil no puede hacer... simplemente por un tecnicismo.

Y tengo que reconocer que es un rollo escudriñar la página de novedades de Apple leyendo la letra pequeña, ya que la descripción de las funciones está ahí, pero luego hay un asterisco que reza algo del estilo "esta función no estará disponible en la UE".

Otra película. Desde la Unión Europea tienen otra versión. Thomas Regnier, portavoz de la Comisión Europea, salió al paso para dejar claro que la decisión de no lanzar Siri AI en la UE es única y exclusivamente de Apple, ya que nada en la DMA impide a la compañía introducir productos nuevos en territorio europeo. De hecho, otras funciones de IA y software similar por parte de otras empresas sí ha llegado a los dispositivos de usuarios de la UE.

Al final, todo esto forma parte de un pulso que va más allá de los comunicados. La UE ya impuso una multa de 200 millones de euros a Apple por supuestos incumplimientos de la DMA y, aunque desde la Comisión Europea se han reunido con Tim Cook estos meses, parece que nadie quiere dar su brazo a torcer. Al final, y al margen de sus dispositivos, Siri AI es una de las grandes bazas de Apple para el futuro, y secuestrarla para algunos mercados es una forma de ejercer presión ante los reguladores.

Supuestamente llegará en algún momento, pero de momento, los millones de usuarios europeos nos perdemos la gran novedad de iOS 27.

Imagen | Applesfera

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