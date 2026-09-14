HOY SE HABLA DE

Actualización de iOS 27

Te decimos qué es recomendable hacer antes de actualizar tu móvil a iOS 27. También te guiamos paso a paso por la actualización y te decimos los móviles compatibles.

Iphone
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
yubal

Yúbal Fernández

Editor - Xataka Basics
yubal

Yúbal Fernández

Editor - Xataka Basics
Linkedin instagram
7736 publicaciones de Yúbal Fernández

Hoy se lanza oficialmente iOS 27 en todos los iPhone compatibles, y por eso vamos a hacer un repaso sobre lo que debes tener en cuenta para actualizar. La nueva versión del sistema operativo empezará a llegar esta tarde, por lo que conviene hacer algunos preparativos previos para evitar problemas y que todo vaya bien.

Vamos a empezar dándote unos cuantos consejos importantes con cosas que es recomendable hacer y tener en cuenta antes de actualizar. Luego, te diremos paso a paso cómo es el proceso de actualización, y terminaremos diciéndote los modelos de iPhone compatibles con iOS 27.


Importante antes de actualizar

Antes de actualizar a una nueva versión del sistema operativo, conviene dejar tu iPhone preparado para evitar imprevistos. En primer lugar, conviene hacer una copia de seguridad de todos tus datos. Así, aunque no es probable, si algo falla en la actualización, surge un problema y tienes que restablecerlo, te asegurarás de no perder tus datos ni fotografías.

No importa si haces la copia de seguridad en el Mac, tu PC o en iCloud. La cuestión es hacerla antes de actualizar para que todos los datos que tengas antes de hacerlo estén guardados y no se pierda nada.

También es bastante recomendable liberar espacio en el iPhone. Estas actualizaciones suelen ocupar en torno a los 10 GB, a veces más, por lo que conviene tener el máximo espacio libre para que la descarga se haga rápido y no haya pausas por no tener el suficiente espacio. Recuerda que tienes una guía sobre cómo liberar espacio en tu teléfono.

Otra cosa muy importante es asegurarte de que tu iPhone tenga la batería cargada. Será suficiente con que tengas el 50% de la carga, pero preferiblemente sería mejor si tienes mucho más porcentaje o si puedes dejarlo enchufado durante la actualización. Así, la falta de batería no hará que haya interrupciones o errores importantes mientras estás actualizando el móvil.

Y por último y no menos importante, lo recomendable es actualizar usando la WiFi de tu casa. Como te he dicho, esta es una actualización que ocupa mucho espacio, por lo que tu tarifa móvil podría recibir un mordisco muy importante en el caso de que actualices con ella. Además, con la WiFi normalmente siempre será más rápido, aunque es recomendable tener el móvil en un sitio donde le llegue la máxima velocidad para que tarde lo menos posible.

Apple ha encontrado la forma perfecta de integrar el nuevo Siri AI en macOS: copiando lo que hace Claude Cowork
En Xataka
Apple ha encontrado la forma perfecta de integrar el nuevo Siri AI en macOS: copiando lo que hace Claude Cowork

Actualiza paso a paso a iOS 27

General

La actualización a iOS 27 llegará a partir de esta tarde, y cuando lo haga recibirás una notificación avisándote. Luego, solo con pulsar esta notificación ya irás al apartado de actualizaciones para iniciar la descarga. 

También puedes buscar a mano la actualización, porque a veces la notificación puede tardar un poco en llegar. Para hacerlo, ve a los ajustes del iPhone y entra en la sección General. Una vez dentro, pulsa en la opción de Actualización de software.

Irás a una pantalla donde tu iPhone buscará automáticamente actualizaciones en los servidores de Apple. En el caso de que la haya, podrás pulsar abajo en la opción de Actualizar, y esto te llevará al proceso donde iniciar la descarga e instalación.

Apple ha encontrado la forma perfecta de integrar el nuevo Siri AI en macOS: copiando lo que hace Claude Cowork
En Xataka
Apple ha encontrado la forma perfecta de integrar el nuevo Siri AI en macOS: copiando lo que hace Claude Cowork

Qué modelos de iPhone actualizan

Compatibles

Todos los iPhone compatibles recibirán iOS 27 a la vez, y esto va a incluir a todos desde el iPhone 11. Para salir de dudas, esta es una lista de los móviles que recibirán esta versión del sistema operativo:

En Xataka Basics | Estas son todas las novedades de Apple Intelligence y Siri AI que llegan a tu iPhone con iOS 27

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios