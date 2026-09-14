Actualización de iOS 27

Hoy se lanza oficialmente iOS 27 en todos los iPhone compatibles, y por eso vamos a hacer un repaso sobre lo que debes tener en cuenta para actualizar. La nueva versión del sistema operativo empezará a llegar esta tarde, por lo que conviene hacer algunos preparativos previos para evitar problemas y que todo vaya bien.
Vamos a empezar dándote unos cuantos consejos importantes con cosas que es recomendable hacer y tener en cuenta antes de actualizar. Luego, te diremos paso a paso cómo es el proceso de actualización, y terminaremos diciéndote los modelos de iPhone compatibles con iOS 27.
Importante antes de actualizar
Antes de actualizar a una nueva versión del sistema operativo, conviene dejar tu iPhone preparado para evitar imprevistos. En primer lugar, conviene hacer una copia de seguridad de todos tus datos. Así, aunque no es probable, si algo falla en la actualización, surge un problema y tienes que restablecerlo, te asegurarás de no perder tus datos ni fotografías.
No importa si haces la copia de seguridad en el Mac, tu PC o en iCloud. La cuestión es hacerla antes de actualizar para que todos los datos que tengas antes de hacerlo estén guardados y no se pierda nada.
También es bastante recomendable liberar espacio en el iPhone. Estas actualizaciones suelen ocupar en torno a los 10 GB, a veces más, por lo que conviene tener el máximo espacio libre para que la descarga se haga rápido y no haya pausas por no tener el suficiente espacio. Recuerda que tienes una guía sobre cómo liberar espacio en tu teléfono.
Otra cosa muy importante es asegurarte de que tu iPhone tenga la batería cargada. Será suficiente con que tengas el 50% de la carga, pero preferiblemente sería mejor si tienes mucho más porcentaje o si puedes dejarlo enchufado durante la actualización. Así, la falta de batería no hará que haya interrupciones o errores importantes mientras estás actualizando el móvil.
Y por último y no menos importante, lo recomendable es actualizar usando la WiFi de tu casa. Como te he dicho, esta es una actualización que ocupa mucho espacio, por lo que tu tarifa móvil podría recibir un mordisco muy importante en el caso de que actualices con ella. Además, con la WiFi normalmente siempre será más rápido, aunque es recomendable tener el móvil en un sitio donde le llegue la máxima velocidad para que tarde lo menos posible.
Actualiza paso a paso a iOS 27
La actualización a iOS 27 llegará a partir de esta tarde, y cuando lo haga recibirás una notificación avisándote. Luego, solo con pulsar esta notificación ya irás al apartado de actualizaciones para iniciar la descarga.
También puedes buscar a mano la actualización, porque a veces la notificación puede tardar un poco en llegar. Para hacerlo, ve a los ajustes del iPhone y entra en la sección General. Una vez dentro, pulsa en la opción de Actualización de software.
Irás a una pantalla donde tu iPhone buscará automáticamente actualizaciones en los servidores de Apple. En el caso de que la haya, podrás pulsar abajo en la opción de Actualizar, y esto te llevará al proceso donde iniciar la descarga e instalación.
Qué modelos de iPhone actualizan
Todos los iPhone compatibles recibirán iOS 27 a la vez, y esto va a incluir a todos desde el iPhone 11. Para salir de dudas, esta es una lista de los móviles que recibirán esta versión del sistema operativo:
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- el iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE (3ª gen. - 2022)
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2ª gen. - 2020)
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
En Xataka Basics | Estas son todas las novedades de Apple Intelligence y Siri AI que llegan a tu iPhone con iOS 27
Ver 0 comentarios