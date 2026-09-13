Google mapeó el cerebro de una mosca y la comunidad hizo lo que tenía que hacer: entrenarla para jugar a Doom y a Super Mario

Todavía no comprendemos el cerebro humano en su totalidad y es por eso que seguimos estudiando el de otros animales para intentar aplicar lo aprendido en el nuestro. En ese camino, Google acaba de publicar el mapa neuronal más completo hasta la fecha de un cerebro de Drosophila melanogaster, más conocida como 'mosca de la fruta', y la comunidad no ha tardado en aprovechar esos datos a base de bien de la única forma posible.

Entrenar ese cerebro digital para jugar al 'Doom' o a 'Super Mario 64'.

En corto. El pasado 3 de septiembre, Google actualizó su blog con la publicación del mapa neuronal de una mosca de la fruta adulta. Sacaban pecho de que era el resultado de una década de trabajo por parte del HHMI Janelia Research Campus y Google Research y el resultado de, mediante un modelo de IA, combinar millones de imágenes en dos dimensiones para crear una forma neuronal 3D.

Las imágenes son imponentes y Google detalla que han creado el modelo tomando "fotos" de secciones del cerebro y cuerpo de una mosca, como si la hubieran laminado a modo de pan de molde. La combinación de las imágenes en alta resolución de cada una de las 'rebanadas' y la unión de todos los datos con la IA es lo que ha permitido llegar a este resultado.

Esto es como el código fuente del sistema neuronal de la mosca y permite que sepamos que los segmentos azules son las que desempeñan el procesamiento de entradas sensoriales y sabor, por ejemplo. En total, 166.000 neuronas, muy lejos de las decenas de millones de algunos mamíferos o 85.000 millones de un cerebro humano que, como decimos, aún estamos investigando debido a su complejidad.

¿Correrá el Doom? Un meme de Internet es que si algo tiene pantalla, nos preguntamos si podrá ejecutar 'Doom'. Si esa pantalla puede ser una calculadora y la alimentación son cientos de patatas, mejor que mejor. Y aquí la pregunta ha sido similar: ¿podemos entrenar a una mosca para que juegue a 'Doom'?

Alex Wormuth, ingeniero de software en Coinbase, anunció poco después de la publicación de Google que se había puesto a trabajar para intentar entrenar el cerebro de la mosca para que jugara al 'Doom'. El código es abierto y el planteamiento es que cada fotograma del juego estimule las neuronas sensoriales del modelo cerebral y que la actividad neuronal se traduzca después en acciones como moverse, disparar y girar.

Cada vez que la mosca recibe daño, se envía un estímulo de refuerzo a las neuronas encargadas de la dopamina, imitando el papel que cumple la dopamina en el mundo real como sistema de recompensa y castigo, y así, poco a poco, el modelo cerebral de la mosca va aprendiendo.

La mosca streamer. Lo fascinante es que Wormuth ha creado un entorno en el que podemos ver (y esto con muchas comillas) a la mosca jugando al 'Doom' en tiempo real. Lo puedes hacer en este enlace y, al momento de escribir estas líneas, tras más de 7.500 rondas, la mosca sigue siendo una completa inútil. Dispara, se mueve, pero no mata a nadie. 166.000 neuronas desperdiciadas, si me preguntan.

Pero claro, el de Wormuth no ha sido el único experimento y otra desarrolladora llamada Jessica Paquette ha puesto a la mosca a jugar al Super Mario 64. También es vergonzosamente mala, pero es divertido.

Más allá del meme. Al margen de la broma vital, el asunto tiene un interés científico real. Estos experimentos no demuestran que la mosca sea "inteligente" ni que juegue de forma consciente, pero son una manera vistosa de poner a prueba un mapa cerebral como el que acaba de publicar Google. Simulan cómo respondería ese circuito neuronal real a estímulos visuales artificiales, viendo qué patrones de comportamiento emergen en ese entramado biológico y, de paso, nos entretienen un rato.

Falta mucho para tener un cerebro humano mapeado con esta precisión, pero espero que, cuando eso pase, a alguien se le encienda la bombilla y lo primero que haga sea ponerlo a jugar al 'Doom'.

Vía | Gigazine

En Xataka | Conectar dos neuronas con un cable: el experimento de unos neurocientíficos para realizar un "bypass" entre cerebros