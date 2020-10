Hoy, en "DOOM funcionando en cosas": una calculadora con una batería de 770 patatas

'DOOM', además de ser uno de los títulos más emblemáticos de la historia reciente, es todo un meme por el afán que algunas personas tienen por hacerlo funcionar en cualquier lado. Literalmente, hemos visto a 'DOOM' funcionar en un Porsche 911, dentro de 'Minecraft', en relojes inteligentes, en tests de embarazo (con trampas) y hasta en un piano. Ahora le toca el turno a un dispositivo algo más rocambolesco: una calculadora con una batería de 770 patatas.

Es precisamente esto lo que ha conseguido hacer el youtuber Equalo, que no ha dudado en colgar en la plataforma un vídeo para ilustrar el proceso. ¿La clave? Tener muchas (pero muchas) patatas, algo de paciencia y los conocimientos necesarios sobre química.

Batería de patatas

La batería de patatas - Imagen Equalo

Tal y como explica Equalo, las patatas tienen un alto contenido en ácido fosfórico. Si le clavamos algo con zinc, como un tornillo en este caso, se produce una reacción de reducción-oxidación que genera energía. Las patatas también tiene potasio, que actúa como electrolito, por lo que la energía producida se captura y se transfiere a lo largo de la patata. Ahora bien, si a la patata le ponemos un conductor de cobre al otro lado, este se cargará positivamente y voilá, habremos creado una "ínfima batería".

Tan ínfima es la electricidad generada por una patata que el youtuber tuvo que cortar y hervir (para aumentar su amperaje) nada más y nada menos que 770 para conseguir una cifra más o menos aceptable. Su idea original era correr 'DOOM' en una Raspberry Zero, ya que su consumo es reducido, pero ni con 770 patatas, que generaban entre 80 y 110 miliamperios y cinco voltios, fue capaz.

¿Solución? Dejar la Raspberry Zero a un lado y usar un dispositivo todavía más sencillo: una calculadora gráfica. El tiempo apremiaba porque las patatas estaban descomponiéndose y el olor de 770 patatas pudriéndose no debe ser demasiado agradable, menos aún si tenemos en cuenta que este proyecto se estaba llevando a cabo en lo que parece ser un garaje.

Así pues, Equalo agarró una calculadora Texas Instrument TI-84 Plus, quitó las pilas y conectó su particular batería con 770 patatas en serie. ¿Resultado? 'DOOM' corría perfectamente, dentro de lo que es jugar a 'DOOM' en un dispositivo así. Todo un reto, aunque quizá no tan impresionante como conseguir quitar el olor de ese garaje.

Imagen | Captura del vídeo de Equalo