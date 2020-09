Los lugares más insólitos donde se ha ejecutado 'Doom': cajeros, tests de embarazo, robots de cocina, osciloscopios o 'Minecraft'

No les voy a engañar, ni había nacido cuando el 'Doom' original llegó al mercado en 1993. Mi interés por el juego no es por su contenido o jugabilidad en sí, sino por el meme en el que se ha convertido más de un cuarto de siglo después. Estoy hablando de la obsesión por ejecutar 'Doom' en cosas que no sean un ordenador o consola. El empeño de algunos aficionados a la tecnología en ejecutar 'Doom' en cualquier dispositivo que tenga cableado y pantalla es digno de estudio. Mientras tanto, veamos algunos de los lugares más extraños donde se ha jugad a 'Doom'.

Toda información que ha llegado a mí de 'Doom' ha sido en relación a algún viral en el que se ejecutaba el videojuego en dispositivos insólitos. Uno de los últimos ejemplos es cuando consiguieron ejecutar 'Doom' en Windows 95... dentro de 'Minecraft'. Tras eso decidí curiosear qué otras locuras se han hecho con este shooter en primera persona. Hay unas cuantas.

Difícil saber cuándo empezó este interés por ejecutar 'Doom' en cualquiera cosa que transmita bits, pero ha dejado auténticas joyas. Desde gente que lo instala en aparatos tan inútiles como una impresora hasta situaciones tan surrealistas como un test de embarazo mostrando el videojuego. Acompáñenme en este viaje de la retroinformática documentado con pruebas gráficas:

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.



Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv