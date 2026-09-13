Las GPU están por las nubes: esta web ha cartografiado la subida de las RTX 50 y RX 9000 en 2026 y es demencial

Tengo un compañero en Xataka (no revelaré el nombre) que a principios de año pidió componentes para montar un ordenador gaming. Algunos le llegaron rápidamente, pero otros como la GPU se demoraron meses. Él nos contaba algo:vivía con miedo a que cualquier día le cancelaran el pedido. Su miedo tenía todo el sentido: lo que él había comprado por una cantidad, ahora se puede vender por mucho más. Remataba la anécdota con una broma: el filón que había en especular con las gráficas.

Pero, ¿cuánto han aumentado los precios de las tarjetas gráficas en los últimos meses? Puedes rebuscar en internet hasta encontrar la ficha del lanzamiento, pero hay una forma más sencilla y rápida de tomar el pulso a la vertiginosa subida de 2026.

Una cartografía del panorama de las GPU. DropReference es un comparador de precios de tarjetas gráficas con un panel en tiempo real: monitoriza 12 modelos NVIDIA RTX 50 y AMD RX 9000 en Europa, Reino Unido y EEUU, los compara con su precio oficial de lanzamiento y calcula un índice de 0 a 100 que mide cuánto se están pagando de más y si esa presión sube o baja. Resumiendo: es, a grandes rasgos, una especie de termómetro de la crisis de precios de GPU.

Eso sí, es importante conocer sus limitaciones: no es un estudio independiente sino que ofrece asesoramiento y permite la compra a través de su web obteniendo comisión de por medio. Así, analiza en tiempo real los precios de entre 20 y 25 sitios web que obtiene a través de su scraper de plataformas como Amazon, PcComponentes, Cdiscount, LDLC, entre otros.

Las GPU suben y suben y suben. Desde principios de año, Nvidia y AMD están subiendo precios por fases: a finales de 2025 se acabaron los contratos que mantenían fijo el precio de la memoria y desde entonces ambas empresas van ajustando sus precios al alza. Según recoge CNBC, la consultora TrendForce calculó a comienzos de año una subida de entre el 50 y el 55 % en el precio de la memoria.

Según el agregador de precios DropReference, la diferencia media respecto a los PVP es del 22 % para Europa sobre 12 chipsets. El caso más llamativo y extremo es la RTX 5090, con un precio de partida de 2.099 euros, pero en el momento de escribir estas líneas se paga un +119,2 % por encima de ese PVP, con una tendencia al alza de casi un 35 % en los últimos 30 días. Su sobreprecio es tan grande que se sale de la escala del propio mapa de mercado de DropReference.

Subida de la RTX 5090. DropReference

No eres tú, es la IA. A diferencia de la crisis postCOVID-19, que tuvo su origen en problemas logísticos derivados de la pandemia y también la minería de criptomonedas, en este caso este encarecimiento de precios tiene un origen claro: la IA y sus centros de datos necesitan muchas memorias y los fabricantes prefieren vendérsela a ellas. Según IDC, en 2026 la oferta de memoria aumentará solo un 16%, muy por debajo de lo que la IA necesita, así que los fabricantes priorizan el abastecimiento a los centros de datos antes que los gamers.

Es, en pocas palabras, una cuestión de negocios: fabricar para la IA da más dinero que fabricar para gamers. ¿La solución? Jensen Huang lo ha dicho alto y claro: hacen falta más fábricas para que esto se resuelva. Pero construir una planta no es algo que se haga de la noche a la mañana. Desde luego, no será ya en 2026 ni tampoco en 2027, según el CEO de SK Hynix y ojo, porque los acuerdos a largo plazo no ayudan.

Por qué importa. Esta nueva realidad es una auténtica faena para gamers, uno de los principales destinos de las GPU. Hoy las gráficas cuestan más sin dar más rendimiento a cambio. En pocas palabras: jugar al mismo nivel que antes ahora sale más caro. Misma potencia por más dinero. Y eso tiene consecuencias claras: tener que estirar los componentes y los equipos, optar por el mercado de segunda mano, pagar de más o, en caso de no poder permitírselo, rebajar las expectativas.

Pero no es exclusivo de los equipos gaming a piezas: esta crisis se está arrastrando a toda la tecnología de consumo y hoy (casi) todo es más caro: desde consolas como Xbox o PS5 pasando por móviles (DEP el móvil barato) o hasta los altavoces Echo.

El panorama de las GPU en Europa. Dropreference

Los mejores y los peores casos. Mencionábamos antes la RTX 5090 como ejemplo y no la elegimos al azar: si tu quieres montarte un ordenador para jugar y esa es la gráfica de tus sueños, este es el modelo más desfavorable. Le siguen dos modelos de gama de entrada que sorprenden por aparecer entre los más sobrepreciados: la RX 9060 XT 8G, un +29,5 % sobre PVP y subiendo y la RTX 5060 Ti 16G, también casi un 30% por encima de su PVP. Porque la crisis de memorias no afecta solo a la gama alta, hay tarjetas modestas bastante infladas.

En el otro extremo de la balanza, dos buenas oportunidades: la RTX 5060 Ti 8G, está un 7,3 % por debajo de su PVP y la RTX 5060, con un -6,3 %. Las AMD de gama media se mantiene prácticamente intacta a esta fiebre: la RX 9070 está prácticamente a su PVP (+1,0 %) y la RX 9070 XT "solo" un +8,7 % por encima.

Qué hacer si vas a comprar. Como ya hemos visto, los próximos meses pintan bastos si quieres comprar una GPU. No obstante, tanto TrendForce como IDC señalan el año que viene como el más probable para empezar a ver una mejora porque hemos tocado techo. Otras fuentes son más cautas: Micron y Samsung hablan de 2027-2028 y hay quien apunta hasta 2030. Desde luego, esperar a que el mercado se relaje no es una buena opción a corto plazo.

Si verdaderamente necesitas comprarla y no puedes esperar, entonces en estos momentos tiene sentido evitar modelos como las RTX 5090 y la RTX 5060 Ti 16G, las más caras y con precios todavía al alza de la lista. Asimismo, parece buena idea priorizar otros como las RTX 5060 Ti 8G o la RTX 5060, las únicas que hoy cotizan por debajo de su precio oficial. U optar por una AMD como alternativa: las RX 9070 o RX 9070 XT se mantienen mucho más cerca de su precio oficial que sus equivalentes de Nvidia, precisamente porque la demanda de IA se concentra casi en exclusiva en las GPU y la memoria de Nvidia.

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Imágenes | DropReference



