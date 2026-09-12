El club más exclusivo del planeta sigue creciendo: 4.000 multimillonarios ya concentran 15 billones de dólares en riqueza

Existe un club en el que entrar puede llevarle media vida y, en ocasiones, un buen golpe de suerte. Pese a la dificultad de acceso a este exclusivo club, cada año recibe más socios: el de las personas con más de mil millones de dólares de patrimonio.

El informe 'Billionaire Census 2026', elaborado por la consultora de patrimonios Altrata, revela que este selecto grupo de ricos entre los más ricos, suma ya 3.795 miembros, pero incluso dentro de esta élite, hay 29 supermillonarios que en los últimos años ha disparado su fortuna hasta niveles inéditos en la historia impulsados por un motor muy concreto: la inteligencia artificial.

Una riqueza que bate récords. De acuerdo a los datos recopilados por el informe de Altrata, la riqueza conjunta de los milmillonarios del mundo alcanzaba en 2025 los 15,1 billones de dólares. Esto supone un incremento del 12,8% con respecto al año anterior. Tal y como recogía CNBC, el número de millonarios que forma este selecto grupo también creció hasta esos 3.795 individuos, un 8,2% más que en 2024, y deja el mayor salto en cinco años.

Dentro de ese universo de grandes patrimonios hay un grupo aparte, al que Altrata denomina supermillonarios: personas con un patrimonio superior a los 50.000 millones de dólares. En 2025, este grupo estaba formado por 29 personas y controlaban 4,1 billones de dólares entre todos, el 27% de la riqueza total de los multimillonarios.

Poniendo en contexto esta cifra, en 2017, solo había 10 personas con semejante volumen de riqueza y su peso era del 7,2% con respecto a la suma de todas las fortunas. Bill Gates, la mayor fortuna de 2017 según Forbes, atesoraba un patrimonio de 86.000 millones de dólares. Apenas un 10% de la fortuna actual de Elon Musk.

El motor que dispara las fortunas. El estudio de Altrata analizó las 150 empresas cotizadas que más aportan a la riqueza de los multimillonarios y las dividió en dos grupos: las que hicieron fuertes inversiones en inteligencia artificial (más de 30 millones de dólares) y las que no lo hicieron. De media entre 2024 y 2025, las del primer grupo crecieron en bolsa un 23% más rápido que las segundas.

Ese diferencial explica por qué algunas fortunas muy vinculadas al desarrollo de la IA se han disparado en poco tiempo. Entre los supermillonarios destacan Larry Page, cofundador de Google, y Jeff Bezos, fundador de Amazon, con participaciones revalorizadas gracias al tirón tecnológico. No obstante, el caso más llamativo es el de Elon Musk, que llegó a superar durante un tiempo el billón de dólares de patrimonio tras la salida a bolsa de SpaceX.

Perfil de un multimillonario. El informe también dibuja cómo es, de media, alguien que ha conseguido amasar una fortuna de más de 50.000 millones de dólares. La edad media de estos milmillonarios es de 71 años y solo el 9% tiene menos de 50 años.

Otro dato relevante es que, el 62% de los grandes patrimonios que reconoce este estudio construyó su fortuna desde cero, sin ayuda familiar. Un 8% la heredó por completo y un 30% basa su fortuna en una mezcla de herencia recibida y bien invertida en un negocio propio.

Mayoría de hombres…hasta que la muerte les separe. El género es uno de los datos que peor queda en esta fotografía: solo el 13% de los multimillonarios son mujeres. Sin embargo, los autores del estudio señalan que ese porcentaje está a punto de moverse, aunque no por la vía esperada ya que se calcula que en la próxima década se transferirán 6,6 billones de dólares a casi 5.000 herederos.

Más de 1.235 de esos herederos serán las esposas, el 90% de los cónyuges beneficiarios, según recogía El Diario de Nueva York. Muchas mujeres que hoy figuran solo como parejas de un multimillonario pasarán a controlar esa fortuna como titulares.

Otro lado, el 23% de los hijos que heredarán las fortunas de sus progenitores ya ocupan puestos directivos en la empresa familiar, asegurando de ese modo la sucesión a los mandos de sus imperios corporativos.

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Imagen | Magnific (Gage Skidmore, Giorgio Trovato, Alen Kajtezovic, SpaceX)