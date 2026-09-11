Comprar un juego de PC antes también significaba tener una caja enorme en la estantería. GOG quiere recuperar eso

Hubo un tiempo en el que conservar un juego de PC parecía tan sencillo como guardar su caja en una estantería. Hoy nuestras bibliotecas caben en una cuenta, pero volver dentro de diez o veinte años a aquello que compramos implica otras preguntas: si podremos descargarlo, instalarlo y hacerlo funcionar en el ordenador que tengamos entonces. GOG lleva tiempo intentando reducir parte de esa incertidumbre con instaladores sin DRM y un programa de preservación orientado a la compatibilidad. Lo siguiente que quiere conservar, sin embargo, no hace falta para ejecutar ningún juego.

GOG ha empezado a materializar esa idea con 'Armikrog', 'Descent', 'Hitman: Codename 47', 'Myst: Masterpiece Edition' y 'Star Trek: 25th Anniversary'. Quienes tengan estos juegos en la plataforma pueden descargar un modelo 3D de su caja original y, si quieren ir un poco más lejos, una plantilla plana preparada para imprimirla y reconstruirla con papel, tijeras y pegamento. No significa que hayan vuelto las ediciones físicas ni el CD-ROM. El juego continúa siendo una descarga digital; lo que vuelve a nuestras manos es la caja.

Preservar también lo que rodeaba al juego

Antes de que nuestras bibliotecas fueran una cuadrícula de portadas, un juego de PC podía ocupar un espacio considerable en la habitación. Aquellas big boxes reunían manuales, mapas, ilustraciones y otros materiales que extendían la experiencia fuera de la pantalla y que, en una época anterior a Internet, también cumplían una función práctica. Benjamin Wimmer lleva desde 2015 conservando ese patrimonio con Big Box Collection, un proyecto individual dedicado a convertir cajas reales en modelos tridimensionales. De esa colección proceden los escaneos que la plataforma ha incorporado ahora a estos cinco juegos.

El final de las big boxes no llegó de golpe. A medida que los propios juegos pudieron integrar más información y dejamos atrás aquella era previa a Internet, buena parte de esos materiales perdió su función original. Después, las tiendas digitales hicieron el resto: ya no necesitábamos una caja para descubrir un juego, porque su portada, sus capturas y sus vídeos estaban delante de nosotros antes de comprarlo. El propio Wimmer describe esas fichas modernas como una evolución lógica de aquellos embalajes, más cómodas y adaptadas a cómo compramos hoy.

Mientras GOG reconstruye cajas de hace décadas, las grandes consolas están redefiniendo qué significa comprar un juego físico. Sony ha puesto la fecha más clara: desde enero de 2028, los nuevos lanzamientos de PlayStation dejarán de producirse en disco. Nintendo mantiene tarjetas tradicionales en Switch 2, aunque algunos títulos utilizan tarjetas llave que requieren descargar todo el juego por Internet; Xbox, por su parte, está probando con Insiders la posibilidad de obtener un derecho digital al insertar la mayoría de juegos compatibles en disco de Xbox One y Series X. Son caminos distintos hacia una frontera entre formatos cada vez más difusa.

GOG lleva tiempo intentando que conservar un juego signifique algo más que seguir viéndolo en una biblioteca. Podemos descargar instaladores sin DRM y guardarlos localmente, mientras su Preservation Program dedica recursos a mantener determinados juegos funcionando en sistemas Windows modernos.

Son dos problemas diferentes: conservar una copia y conseguir que esa copia continúe siendo utilizable con el paso del tiempo. Las cajas añaden ahora una tercera dimensión a esa estrategia. Ya no se trata únicamente de mantener vivo el software, sino también de conservar parte del contexto físico que alguna vez lo acompañó.

Imágenes | GOG

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