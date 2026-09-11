Necesitamos construir casas en Marte sin llevar ladrillos desde la Tierra: la solución que proponen unos científicos es gelatina y levadura

Si crees que la obra más larga de la historia fue la reforma del piso de tu vecino, en la que te comiste varios meses de martillazos mientras tú teletrabajabas, lo entiendo. Me ha pasado. Pero, en realidad, hay obras más largas. Y podría haberlas peores. Imagínate una en la que los materiales deben cruzar 200 millones de kilómetros hasta llegar a su destino. Es bastante tedioso. Por eso, a nadie se le ocurre acarrear ladrillos hasta el planeta rojo. Los científicos tienen más que asumido que, para construir edificios en Marte, habrá que aprovechar los materiales que ya hay allí o, como mucho, algunos que se puedan transportar fácilmente y reutilizar después.

Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong ha partido de estas dos premisas y ha añadido una impresora en 3D a la ecuación para desarrollar un método de construcción de lo más interesante. De momento, solo han construido cúpulas tamaño Pinypon, pero todo apunta a que el proceso podría escalarse hasta edificios de varios pisos.

Casi como una receta de cocina. Para construir edificios en Marte hace falta algún material rocoso que pueda sustituir a los ladrillos que normalmente usamos en la Tierra. Otra cosa no habrá en el planeta rojo, pero rocas hay de sobra. Esa parte está más o menos cubierta. Sin embargo, no podemos llevar una hormigonera rodando en una nave espacial ni fabricar cemento allí, con todo el gasto energético que supone. Se necesita otro “pegamento” para unir las rocas del regolito marciano. Por eso, estos científicos tuvieron una idea: mezclar gelatina y levadura. Parece la receta de un postre, pero el resultado fue bastante eficaz.

La levadura se modificó genéticamente para mostrar en su superficie las mismas proteínas que usan los mejillones para adherirse a las rocas. Vamos, era levadura con un extra de pegajosidad. Después, la gelatina se usó para dar cohesión a todo y, de paso, servir como alimento a las levaduras.

La impresora 3D entra en juego. Toda esta mezcla de ingredientes se introdujo en una impresora en 3D, bajo condiciones marcianas simuladas, con presiones y temperaturas extremadamente bajas. Justo esas condiciones son las que hacen que, en cuanto la mezcla sale por la boquilla de la impresora 3D y entra en contacto con el ambiente, se solidifique. El agua se congela rápidamente y luego se sublima de golpe, convirtiéndose en vapor y dando lugar a una sustancia muy porosa, similar a una espuma. Este material endurecido es comparable al hormigón de baja calidad que se usa en la Tierra.

Que sea de mala calidad no es tan malo. El hormigón tiene calidad suficiente para poder construir edificios utilizables; pero, a su vez, se puede descomponer sin problema una vez que ya no se vaya a usar la construcción o pieza en cuestión. Eso permite reutilizar los materiales, ya que de los restos se puede extraer la levadura para usarse de nuevo.

De cúpulas enanas a grandes edificios. De momento solo se han construido cúpulas del tamaño de un corcho de vino. Sin embargo, las pruebas de resistencia indican que este hormigón podría usarse para hacer edificios estables de uno o dos pisos en la Tierra. Si tenemos en cuenta que aquí tenemos tres veces más gravedad que en el planeta rojo, posiblemente esta mezcla podría ser posible para construir edificios en Marte con muchas más plantas.

¿Resistirán las levaduras? Esta es la pregunta de la verdad. Ya hemos visto que la levadura en cuestión puede sobrevivir y trabajar bajo condiciones de presión y temperatura marcianas simuladas. Sin embargo, Marte es un lugar bastante inhóspito, por otros motivos como las radiaciones cósmicas. Quizás habría que llevar una muestra de estas levaduras directamente hasta allí para comprobar que, de verdad, en una futura colonización podrían ayudar a construir edificios en Marte. En definitiva, se ha dado un gran paso hacia la albañilería marciana, pero aún queda mucho por andar hasta que sea algo realmente posible.

Imágenes | Ning Liu

En Xataka | Perseverance está dejando muestras de rocas a lo largo de Marte. Y algo aún más valioso: muestras de aire