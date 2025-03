Perseverance ha encontrado una roca muy extraña en Marte. Está cubierta de esferas y no encaja con su entorno

El rover Perseverance ha descubierto una roca intrigante en Marte. Compuesta por cientos de pequeñas esferas, los científicos de la NASA están investigando cómo se formó.

Después de escalar (no sin dificultades) el borde del cráter Jezero, Perseverance ha estado explorando un lugar llamado Broom Point, donde ha visto rocas de distintos colores. Allí tomó muestras de piedras claras y descubrió una textura extraña en una roca oscura cercana.

Apodada "St. Pauls Bay", la roca está cubierta de diminutas esférulas de color gris, algunas aplastadas o partidas, otras perforadas, que recuerdan a un montón de arándanos. La formación es muy peculiar y más oscura que el entorno.

No es la primera vez que la NASA encuentra esferas extrañas en Marte. Los rovers Opportunity y Curiosity vieron antes formaciones parecidas, apodadas "blueberries", que se originaron cuando el planeta estaba lleno de agua, por efecto del agua subterránea circulando a través de las rocas.

Pero la circulación de agua no es el único proceso que puede dar lugar a las esférulas. También las erupciones volcánicas o los impactos de meteoritos.

La roca St. Paul's Bay en su entorno

El origen geológico de St. Pauls Bay no está claro. Es una roca flotante, por lo que no estaba en su posición original, lo que sugiere que las esférulas podrían no ser concreciones (acumulaciones de partículas). El equipo de Perseverance está comprobando si la roca encaja con las capas observadas en los alrededores, una región llamada Witch Hazel Hill.

Descubrir el origen de estas diminutas esferas podría ayudar a la NASA a desentrañar la historia geológica de la zona. Si pertenece, como otras rocas de Jezero, a la edad Noeica, es un testigo excepcional de la corteza primordial de Marte de hace más de 3.700 millones de años.

Además de buscar pistas de vida pasada, Perseverance trata de entender cómo Marte se convirtió en un inhóspito y frío planeta de escasa atmósfera, algo que podría pasar también con la Tierra en unos cuantos millones de años.

Imágenes | NASA, JPL-Caltech

En Xataka | Perseverance está dejando muestras de rocas a lo largo de Marte. Y algo aún más valioso: muestras de aire