El mapa que destapa la presión del turismo en Europa: el 10% del territorio ya suma más visitantes que residentes

En 2024, Europa batió un récord en turismo: el número de noches en alojamientos turísticos superó por primera vez en la historia los 3.000 millones, un 2,2% más que en 2023, según datos de Eurostat. Pero claro, Europa es muy grande y el turismo va por barrios: no recibe los mismos turistas Mikonos que Albacete.

El turismo es un vector económico, pero en función de su intensidad añade una presión que puede ser brutal para quienes viven allí en cuestiones como la vivienda, los servicios e infraestructuras o simple y llanamente, la vida cotidiana. La oficina estadística de la Comisión Europea ha hecho un mapa de la turistificación en Europa y el viejo continente, para sorpresa de nadie, está lleno de contrastes.

España con 500 millones de turistas es el estado que lidera estas pernoctaciones. Le siguen Italia (458 millones), Francia (451 millones) y Alemania (441 millones) registraron el mayor número de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento turístico. Ese quinteto se lleva el 61,6 % del total de las noches pasadas en la UE. En el otro lado de la balanza están Luxemburgo (3,4 millones), Letonia (4,7 millones) y Estonia (6,6 millones).

Eso, a nivel macro: mencionábamos antes Mikonos en contraposición a Albacete, pero no hace falta irse tan lejos, podemos coger Baleares o Canarias. Pero una cosa son las pernoctaciones y otra considerar también su influencia respecto a la población que vive allí: en ese ratio gana Croacia con 24 noches por habitante, Malta (20) y Chipre (19). Es precisamente lo que muestra este mapa: cuántas noches de turistas "le tocan" a cada persona que vive en cada región de Europa en 2024.

El mapa de la turistificación "clásica y oficial" de la UE

Para elaborar el mapa, Eurostat ha cruzado noches de hotel/alojamiento con datos de población por región. La media dice que cada persona de la UE "recibe" 6,7 noches de turista al año pero una mirada más atenta al mapa desvela la desigualdad entre regiones: cuanto más rojo oscuro, más turismo hay comparado con la población local.

Intensidad turística: número de noches de pernoctaciones en alojamientos turísticos en 2024. Eurostat

España es el estado donde más pernoctaciones en alojamientos turísticos hay y también esconde el mejor ejemplo de esos contrastes. Y es que la desigualdad regional de la intensidad turística es abismal porque el turismo de masas se concentra en relativamente pocas regiones: por ejemplo, en esas zonas rojas de buena parte de la cornisa mediterránea.

Si miramos más con lupa, Eurostat documenta extremos como los de Fuerteventura y Lanzarote, que registraron 118.700 y 117.800 noches por cada 1.000 habitantes respectivamente. También están rojísimas varias islas griegas del mar Egeo y un par de regiones montañosas de Austria.

Es peor de lo que parece. La propia Eurostat reconoce que sus cifras son conservadoras por cuestiones como que obvia a quienes hacen visitas de un día y no pernoctan allí o simple y llanamente, no incluye a quienes pernoctan fuera del circuito de alojamientos clásico y oficial, esas plataformas de alquiler no registradas. Tampoco incluye las segundas residencias o se quedan en casa de alguien. Y algo más simple: cuestiones relativas a la zona, su densidad urbana, el tipo de turismo, la capacidad de absorción turística o sencillamente la estacionalidad.





En Xataka | El calor extremo está poniendo de moda las "vacaciones frías". Y eso son tan buenas noticias para Escocia como malas para España

En Xataka | El primer chiringuito de playa en la historia empezó por un saqueo, viendo morir a decenas de marineros en Cádiz

Portada | Eurostat







